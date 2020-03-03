 Число беженцев, которые направляются в Европу, скоро будет выражено миллионными цифрами, - Эрдоган

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Эрдогана, сейчас в Европу направились сотни тисяч беженцев, но это число значительно увеличится.

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"С того времени, как мы открыли наши границы, число тех, кто направился в Европу, составило сотни тысяч. Это число скоро будет выражено миллионными цифрами", - заявил Эрдоган.

"Мы отказались от 1 миллиарда евро, которые Европейский союз предлагал предоставить как помощь на мигрантов. Турция уже потратила 40 миллиардов долларов и может найти способ заработать остальные необходимые деньги",– цитирует Эрдогана 24 канал.

По словам турецкого лидера, Европейский союз не до конца выполнил требования соглашения в отношении беженцев, которое Турция и ЕС заключили в 2016 году. В то же время он отметил, что ожидания по разделу ответственности остались без ответа.

"К сожалению, ЕС и мировая общественность не понимают ситуацию, в которой находится Турция. У нас – 4 миллиона беженцев, спасающихся от войны в Сирии", – добавил Эрдоган.

Кроме того, он раскритиковал официальные Афины за то, что они не уважают международное миграционное законодательство. Эрдоган сообщил, что греческие силы безопасности на границе убили двух мигрантов.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала решение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана относительно открытия турецкой границы для беженцев в направлении Евросоюза. Об этом Меркель заявила в понедельник, 2 марта, в Берлине, сообщает Deutsche Welle.

"На данный момент президент Турции считает, что ему не хватает достаточной поддержки", - сказала она.

Хотя Меркель и понимает опасения Анкары, однако считает "абсолютно неприемлемым то, что теперь это пытаются переложить на беженцев".

"Ведь сейчас беженцы оказываются в такой ситуации, что они там (в Турции) идут до границы и, по сути, попадают в тупик", - отметила канцлер.

Одновременно правительство ФРГ предостерегло беженцев и мигрантов от попыток отправиться с территории Турции в ЕС.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, выступая перед журналистами в Берлине, назвал нынешнюю ситуацию на границе Греции и Турции "крайне тревожной".

"Мы наблюдаем, как с турецкой стороны беженцам и мигрантам говорят, что путь в ЕС открыт, а это, конечно, не так", - сказал официальный представитель немецкого правительства.

Кроме того, подчеркнул Зайберт, такие заявления Турции "толкают этих людей - мужчин, женщин и детей - в крайне сложную ситуацию, и также это становится крайне сложным вызовом для Греции". Представитель правительства также высказал позицию Меркель о недопущении кризисной ситуации из-за наплыва беженцев 2015 года.

Ранее министр иностранных дел Германии Гайко Маас подчеркнул, что нельзя допустить того, чтобы беженцы становились инструментом давления в геополитике.

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"Нам нельзя допустить, чтобы беженцы стали игровым мячом для геополитических интересов. Безразлично, кто попытается это сделать, ему придется считаться с нашим сопротивлением", - подчеркнул Маас.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что Турция открыла границы для сирийских беженцев в Европу.

После в ЕС заявили, что Турция не открывала границу для беженцев, а соглашение о сдерживании незаконной миграции остается в силе. Заключенное между Анкарой и Брюсселем в марте 2016 года соглашение предполагает, что направляющиеся в страны ЕС мигранты из Сирии не будут пропускаться через границы Турции. За это Европейский Союз пообещал турецкой стороне финансовую поддержку.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что его страна открыла границу с Евросоюзом, впустив около 18 тысяч беженцев из Сирии.

По актуальным данным ООН, Турция приняла около 3,6 миллиона беженцев из Сирии. Эти цифры выросли за последнее время на фоне поддерживаемого Россией наступления сирийских правительственных войск в провинции Идлиб. Кроме сирийцев, на территории Турции присутствует значительное число вынужденных мигрантов из Афганистана и Ирака.

Напомним, 28 февраля стало известно, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 36 турецких военнослужащих.