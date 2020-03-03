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 Политика Украины
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Все про:ВР (24461) фракция (256) Слуга народа (695) Кравчук Евгения (33)

 Заседание фракции "Слуга народа" перенесли на вечер, - нардеп Кравчук

Депутатская фракция политической партии "Слуга народа" перенесла заседание на 19:00.

Об этом Укринформу сообщил член фракции, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.

"Да, заседание состоится в 19:00 и, скорее всего, в конференцзале Верховной Рады", - сказал Качура.

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Эту же информацию подтвердила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Время проведения заседания фракции перенесли еще вчера", - отметила парламентарий.

Источник: https://censor.net.ua/n3179026
 
 
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Оно и понятно, ведь все чёрные делишки и пакости лучше совершать под покровом ночи. Заседание фракции "Слуга народа" перенесли на вечер, - нардеп Кравчук - Цензор.НЕТ 5980
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"Народ" был занят, вовремя не дал указаний слуге
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Народ со слугой никак не договорятся Заседание фракции "Слуга народа" перенесли на вечер, - нардеп Кравчук - Цензор.НЕТ 3569
Заседание фракции "Слуга народа" перенесли на вечер, - нардеп Кравчук - Цензор.НЕТ 2172
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Выбор Зеленского: Украина на пороге грандиозного шухера. Коломойский аплодирует

https://biz.liga.net/ekonomika/all/opinion/vybor-zelenskogo-ukraina-na-poroge-grandioznogo-shuhera-kolomoyskiy-aplodiruet
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неужели приСлуги кремля до сих пор не могут отойти от бурных выходных за счет укр пенсионеров, что в который раз переносят заседание?!!!
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а на якому каналі можна побачить те засідання ,чи інші???
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