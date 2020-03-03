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 Трое юношей, двое из которых несовершеннолетние, обманули десятки граждан на аренде квартир, - прокуратура Киева

Киевской местной прокуратурой № 7 совместно с следственным отделом Подольского УП ГУНП в г. Киеве сообщено о подозрении трем лицам, которые под предлогом сдачи в аренду квартир завладевали средствами граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в г.Киеве.

Как установлено следствием, трое юношей, двое из которых являются несовершеннолетними, в течение 2018-2019 годов размещали на популярном интернет-сайте объявление о сдаче в аренду квартир в г. Киеве.

В дальнейшем злоумышленники получали от клиентов предоплату за первый и последний месяц аренды, однако когда последние приезжали по адресам, попасть в квартиры не могли.

В настоящее время установлено более 20 граждан, пострадавших в результате действий мошенников.

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В ходе проведения обысков у злоумышленников изъяли мобильные телефоны, сим-карты, компьютерная техника, банковские карточки, с помощью которых молодые обманывали граждан.

По результатам предварительного расследования трем лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Сейчас проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Киева.

Досудебное расследование продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3179012
 
 
 Топ комментарии
 
Это каким-же надо быть ЛОХОМ ,чтобы повестись на такую туфту Трое юношей, двое из которых несовершеннолетние, обманули десятки граждан на аренде квартир, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 5372
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внести предоплату за 2 месяца за квартиру, которой даже не видели. Ну где такие лохи берутся? Ладно бы там сдали квартиру, которую сами сняли, а тут вообще какой-то сверх примитивный лохотрон.
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Это каким-же надо быть ЛОХОМ ,чтобы повестись на такую туфту
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вот вот реально надо быть ЗЕ в куб и интеллектом амебы чтобы не понять и задать простой вопрос как 2 малолетки сопляка могут сдавать еще какое то жилье и еще им в руки отдавать нехилые гроши за типа проживание вовсе геть мозгами опнулся народ и грех даже его не поиметь как лошару....хотя 73% зелебобиков и есть лошары.....отдавшие голоса за ЗЕ.. ТУТ ВОПРОС В АДРЕС АВАКОВА И НПУ И ЧТО 2 малолетки и один типа взрослый 2 года (неужели не было жалоб в полицию??? ой ли) и два года обирали народ.... что то мне говорит что забыли про 4 соучастника и скорей всего это или полицай или прокурор или из блатных... квартира же должна же была быть в наличии которую или которые они типа сдавали...
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Они при пете и начали. Петины воспитанники.
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Так их же воспитывали при рошене. И начали они в 2018-м под крылом сывочолого)))
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внести предоплату за 2 месяца за квартиру, которой даже не видели. Ну где такие лохи берутся? Ладно бы там сдали квартиру, которую сами сняли, а тут вообще какой-то сверх примитивный лохотрон.
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не факт, что не видели. написано как-то невнятно.
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Подходим к терминалу, пополняем, трубочку не ложим.
Сергей Филатов
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Чомусь є підозра що "дітки" зегенератної крові.
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Любит наше народонаселение шару. Вешаешь цену на 30% меньше и стрижешь лохов.
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Решили пойти по стопм петра барыжного, только не учли что красть надо как он - целыми заводами, тогда не накажут.
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