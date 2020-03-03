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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11681) Стефанчук Руслан (137)

 "Рабочих вариантов несколько, они нарабатываются", - Стефанчук о кадровых изменениях в Кабмине

На внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта будут вынесены кадровые вопросы, которые касаются Кабинета Министров.

Об этом 2 марта в эфире телеканала ICTV заявил первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Я не исключаю, что в том числе на этом этапе будут сделаны серьезные кадровые выводы. Рабочих вариантов несколько, они нарабатываются", – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада 4 марта рассмотрит кадровые вопросы, - Стефанчук

По словам первого вице-спикера, основанием для изменений может стать информация, озвученная во время промежуточного отчета Кабмина на прошлой неделе.

"Будет дана оценка тем блокам, которые не справляются... Хочу подчеркнуть: для президента Владимира Зеленского нет каких-то "близких", "своих", "чужих", у него есть люди, которые выполняют его программу, есть люди, которые не справляются", – подчеркнул Стефанчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский придет на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта, - Стефанчук

Источник: https://censor.net.ua/n3179015
 
 
 Топ комментарии
 
Стефанчук анонсував оприлюднення проектів рішень щодо змін в уряді

"Рабочих вариантов несколько, они нарабатываются", - Стефанчук о кадровых изменениях в Кабмине - Цензор.НЕТ 5966
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для президента Владимира Зеленского нет каких-то "близких", "своих", "чужих", у него есть люди, которые выполняют его программу, есть люди, которые не справляются



У него есть кумы, сваты и кварталовцы зато "Рабочих вариантов несколько, они нарабатываются", - Стефанчук о кадровых изменениях в Кабмине - Цензор.НЕТ 9053
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для президента Владимира Зеленского нет каких-то "близких", "своих", "чужих", у него есть люди, которые выполняют его программу, есть люди, которые не справляются



У него есть кумы, сваты и кварталовцы зато "Рабочих вариантов несколько, они нарабатываются", - Стефанчук о кадровых изменениях в Кабмине - Цензор.НЕТ 9053
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Так они все - никто, как сказал Стефанчук, а потом подумал - "Так выходит, что и я никто?"...
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Стефанчук анонсував оприлюднення проектів рішень щодо змін в уряді

"Рабочих вариантов несколько, они нарабатываются", - Стефанчук о кадровых изменениях в Кабмине - Цензор.НЕТ 5966
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Даже и не знаешь шо это ?
То ли цирк, то ли обезьянник, то ли кунсткамера..
То ли всё в одном флаконе.
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Нужно срочно добавить 2-3 вице-премьера, и тогда КМУ начнет показывать успешную работу по ...(вставить нужное)
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Времени нет -нарабатывайте не забывайте что часы тикают
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Уже в среду все украинцы могут отправиться на всех парах в сторону дефолта. Который так нравится олигарху Игорю Коломойскому
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Поки цей піп був біля мікрофону, перемкнув на МЕГА, а потім вже слухав що кажуть інші.
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Порохоботы не понимает что критика Зе. совсем не означает поддержки Порошенко.
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РФ стягнула на кордон з Україною близько 90 тисяч військових, 1100 танків, сотні літаків
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Перевод: В кабмин ТОЧНО назначат соратников Яныка Зелебобы зробили ЦЕ разом!
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Гончарук щойно на брифінгу заявив, що він не подавав заяву про відставку. Отже можна однозначно сказати, що голосувати в середу за відставку Гончарука Рада не може. На момент скликання засідання заяви не було, отже звільнення буде неконституційним.
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В ЗЄ нема, а в Бені є. Гончарука Бєня тримає поки не настане час виходу Юлі. Тоді Україна отримає довічну канцлершу, а Зє буде весільним акомпаніатором. Юля таки пролізе до влади через хитровимаханий комин
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А вы,друзья, как ни садитесь,все ж в госуправленцы не годитесь.По дедушке Крылову.
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Падение промышленного производства в Украине началось cразу после инаугурации Владимира Зеленского. в него не кто не стал вкладывать без гарантий. А какие гарантии у клоуна-коломойского да еще осла зеленого..
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шо там может бл "нарабатываться"? вы уже наработали !!!

Президент и его команда не справились с поставленными перед ними задачами, поэтому страна может получить огромные потери бюджета.
Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций и групп в Верховной Раде.
"Итоги исполнения бюджета и его расходов за январь-февраль говорят, что за девять месяцев управления Владимира Зеленского, его правительства и большинства в Верховной Раде в стране наступил полный коллапс. В частности, за два месяца бюджет не выполнен на 22,5%, недополучено 27,5 млрд гривен, что означает недофинансирование здравоохранения, образования, соцвыплат и пенсий", - возмутилась лидер партии.
Критические цифры госбюджета, подчеркнула Тимошенко, сигнализируют о том, что действующая власть во главе с президентом "не могут справиться с управлением страной".
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Ги! А хіба в найвеличнішого була якась програма? Це перше питання, яке виникає, а друге: що там з приводу річного імунітету кабміну? Все, сдулися? І ще таке невеличке питаннячко: преЗЕдент же ж тіко затвердив кабмін (за винятком силовиків, яких сам призначив), а склад кабміну обирає Рада, чи не так? То шо оте недолуге меле про виконання кабміном неіснуючої програми Зєлєнського?
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где индексация пенсий установленная законом?
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думаю у вас зебилов один правильный вариант идите нахрен !
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Инсайд из цЫрка: "наработка"(с) вариантов:
"Робочих варіантів кілька, вони напрацьовуються", - Стефанчук про кадрові зміни в Кабміні - Цензор.НЕТ 2943
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кадровые изменения нужно будет проводить, когда этого жирного мародера стыфанчука посадят за обворовывание нищей страны.
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Причина бед - Зеленский, а причина Зеленского - Порошенко.
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А как же Беня,рука которого между булок Зеленского вогнана по локоть?Уж ближе такого сложнее и придумать?
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