 Совбез ООН в пятницу обсудит ситуацию в оккупированном Крыму

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ" сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"В пятницу состоится заседание Совета Безопасности ООН по формуле Арриа относительно ситуации в Автономной Республике Крым и г. Севастополь. Инициаторами выступили Украина и страны-партнеры – Эстония, США, Германия, Франция, Великобритания и Бельгия", - отметил дипломат.

Обсуждения начнутся в 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву).

Ожидается, что участники заседания с украинской стороны обнародуют факты нарушений прав человека на полуострове, ознакомят членов Совбеза с мерами, которые предпринимает руководство Украины для защиты населения на оккупированных территориях, а также с усилиями, направленными на деоккупацию Крыма.

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Также речь пойдет о возможности для углубления взаимодействия между основными институтами ООН и гражданским обществом с целью положить конец ограничениям прав человека в Крыму со стороны оккупационной власти.

Планируется, что украинскую сторону будут представлять, в частности, Постоянный представитель Президента Украины в Крыму руководство Меджлиса крымскотатарского народа и представители украинских неправительственных организаций.

Напомним, в заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арриа принимают участие в том числе представители государственного и негосударственного секторов стран, которые не входят в состав Совбеза. Это позволяет получить более основательную информацию по вопросам, относящимся к сфере компетенции СБ ООН.