 Заседание фракции "Слуга народа" перенесли на вечер, - нардеп Кравчук

Об этом Укринформу сообщил член фракции, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.

"Да, заседание состоится в 19:00 и, скорее всего, в конференцзале Верховной Рады", - сказал Качура.

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Эту же информацию подтвердила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Время проведения заседания фракции перенесли еще вчера", - отметила парламентарий.