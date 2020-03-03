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 Политика Украины
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Все про:люстрация (762) Национальный корпус (239)

 Новые лица закончились, будут назначать регионалов, - Нацкорпус протестует из-за отмены закона о люстрации

Сторонники "Национального Корпуса" вышли на акцию протеста под здание Конституционного суда, где сегодня будет рассматриваться возможность отмены закона о люстрации. Националисты заявили, что не допустят реванша и возвращения во власть экс-регионалов, причастных к убийствам на Майдане.

Об этом сообщается в телеграм-канале партии "Национальный Корпус".

По мнению патриотов, отмена люстрации лоббирует действующая власть, чтобы иметь возможность назначить в правительство и на другие государственные должности людей Януковича.

"Реванша не будет! 3 марта Конституционный суд Украины продолжит рассматривать вопрос относительно закона о люстрации, который предусматривает, что определенные чиновники времен Януковича не могут занимать должности в государственных органах власти. "Национальный Корпус" выходит на протест против отмены закона о люстрации и против возвращения на высшие государственные должности в Украине откровенных врагов и агентов кремлевского влияния, которые готовит нам "зеленая власть" в коллаборации с остатками Партии регионов", - говорится в телеграм-канале политсилы.

Новые лица закончились, будут назначать регионалов, - Нацкорпус протестует из-за отмены закона о люстрации 01

Новые лица закончились, будут назначать регионалов, - Нацкорпус протестует из-за отмены закона о люстрации 02

Акция "Нет реваншу" стартовала в 9:00. По состоянию на сейчас под стенами КСУ уже собралось около трех сотен человек. К митингующим также присоединился лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий.

Напомним, что уже на этой неделе Верховная Рада рассмотрит вопрос об отставке Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Среди наиболее вероятных кандидатов на его должность СМИ называют Валерия Хорошковского (мультимиллионер, бывший владелец "Интера" и первый вице-премьер в правительстве Азарова) и Сергея Тигипко (бывший глава финансово-промышленной группы "ТАС", был замруководителя центрального штаба "Партии регионов" и членом правительства Азарова).

Источник: https://censor.net.ua/n3179027
 
   
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Та і не дивно, якщо ********** є уклоністом і порушником законів.
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позно пить боржоми. ранее нацжоны уже показали свою истинную суть. именно их руками рыги провели свой блестательный реванш 10 мес назад
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Самі прокинулись (неочікувано!) чи Аваков показує, в кого реальна влада і кому саме треба стати новим Прем'єром?
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Як там наш Андрiйко - вше придбав кiлька десяткiв надувних зелених вiслючкiв?
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Ну зачем этих регионалов везде пихать, что люди кончились. На шестой год войны называется "приехали".
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О, дєвочки по визову приїхали. В яку ціну за годину ?
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Меняют кабмин , надо чтоб Авакова не трогали а то ****** им устроит
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Все лучшие регионалы сидят в ОПЗЖ - Рабинович, Бойко, Кива, Королевска, Медведчук, Шуфрич...
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С какого времени нацтёлки стали патриотами? Им теперь за это платят?
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Они тупо так выходят для картинки, что бы другие не вышли.
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Вот именно, они перебивают любые акции протеста, чтобы увести не туда и погасить. Пример - с отводом войск, сделали вид, что кто-то и что-то за всех решает...
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В Европейський суд ідіть протестувать. Там вирішили, шо люстрація незаконна.
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Хто голосував за Зе тепер тупо морозяться.
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Рюкзакян нагнал свою титушню против своих работадателей? Смешно.
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Тебе это главврач - Беня, лечащий врач - Стуфанчук или санитар - Арахамия рассказали?
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Мутные пришли.. То ли ЗЕ, то ли ЗЕ-РЫГи, то ли РЫГ-ЗЕги.
Короче - мутные. Нові обличчя закінчилися, будуть призначати регіоналів, - Нацкорпус протестує через скасування закону про люстрацію - Цензор.НЕТ 8870
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Рюкзаков перед заседанием Рады показывает кто должен стать следующим премьером
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Нац Корпус только создает видимость протестов, все они со Слугами, ОПЗЖ, люстрированными регионалами работают на РФ.
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А министра экономического развития времен Януковича-Азарова тоже куда-то назначат? Нові обличчя закінчилися, будуть призначати регіоналів, - Нацкорпус протестує через скасування закону про люстрацію - Цензор.НЕТ 9147
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