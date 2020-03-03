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Все про:беженцы (987) Меркель (1756) мигранты (598) Сирия (2900) Турция (2262) Эрдоган (480) Евросоюз (12794)

 Число беженцев, которые направляются в Европу, скоро будет выражено миллионными цифрами, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупреждает Европу о миллионах беженцев с Ближнего Востока.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Эрдогана, сейчас в Европу направились сотни тисяч беженцев, но это число значительно увеличится.

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"С того времени, как мы открыли наши границы, число тех, кто направился в Европу, составило сотни тысяч. Это число скоро будет выражено миллионными цифрами", - заявил Эрдоган.

"Мы отказались от 1 миллиарда евро, которые Европейский союз предлагал предоставить как помощь на мигрантов. Турция уже потратила 40 миллиардов долларов и может найти способ заработать остальные необходимые деньги",– цитирует Эрдогана 24 канал.

По словам турецкого лидера, Европейский союз не до конца выполнил требования соглашения в отношении беженцев, которое Турция и ЕС заключили в 2016 году. В то же время он отметил, что ожидания по разделу ответственности остались без ответа.

"К сожалению, ЕС и мировая общественность не понимают ситуацию, в которой находится Турция. У нас – 4 миллиона беженцев, спасающихся от войны в Сирии", – добавил Эрдоган.

Кроме того, он раскритиковал официальные Афины за то, что они не уважают международное миграционное законодательство. Эрдоган сообщил, что греческие силы безопасности на границе убили двух мигрантов.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала решение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана относительно открытия турецкой границы для беженцев в направлении Евросоюза. Об этом Меркель заявила в понедельник, 2 марта, в Берлине, сообщает Deutsche Welle.

"На данный момент президент Турции считает, что ему не хватает достаточной поддержки", - сказала она.

Хотя Меркель и понимает опасения Анкары, однако считает "абсолютно неприемлемым то, что теперь это пытаются переложить на беженцев".

"Ведь сейчас беженцы оказываются в такой ситуации, что они там (в Турции) идут до границы и, по сути, попадают в тупик", - отметила канцлер.

Одновременно правительство ФРГ предостерегло беженцев и мигрантов от попыток отправиться с территории Турции в ЕС.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, выступая перед журналистами в Берлине, назвал нынешнюю ситуацию на границе Греции и Турции "крайне тревожной".

"Мы наблюдаем, как с турецкой стороны беженцам и мигрантам говорят, что путь в ЕС открыт, а это, конечно, не так", - сказал официальный представитель немецкого правительства.

Кроме того, подчеркнул Зайберт, такие заявления Турции "толкают этих людей - мужчин, женщин и детей - в крайне сложную ситуацию, и также это становится крайне сложным вызовом для Греции". Представитель правительства также высказал позицию Меркель о недопущении кризисной ситуации из-за наплыва беженцев 2015 года.

Ранее министр иностранных дел Германии Гайко Маас подчеркнул, что нельзя допустить того, чтобы беженцы становились инструментом давления в геополитике.

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"Нам нельзя допустить, чтобы беженцы стали игровым мячом для геополитических интересов. Безразлично, кто попытается это сделать, ему придется считаться с нашим сопротивлением", - подчеркнул Маас.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что Турция открыла границы для сирийских беженцев в Европу.

После в ЕС заявили, что Турция не открывала границу для беженцев, а соглашение о сдерживании незаконной миграции остается в силе. Заключенное между Анкарой и Брюсселем в марте 2016 года соглашение предполагает, что направляющиеся в страны ЕС мигранты из Сирии не будут пропускаться через границы Турции. За это Европейский Союз пообещал турецкой стороне финансовую поддержку.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что его страна открыла границу с Евросоюзом, впустив около 18 тысяч беженцев из Сирии.

По актуальным данным ООН, Турция приняла около 3,6 миллиона беженцев из Сирии. Эти цифры выросли за последнее время на фоне поддерживаемого Россией наступления сирийских правительственных войск в провинции Идлиб. Кроме сирийцев, на территории Турции присутствует значительное число вынужденных мигрантов из Афганистана и Ирака.

Напомним, 28 февраля стало известно, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 36 турецких военнослужащих.

Источник: https://censor.net.ua/n3179023
 
   
 Топ комментарии
 
Пожелаем сытой Европе удачи.

Не хотите воевать с русней - готовьте жилплощадь и пособия для беженцев.
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Великобритания во время слиняла с этого Дурдома....
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Жирна Європа обіцяла Туреччині 20 млрд євро за розміщення біженців. А потім задавнилося і забулося. Молодець Єрдоган нагадав.
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Пожелаем сытой Европе удачи.

Не хотите воевать с русней - готовьте жилплощадь и пособия для беженцев.
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Жирна Європа обіцяла Туреччині 20 млрд євро за розміщення біженців. А потім задавнилося і забулося. Молодець Єрдоган нагадав.
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о, макароннет, Италия в карантине, дезинфекционных средств тоже, сметают все с полок. Нечего им делать у нас, бродит вирус по Европе и не призраком, а с косой
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специально для Макрона и Меркель...
турецкий потоП 2 ))) Число беженцев, которые направляются в Европу, скоро будет выражено миллионными цифрами, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 2256
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Вместо озабоченности,взяла бы Европушка Вовку бы за яелки по-взрослому,да и нашего Вовчика тоже,чтобы х#йлу в глаз ге заглядывал!
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Вся беда то в том и есть, что нынешние сильные мира сего любят гладить друг друга
по головке, обожают друг другу в глазки заглядывать, облизывать друг друга и петь сладкие
дифирамбы.. Такая себе корпоративная поддержка друг друга. Такая новейшая политика.
А по итогу получаем таких как х.йло, обласканный, облизанный, с понтом уважаемый сильный лидер.. Вы думаете они раньше не разглядели его чмошную сущность ? Всё они видели еще со взрывов в Мацкве, норд-оста, Чечни, "курска", Грузии и т.д...
Просто закрывали глаза на все его х.йловые проделки.
Эрдоган сломал ихний клуб, не стал юлить и примазываться, играть по их правилам, а просто вдарил им всем в лоб. Думаю, что сейчас не только х..ло в шоке, а и Европа в ступоре..
Похоже Эрдоган направил правила политики в новое русло.. Если уже и тут Европе не дойдет,
то тогда - увольте, - это будет означать одно, что там всё окончательно прогнило..
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Думаю скоро ЕС будет вводить санкции против Турции.
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перестанут ездить на турецкие курорты и покупать турецкий легпром и пищепром Число беженцев, которые направляются в Европу, скоро будет выражено миллионными цифрами, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 2206
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Це те чого не потрібно знати імбыцилам, бо в них розірве пукани і вчора я бачив цю реакцію серед "умніків", але реальність від цього не зміниться. Насправді це те, чого ви абсолютна більшість людей не розуміє. Насправді, ця войнушка грає на руку путіну та його колезі по диктаторському цеху ердогану. Чому? Спробую пояснити. 1. Ця многоходовка підриває НАТО з середини. Як? По -перше питання, чи отримала Туреччина погодження від союзників по НАТО на фактично вторгнення в сусідню державу, навіть якщо там править диктатор чи йде громадянська війна, чи біженці з цієї країни ховаються від війни у вас. Раніше це собі могли дозволити лише США, прикриваючись "благими" намірами боротьби з міфічним "терроризмом" та з диктаторами, які загрожують світу ядерною зброєю. Тепер це дає додатковий козир путіну і дозволяє йому оправдувати такі ж самі свої дії для "захищення" своїх інтересів в геополітичній грі, якщо йому тепер це буде потрібно і прикритися від того, що він вже зробив. І такі дії Туреччини йому повністю розвязують руки. 2.Якщо Туреччина самостійно виявила бажання вторгнутися в сусідню державу, навіть з "благими" намірами, то чи готові країни НАТО у випадку загострення та прямих бойових дій з росією підтримати Туреччину і оголосити війну росії. Явно що ні! Тому це бомба, яка підкладена для розвалу НАТО з середини. 4. Ця ситуація дуже сприятлива для підвищення впливу росії на Євросоюз, для подальшої дестабілізації його та залякування. І знову ж таки це бомба ціль якої підірвати Євросоюз з середини. Як я сказав в цій ситуації виграє тільки росія і колега путіна по тоталітаризму Ердоган. Який підвищує і свій статус в світовій геополітиці тим, що самостійно впливає на блок НАТО і чомусь їздить в москву для консультацій узгодження подальших дій, а не в той же Вашингтон. Також це впливає на Євросоюз ердоган фактично виконує погрози, заполонити його біженцями, а потім при скорій потребі він може заявити, що крім наводненням Європи мусульманами, він може за допомогою їх розірвати її так, як він "пригрозив" росії. Тільки тут вже реально. Це помста за те, що Європа зневажливо ставилася до нього раніше, не бачила та не визнавала його «величі» і не захотіла признавати його за свого, а використовувала Туреччину, як просто зону для курортного відпочинку. Та й як християнська Європа може визнавати мусульман за своїх? А от коли її наводнять мусульмати от тоді вона ця Європа буде змушена з цим рахуватися в ущерб своїх інтересів. Але основний кукловод сидить у кремлі і йому все одно хто ви чи мусульмани чи християнм чи будисти чи баптисти чи сатаністи. У нього "граніци" не закінчуються ніде. Ось така картина маслом. А взагалі то світовий порядок зруйнований і далі нічого хорошого для більшості людства чекати не приходиться. Повернулася знову епоха кровожадних диктаторів, які як той КОРОНАвірус вражає все нові та нові держави. А люди в цих державах будуть використовуватися, як мясо для забезпечення кровожерлевих потреб цих диктаторів. І то не важливо чи то турецькі солдати будуть, чи сирійські, чи американські чи російськ,і чи українські чи ще якісь. Час злодіїв, жадібних цинічних рабовласників повернувся. І що він принесе для людства, для мене особисто абсолютно зрозуміло.
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та я знаю, що тяжко для примітивів, я ж сказав не для таких як ти.
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да я кроме хамства ничего и не ждал. лахта и зебилы на другое неспособны.

текст слишком раздут самолюбованием автора. так врагам не пишут. автор кАзёл.
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А ну напиши ти свій не величкий опис цієї ситуації, а ми подивимося на що ти здатний Кириллл.
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много просишь. писать кратко - большой труд.
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Так то воно так, але такий довгий коментар мало хто прочитає.
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дякую, я знав, що мало хто зрозуміє, а тепер я розумію, що навіть мало хто прочитає.....
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не, все нормально, вполне очевидные вещи, но вступают в конфликт с нарративом упоротых о турецком богатыре-освободителе ставящем Рашу в стойло.
ердоган - такое же хйло как и путен, только турецкое. Ничем не лучше. Но для упоротых он "правильный чувак".
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Ви забули в своєму розгорнутому коментарі згадати про 4млн. біженців ,яких утримує Туреччина. А саме вони причина вторгнення в Сирію. Ну і не забувайте звідки у РФ гроші - хто їх і зараз продовжує давати.
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Великобритания во время слиняла с этого Дурдома....
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Эрдоган устраивает великое переселение.
Или заселение
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Отлично! Дорогий беженцы,самая жирная Франция и Германия,всех там устроят и обеспечат.
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Евровата теперь очень глубоко будет озабочена , по самые гланды так сказать ☝️☝️☝️и увидит мир в глазах )(уйла...
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Эрдоган хочет денег!
4 млрд от Британии закончились.
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не покупайте газ и нефть у раши и воины сразу прекратятса...европа сама выростила фюрера
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одной операцией эрдоган убивает сразу двух зайцев - умножает на ноль "не имеющее аналогов русское оружие" преврящая межгалактический кацапский спецназ в удобрение сирийской земли и нагибает старую еврошлюху, которая всегда считала, что можно давать всем кто платит. вобщем турки красавчики. респект им. жаль безмозглые имбицилы выбравшие тупорылого клоуна управлять Украиной не понимают красоту игры эрдогана.
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Из 20млн.сирийцев сколько осталось там ? 6-7млн? И все из-за того что что сидящие в тайной канцеллярии Кремля(ТКК) АРАБОХАИ (с 1927г.сталиняно-микояны) ХОТЯТ УБИВАТЬ ИндоПэриджанцев( а не туркоман сталинское) и турков.Они испортили Францию(Ширакян и его человек- венг.цыган открыл границы арабью и неграм),Грузию(в Абхазию переселили арабохаев,доведя численность до 53% и отняв ее),ИндоПэриджан=ГрекоАнар(Рим) руками Кремля отняв Иреванское х-во и уезд Джаваншир(Карабах), Крым(в их фальшивых картах он там,хотя города там одэрские-напр.Бахтиар-сейчас Севастополь) а теперь гадят в ТКК,подводя Россию под монастырь.И молчат россияне. Кстати КРЕМЛЬ построен МэнАга(Монах,АгаМэн=Зевс=Сияуш) Теймуром.
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Калантарян из Тбилиси-Лавров,Мишустин-наполовину,министр торговли Мантурян-это видимые( и кгб их был всегда Микоян в свое время из 4 зам.министров в СССР ставил арабохая), а есть ТКК еще.Путина подставного жена не узнает.О ТКК говорил еще Дудаев, а П.Глоба правительство России назвал зомбированным.Мы помним секретаря ЦК Кручину(знал где золото партии)-после звонка и сообщения ему кода-выпрыгнул из окна.И не Эр мэн- Муж Я с одэри-это др. назв. Персии=Пэриджана Кавказской с шахами Аббасами,Исмаилами и др.в Дербенде.Они арабохаи -еврей случайно встретился с арабкой,а потом и сын с арабкой.Переселяли в основном 1877(рускщ-турец.война) указом от 1824 "как евреев",но они от них далеки,ближе к арабам-арабохаи,хотя имею ОГРОМНУЮ поддержку от первых.
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Рабочие руки для ЕС. Лохи продолжают молиться на Эрди.
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эти беженцы работать не собираются, наоборот - садятся на социал и плодятся.
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Ага, бабушкам на базаре расскажешь как на социал садятся и вырезки из газет не забудь.
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А если ещё Индия с Китаем подсуетятся, то количество беженцев может превысить мильярд. Вот тогда Европе, точно,- капец!"
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Ну если честно, Европа финансирует РФ - покупая у них ресурсы, строя новые заводы там. А ответственность за действия своего экономического партнера перекладывает на соседей - Украину и Турцию. Вот вам вся гнилая суть "цивилизованной" европы...
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Євроліберастня чекала на москальский газ, а отрималa сирійських біженьців.
EPIC WIN!!! Число беженцев, которые направляются в Европу, скоро будет выражено миллионными цифрами, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 6040
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Меркель, Макарон, Штангенциркуль, открывайте ворота к вам гости
Ердоган молоток. Показал либерастам гнилым как с ****** лизаться и закрывать глаза на его бомбардировки сирийских городов
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