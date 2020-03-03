 Совбез ООН в пятницу обсудит ситуацию в оккупированном Крыму

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ" сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
"В пятницу состоится заседание Совета Безопасности ООН по формуле Арриа относительно ситуации в Автономной Республике Крым и г. Севастополь. Инициаторами выступили Украина и страны-партнеры – Эстония, США, Германия, Франция, Великобритания и Бельгия", - отметил дипломат.
Обсуждения начнутся в 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву).
Ожидается, что участники заседания с украинской стороны обнародуют факты нарушений прав человека на полуострове, ознакомят членов Совбеза с мерами, которые предпринимает руководство Украины для защиты населения на оккупированных территориях, а также с усилиями, направленными на деоккупацию Крыма.
Также речь пойдет о возможности для углубления взаимодействия между основными институтами ООН и гражданским обществом с целью положить конец ограничениям прав человека в Крыму со стороны оккупационной власти.
Планируется, что украинскую сторону будут представлять, в частности, Постоянный представитель Президента Украины в Крыму руководство Меджлиса крымскотатарского народа и представители украинских неправительственных организаций.
Напомним, в заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арриа принимают участие в том числе представители государственного и негосударственного секторов стран, которые не входят в состав Совбеза. Это позволяет получить более основательную информацию по вопросам, относящимся к сфере компетенции СБ ООН.
Депутаты
Отметим, что проект поправок был внесен депутатами-лдпровцами Игорем Лебедевым (прим. НР - сын Владимира Жириновского) и Сергеем Ивановым.
Поправки, предложенные членами фракции ЛДПР, в числе прочего, содержат п. 2.1, где речь идет о том, чтобы узаконить жертвоприношения - причем как в отношении животных, так и человека. «Молитвенный обряд, а также религиозные обряды, сопряженные с насильственными действиями в отношении человека или животного беспрепятственно совершаются в культовых зданиях и сооружениях, местах и объектах, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества), в учреждениях и на предприятиях религиозных организаций, а также в жилых помещениях», - говорится в законопроекте.
Впрочем, там же отмечено, что совершать кровавые и насильственные обряды за пределами культовых сооружений и «специально предназначенных мест», не стоит. «В иных местах совершение молитвенного обряда, а также религиозных обрядов, сопряженных с насильственными действиями в отношении человека или животного осуществляется в порядке, установленном нормативно правовыми актами субъектов РФ», - уточняется в документе.
ю.
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