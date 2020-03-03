 COVID-19: количество жертв вируса вне материкового Китая увеличилось до 175 человек, число инфицированных - до 10,7 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

При этом на Китай приходится 80,151 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 10, 696 тыс., увеличившись за минувшие сутки почти на 2,3 тыс. случаев.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки со 129 до 175 человека: 66 человека скончались в Иране, 52 - в Италии, 28 - в Южной Корее, 12 - на территории Японии (из них шестеро - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), шесть - в США, три - во Франции, два - в Гонконге по одному случаю летального исхода зафиксированы в Таиланде, в Австралии, Великобритании, Эквадоре, на Тайване и Филиппинах.

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Больше всего больных - 4,812 тыс. - выявлено в Южной Корее, 2,026 тыс. - в Италии, 1,501 - в Иране, на территории Японии - 980, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Во Франции насчитывается 191 больной, в Германии - 150, Испании - 119, Сингапуре - 108, Гонконге - 100, США - 88, Кувейте - 56, Бахрейне - 47, Таиланде - 43, на Тайване - 41, Великобритании - 40, Австралии - 30, Малайзии - 29, Канаде и Швейцарии - по 24, Ираке и ОАЭ - по 21, Норвегии - 19, Нидерландах - 18, Вьетнаме - 16, Швеции - 15, Австрии - 14, Макао, Израиле, Ливане - по 10.

Менее 10 случаев заражения зарегистрированы еще в 45 странах мира.