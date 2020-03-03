 "Надоели нравоучения": под Киевом подросток с ножом и топором набросился на тетю и 4-летнего брата, пострадавшие в реанимации. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области

Как выяснилось, подросток проживал вместе с родственниками отдельно от матери киевлянки, поскольку ходил в частное учебное заведение, неподалеку.

"Вчера между родственниками произошла очередная ссора и тогда у малолетнего возник преступный умысел. Парень взял кухонный нож и набросился на свою тетю - нанес ее удар ножом в грудь. Женщина начала обороняться и выхватила нож, однако племянник побежал на кухню и взял еще один нож и топор. Потерпевшая выбежала из дома и начала звонить сестре, однако, школьник выбил топором из ее рук телефон и снова начал наносить удары. Позже злоумышленник переключился на 4-летнего двоюродного брата, которому также нанес многочисленные ножевые ранения. Именно в это время домой вернулась мать обидчика, которой родственница успела сообщить о преступлении. Впрочем, парень пытался ударить ножом и родную мать, а затем он убежал со двора в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.



Фото: сайт Нацполиции

Полиция оперативно установила местонахождение нападающего. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения и объявления подозрения.

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На месте происшествия полицейские изъяли орудие преступления - ножи и топор.

Пострадавшие родственники находятся в реанимационном отделении больницы с множественными ножевыми ранениями, их состояние стабильно тяжелое.

Следователи квалифицировали это событие по ч. 2 ст.15 (покушение на преступление), п.1 п.2 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.