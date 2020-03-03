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Все про:растрата (185) внешняя разведка (13) Антикоррупционный суд (599) мера пресечения (98)

 Антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-главе внешней разведки в виде залога в сумме 168 тыс. грн, - САП

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал бывшим заместителю главы Службы внешней разведки Украины (СВРУ), чиновнику СВР и и.о. директора госпредприятия меру пресечения по подозрению в растратах 2,2 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Так, суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и детективов и применил к бывшему заместителю председателя СВРУ меру пресечения в виде залога в сумме 168 тыс. грн, бывшему служащему СВРУ - 60 тыс. гривен залога и и.о директора государственного предприятия - 231 тыс. грн залога", - говорится в сообщении.

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Кроме того, на подозреваемых возложили ряд процессуальных обязанностей

Напомним, экс-чиновники внешней разведки подозреваются в нанесении убытков государству на сумму 2,2 млн грн.

Антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-главе внешней разведки в виде залога в сумме 168 тыс. грн, - САП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179019
 
 
 Топ комментарии
 
Украл 2 млн, отдал 10% залога и гуляешь.
Украл булочку в магазине - вешайся.
Странно, и почему инвестиций нет )))
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Интересно с какого потолка они берут эти суммы?
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А что к этому кренделю имеет антикорупционный суд?Ним должна заниматься военная прокуратура а решение о наказании военный суд ,,трибунал,,
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Та ну... Ярош це хуторянин без амбіцій. Справно отримував пять років зарплату і на роботу не ходив. Тепер отримує халявну депутатську пенсію і на роботу теж не ходить. Забудьте.
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Украл 2 млн, отдал 10% залога и гуляешь.
Украл булочку в магазине - вешайся.
Странно, и почему инвестиций нет )))
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Интересно с какого потолка они берут эти суммы?
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А что к этому кренделю имеет антикорупционный суд?Ним должна заниматься военная прокуратура а решение о наказании военный суд ,,трибунал,,
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Не страна, а крысятник, где каждая крыса уже настолько обнаглела от безнаказанности, что тырит не миллионами, а уже сотнями миллионов и миллиардами. То есть аппетиты крыс выросли в геометрической прогрессии. Это главное и единственное достижение власти за почти 30 лет незалежности!?!
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