 Численность российских военных в Крыму увеличилась до 32,5 тыс., - ГУР Минобороны

Об этом представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил "Обозревателю" в интервью, передает Цензор.НЕТ.



"В оккупированном Крыму произошло увеличение численности военнослужащих РФ в 2,5 раза. С 2014-го по 2019 год – с 10–12 тыс. человек (до начала агрессии) до 32,5 тыс. Конечно, произошло наращивание не только личного состава, но и вооружения. Это боевые корабли, это авиационный компонент, который в то время был представлен только самолетами морской авиации, патрульными, а также Су-24. На сегодняшний же день это почти весь спектр бомбардировочной, истребительной авиации", – сказал он.

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По словам Скибицкого, украинская военная разведка знает планы России по Крыму.



"Группировка войск РФ будет наращена. По нашим оценкам, они выйдут на численность около 40 тыс. военнослужащих, будет увеличено количество вооружения", – отметил представитель ГУР.