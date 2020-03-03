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 Политика Украины
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Все про:армия РФ (5835) граница (3308) Крым (22442) разведка (2275) Скибицкий (121)

 Численность российских военных в Крыму увеличилась до 32,5 тыс., - ГУР Минобороны

С момента оккупации Крыма количество российских военнослужащих на полуострове увеличилось.

Об этом представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил "Обозревателю" в интервью, передает Цензор.НЕТ.

"В оккупированном Крыму произошло увеличение численности военнослужащих РФ в 2,5 раза. С 2014-го по 2019 год – с 10–12 тыс. человек (до начала агрессии) до 32,5 тыс. Конечно, произошло наращивание не только личного состава, но и вооружения. Это боевые корабли, это авиационный компонент, который в то время был представлен только самолетами морской авиации, патрульными, а также Су-24. На сегодняшний же день это почти весь спектр бомбардировочной, истребительной авиации", – сказал он.

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По словам Скибицкого, украинская военная разведка знает планы России по Крыму.

"Группировка войск РФ будет наращена. По нашим оценкам, они выйдут на численность около 40 тыс. военнослужащих, будет увеличено количество вооружения", – отметил представитель ГУР.

Источник: https://censor.net.ua/n3179018
 
 
 Топ комментарии
 
рюськая РСЗО в Сирии, вроде вчерашняя
Численность российских военных в Крыму увеличилась до 32,5 тыс., - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 8609
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Чума кремлевскофашистская.
Зондеры нацисткой раисси.
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Шо то там Срабинович про "проклятую орду" верещал ?!
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Чума кремлевскофашистская.
Зондеры нацисткой раисси.
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Шо то там Срабинович про "проклятую орду" верещал ?!
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этой своре воды то хватит ? морды в море мыть будут
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Так росія вже по всьому українсько-російському кордону підвела війська. Мабуть готові до повномасштабної агресії.
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рюськая РСЗО в Сирии, вроде вчерашняя
Численность российских военных в Крыму увеличилась до 32,5 тыс., - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 8609
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пора просить эрдогана освободить после сирии и крымскую область Численность российских военных в Крыму увеличилась до 32,5 тыс., - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 873
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И В ГЛАЗАХ У НИХ МИР. Если конечно им туда заглянуть.

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Така кількість була і перед окупацією.
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Зе пищит что это провокация,очевидно что готовит страну к сдачи.Повидимуму к осени Украина будет кацапской губернией а губернатором Янукович.
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Ну так поцелуйте в сраку Оланда, Меркель и Обаму и других кто миролюбно стал на колени перед ****** лишь бы небыло вайны. Ну да, а чего вы хотели. Сдавать территорию без единого выстрела и еще говорить что ето хитрая мнгоходовочка, намного проще чем отвоевывать ее обратно. То же самое будет и на даунбасе если Украина пойдет на очередные *компромисы* навязаные нам теми лицами имеющие полные карманы акций Газпрома. ***** уже давно ждет чтобы законно оформить и расквартировать 100-тысячную группировку в *днр*, на расстоянии выстрела по Мариуполю, Харькову и Днепру. Мост мостом а сухопутный коридор на захваченные территории в том числе на приднестровье, ***** нужен позарез.
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А ты лизни Свинарчука между ног. Ето как нужно было издеваться над народом чтобы те выбрали сепарского клоуна лишь бы еще рас Свинарчук не пролез во власть?
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Тобто ти визнав, що обрав зевладу. Тепер скигли, але без морального права звинувачувати. Ти зробив свій катастрофічний вибір.
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Набутылочник лишнехромосомный, ты что-то раздухарился сверх меры! Свинарчуку зелёно-портновский суд ничего не смог предъявить - зелёный министр обороны об этом рассказывал недавно.
Над народом поиздеваись криворогие шлимазлы за кремлевское бабло - прозомбировав их "сватами" и "голобородьками". Чисельність російських військових у Криму збільшилася до 32,5 тис., - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 956
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Не зважайте. То мокшанське міролюбіє прьот. Бубочка знає, бачив
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Мы никогда не откажемся от санкций в отношении Крыма, пока они не выйдут из Крыма. Мы также собираемся сохранить наши санкции в отношении Восточной Украины. И я думаю, что это важные меры, которые мы принимаем, которые являются дипломатическими действиями, которые мы предпринимаем с целью отстаивания того, что правильно", - сказал Гилмор.
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О чем вы говорите,если Украина увеличила товарооборот с рф и торгует на полную.Нужно разорвать все экономические и поилтические связи со страной агрессором.Перестать закупать нефтепродукты у фашистов!Тем самым давить на ихнюю ослабленную экономику.Если сша нам помогают,то нефть и бензин мы прросто обязаны закупать у них.А то получается,что мы своими деньгами оплачиваем войну на Донбассе против нас же!!!Бред!
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