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 Совбез ООН в пятницу обсудит ситуацию в оккупированном Крыму

Украинская делегация в ООН при поддержке стран-партнеров инициирует проведение в пятницу, 6 марта, заседания Совета Безопасности по формуле Арриа по поводу нарушений прав человека в оккупированном Россией Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ" сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"В пятницу состоится заседание Совета Безопасности ООН по формуле Арриа относительно ситуации в Автономной Республике Крым и г. Севастополь. Инициаторами выступили Украина и страны-партнеры – Эстония, США, Германия, Франция, Великобритания и Бельгия", - отметил дипломат.

Обсуждения начнутся в 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву).

Ожидается, что участники заседания с украинской стороны обнародуют факты нарушений прав человека на полуострове, ознакомят членов Совбеза с мерами, которые предпринимает руководство Украины для защиты населения на оккупированных территориях, а также с усилиями, направленными на деоккупацию Крыма.

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Также речь пойдет о возможности для углубления взаимодействия между основными институтами ООН и гражданским обществом с целью положить конец ограничениям прав человека в Крыму со стороны оккупационной власти.

Планируется, что украинскую сторону будут представлять, в частности, Постоянный представитель Президента Украины в Крыму руководство Меджлиса крымскотатарского народа и представители украинских неправительственных организаций.

Напомним, в заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арриа принимают участие в том числе представители государственного и негосударственного секторов стран, которые не входят в состав Совбеза. Это позволяет получить более основательную информацию по вопросам, относящимся к сфере компетенции СБ ООН.

Источник: https://censor.net.ua/n3179013
 
 
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З пустого в порожнє побалакають, а потім мокші плюс китайози накладуть вето. І вангувати не потрібно.
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кортко о ситуации в Кріму и во всей московии

Совбез ООН в пятницу обсудит ситуацию в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4282
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Депутаты Госдумы РФ рассматривают поправки в законодательство, касающееся религии. В одном из документов нашелся пункт о жертвоприношениях. Согласно нему, в случае принятия, кровавые и насильственные обряды над животными и людьми станут законны - но только в специальных культовых заведениях.
Депутаты
Отметим, что проект поправок был внесен депутатами-лдпровцами Игорем Лебедевым (прим. НР - сын Владимира Жириновского) и Сергеем Ивановым.

Поправки, предложенные членами фракции ЛДПР, в числе прочего, содержат п. 2.1, где речь идет о том, чтобы узаконить жертвоприношения - причем как в отношении животных, так и человека. «Молитвенный обряд, а также религиозные обряды, сопряженные с насильственными действиями в отношении человека или животного беспрепятственно совершаются в культовых зданиях и сооружениях, местах и объектах, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества), в учреждениях и на предприятиях религиозных организаций, а также в жилых помещениях», - говорится в законопроекте.
Впрочем, там же отмечено, что совершать кровавые и насильственные обряды за пределами культовых сооружений и «специально предназначенных мест», не стоит. «В иных местах совершение молитвенного обряда, а также религиозных обрядов, сопряженных с насильственными действиями в отношении человека или животного осуществляется в порядке, установленном нормативно правовыми актами субъектов РФ», - уточняется в документе.
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Военный эксперт РФ крымнашист обвиняет Путина в измене Родине: Проданные Турции комплексы С-400 они передадут американцам и те создадут системы подавления! Путин слабак и предал Россию в 2014г, когда не завоевал Украину. ВИДЕО:

Радбез ООН у п'ятницю обговорить ситуацію в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3585
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Этот расиянский эксперт плохо выглядит. Саркома, надо полагать. Вот и говорит всякие гадости об Украине и нашем друге Эрдогане. Скоро замолчит. Аминь!
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