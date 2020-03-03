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 "Надоели нравоучения": под Киевом подросток с ножом и топором набросился на тетю и 4-летнего брата, пострадавшие в реанимации. ФОТО

14-летний парень, которому надоели нравоучения тети, ножом и топором нанес множественные ранения ей и своему двоюродному 4-летнему брату.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области

Как выяснилось, подросток проживал вместе с родственниками отдельно от матери киевлянки, поскольку ходил в частное учебное заведение, неподалеку.

"Вчера между родственниками произошла очередная ссора и тогда у малолетнего возник преступный умысел. Парень взял кухонный нож и набросился на свою тетю - нанес ее удар ножом в грудь. Женщина начала обороняться и выхватила нож, однако племянник побежал на кухню и взял еще один нож и топор. Потерпевшая выбежала из дома и начала звонить сестре, однако, школьник выбил топором из ее рук телефон и снова начал наносить удары. Позже злоумышленник переключился на 4-летнего двоюродного брата, которому также нанес многочисленные ножевые ранения. Именно в это время домой вернулась мать обидчика, которой родственница успела сообщить о преступлении. Впрочем, парень пытался ударить ножом и родную мать, а затем он убежал со двора в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

Надоели нравоучения: под Киевом подросток с ножом и топором набросился на тетю и 4-летнего брата, пострадавшие в реанимации 01
Фото: сайт Нацполиции

Полиция оперативно установила местонахождение нападающего. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения и объявления подозрения.

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На месте происшествия полицейские изъяли орудие преступления - ножи и топор.

Пострадавшие родственники находятся в реанимационном отделении больницы с множественными ножевыми ранениями, их состояние стабильно тяжелое.

Следователи квалифицировали это событие по ч. 2 ст.15 (покушение на преступление), п.1 п.2 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3179021
 
 
 Топ комментарии
 
4-х летний брат тоже читал ему нравоучения?
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Хороший мальчик... подрастёт - его в СН возьмут... "Надоели нравоучения": под Киевом подросток с ножом и топором набросился на тетю и 4-летнего брата, пострадавшие в реанимации - Цензор.НЕТ 4205
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Совет форумчанПравила форума
 
и что такого УБЛЮДКА надо еще воспитывать??? ой ли мразб уже показала какое оно БЕСОВСКОЕ ОТРОДЬЕ.. такого только УБИВАТЬ!!! причем не быстро а чтобы падло перед смертью криало Мамочка спаси!! чтобы хоть чуточку испытало животный страх и муки... почему в США к смертной казни могут и приговаривают за убиства или покушения на такое даже 5-6 летних детей никто не падает в обморок почему во многих мусульманских и страха буддизма за подобное просто совершают семейную вендету или на улице соседи под охраной полицейских забивают палками или забрасывают камнями подобных выродков..а у нас утю-тю??!!
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Зе вже не буде через чотири роки. Думайте перед тим як постити хрінь
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При чем тут зе? Конченный бот пороха
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4-х летний брат тоже читал ему нравоучения?
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Хороший мальчик... подрастёт - его в СН возьмут... "Надоели нравоучения": под Киевом подросток с ножом и топором набросился на тетю и 4-летнего брата, пострадавшие в реанимации - Цензор.НЕТ 4205
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Прогугли такі випадки по илітному регіону. І просто обтікай.
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ты б хоть на одном языке изъясняться научился, зебилушка дремучая
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І де ж, ти, помилки в мене знайшов, пріла соя? "Надоели нравоучения": под Киевом подросток с ножом и топором набросился на тетю и 4-летнего брата, пострадавшие в реанимации - Цензор.НЕТ 5500 До речі, як там в тебе з державною мовою? Як у лондонського синка Петрили?
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Хочешь быть первым? На этот вопрос мне ещё ни один зебил не ответил... Итак вопрос. Почему проблематично перевести на украинский такую вот загадку: "Кем приходится министру отец сына министра?"? Давай! За сутки управишься? "Надоели нравоучения": под Киевом подросток с ножом и топором набросился на тетю и 4-летнего брата, пострадавшие в реанимации - Цензор.НЕТ 8091

І де ж, ти, помилки в мене знайшов, пріла соя?
--
обращение не в том падеже.
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Ну, я знайшов - "илітному"... Крім того, слово "обтікай", в даному випадку, застосовувалось у "переносному" сенсі, тому повинно буть написане, згідно українського правопису, у "лапках"...У тебе самопочуття покращилось від того, що тобі знайшли що відповісти?... Подобаються мені "самовпевнені ідіоти"... Вас так весело читать, а потім піддражнювать... А ви казитеся від безсилля...
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Это результат рекламы в телевизоре
У нас в Словакии нет такой жуткой рекламы
Меня в Украине всегда шокирует реклама
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реклама у нас дурацька звісно, але начебто нічого схожого не бачив в ній, ви про якусь конкретно?
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Я не дивлюся шоу. Гидко. Пропаганда вседозволенності, заради досягнення "мети". А ціх шоу ... тьма
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Причем тут реклама? И что у нас такого рекламируют, что не рекламируют у вас? Убийства топором? А вот в школьной программе эту методику, кстати, изучают - "Преступление и наказание".
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Недовге життя цього недоноска вже розписано по роках.
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свободной стране - свободную продажу оружия!
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и это правильно! так бы просто пристрелил, и все..... а так придется всю жизнь ходить с отрубанными конечностями......
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полный д-б
шо с таким делать? только лечить электричеством 3 раза в день
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Мама занимается своей жизнью, а пацана растит улица и компьютер. В бабле очевидно недостатка нет, но этого мало. Это проблема сегодняшнего времени. Половина молодых людей уехало батрачить, а дети брошены.
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классный домик,белый сруб или под сруб сделано
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суспільство почало бавитись у толерантність, і всі схиби в психіці підлітків вважати за особливість і індивідуальність.... в моєму дитинстві, якщо би я підняв голос на батька чи матір, чи взагалі з дорослих когось - я би такої п...ди получив, що пам'ятав до кінця життя. А тепер - не крикни, не вдар, не схопи за вухо.... Та в школі старенька вчителька без проблем справлялась з усім класом, - лінійкою по руці чи шваброю по плечах (якщо надто сильно виражав свою особистість) - і все, порядок.
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Мажорик з жиру біситься,ременя нема кому дати- про ьатька не згадується чомусь.
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де ср#ні моралісти які верещать що подібну бикоту нізя товкти , воно з жиру біситься ,його треба на вольні хлеба щоб нахлебалось з голоду та холоду як бомж а потім можливо щось би та й дойшло, можливо
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Дети сами по себе такими не становятся. Это всегда вина родителей, которые наплевательски отнеслись к своим обязанностям по воспитанию и созданию здоровой среды.
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Бувають відморозки від природи, таких не виховаєш.
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Семейка не бедная, деньги есть, ума нет, распустили пацана,разбаловали, а потом вдруг спохватились с нравоучениями, а 14 лет что делали??? Воспитывать надо до 3 лет, раньше говорили - "пока поперёк лавки лежит", потом уже поздно. Не научили слушаться, не узнал слова "нельзя",- всё, поезд ушёл, сядет на голову и ноги свесит, что и произошло.
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У нас народ часто плутає "свободу" з "бєспрєделом"...
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щеня.Мразота мабуть шкодує ,що вижили...Вбив би,відсидів і спадок би отримав...молодим.....А не ніжили б так,хай на дві години раніше вставав і їздив від мами,то дурі в голові менше мав би.
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от і роби добро...Тварюка не пожалів і малого.
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Хай видужують,та роблять висновки.Подалі від таких родичів
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