 "Рабочих вариантов несколько, они нарабатываются", - Стефанчук о кадровых изменениях в Кабмине

Об этом 2 марта в эфире телеканала ICTV заявил первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Я не исключаю, что в том числе на этом этапе будут сделаны серьезные кадровые выводы. Рабочих вариантов несколько, они нарабатываются", – сказал он.
По словам первого вице-спикера, основанием для изменений может стать информация, озвученная во время промежуточного отчета Кабмина на прошлой неделе.
"Будет дана оценка тем блокам, которые не справляются... Хочу подчеркнуть: для президента Владимира Зеленского нет каких-то "близких", "своих", "чужих", у него есть люди, которые выполняют его программу, есть люди, которые не справляются", – подчеркнул Стефанчук.
У него есть кумы, сваты и кварталовцы зато
То ли цирк, то ли обезьянник, то ли кунсткамера..
То ли всё в одном флаконе.
Президент и его команда не справились с поставленными перед ними задачами, поэтому страна может получить огромные потери бюджета.
Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций и групп в Верховной Раде.
"Итоги исполнения бюджета и его расходов за январь-февраль говорят, что за девять месяцев управления Владимира Зеленского, его правительства и большинства в Верховной Раде в стране наступил полный коллапс. В частности, за два месяца бюджет не выполнен на 22,5%, недополучено 27,5 млрд гривен, что означает недофинансирование здравоохранения, образования, соцвыплат и пенсий", - возмутилась лидер партии.
Критические цифры госбюджета, подчеркнула Тимошенко, сигнализируют о том, что действующая власть во главе с президентом "не могут справиться с управлением страной".