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 COVID-19: количество жертв вируса вне материкового Китая увеличилось до 175 человек, число инфицированных - до 10,7 тыс.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро вторника превысило 90,8 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

При этом на Китай приходится 80,151 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 10, 696 тыс., увеличившись за минувшие сутки почти на 2,3 тыс. случаев.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки со 129 до 175 человека: 66 человека скончались в Иране, 52 - в Италии, 28 - в Южной Корее, 12 - на территории Японии (из них шестеро - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), шесть - в США, три - во Франции, два - в Гонконге по одному случаю летального исхода зафиксированы в Таиланде, в Австралии, Великобритании, Эквадоре, на Тайване и Филиппинах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число жертв коронавируса в Китае достигло 2943 человек, инфицированных - 80,1 тыс., - госкомитет КНР

Больше всего больных - 4,812 тыс. - выявлено в Южной Корее, 2,026 тыс. - в Италии, 1,501 - в Иране, на территории Японии - 980, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Во Франции насчитывается 191 больной, в Германии - 150, Испании - 119, Сингапуре - 108, Гонконге - 100, США - 88, Кувейте - 56, Бахрейне - 47, Таиланде - 43, на Тайване - 41, Великобритании - 40, Австралии - 30, Малайзии - 29, Канаде и Швейцарии - по 24, Ираке и ОАЭ - по 21, Норвегии - 19, Нидерландах - 18, Вьетнаме - 16, Швеции - 15, Австрии - 14, Макао, Израиле, Ливане - по 10.

Менее 10 случаев заражения зарегистрированы еще в 45 странах мира.

Источник: https://censor.net.ua/n3179010
 
 
 Топ комментарии
 
"Ношение медицинских масок на лице не защищает от коронавирусной инфекции."

Полностью не защищает но если хоть на пару процентов риск заражения уменьшается то смысл есть.
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комаровский ватный совковый мудак педиатр COVID-19: количество жертв вируса вне материкового Китая увеличилось до 175 человек, число инфицированных - до 10,7 тыс. - Цензор.НЕТ 8038
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Ну почему же?) можно, например, монетку бросать или ромашку рвать: болен, не болен)) зебил-стайл COVID-19: количество жертв вируса вне материкового Китая увеличилось до 175 человек, число инфицированных - до 10,7 тыс. - Цензор.НЕТ 9587
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ВЕДУЩИЙ ВРАЧ США РАССКАЗАЛ, КАК ПРАВИЛЬНО ЗАЩИЩАТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА.

Медик объяснил, что важным является избегать контактов рук с лицом, а носители масок чаще дотрагиваются до уязвимой зоны. Нужно часто мыть руки, по 15-20 секунд. При кашле и чихании нужно прикрываться рукой. Также нужно осуществлять социальные меры осторожности и оставаться дома в случае болезни, а также держаться подальше от больных людей. Все это - важные мероприятия для предотвращения заражения коронавирусом.

Ношение медицинских масок на лице не защищает от коронавирусной инфекции.
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"Ношение медицинских масок на лице не защищает от коронавирусной инфекции."

Полностью не защищает но если хоть на пару процентов риск заражения уменьшается то смысл есть.
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"А носители масок чаще дотрагиваются до уязвимой зоны."

Да можно носить но меньше её трогать руками.
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пристегнутый ремень безопасности в авто на 100% не спасает от смерти в ДТП, но шансы погибнуть снижает.
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Те саме казав і Комаровський, а його тут підняли на сміх. Нет пророка в своем отечестве.(С)
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комаровский ватный совковый мудак педиатр
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Комаровский шарлатан, но не все это знают.
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Тобто, коли Комаровський казав що потрібно мити руки частіше і по 20 секунд, то цього робити не потрібно бо він шарлатан. Зрозумів.
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Він сепар і шарлатан.
Я не говорю, що він нульовий врач, щось там знає, але наживається на людях теж непогано.
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Мова іде про методи запобігання зараженню, а не про шарлатана, якщо забув.
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До Комаровського рекомендували руки не мити?
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Это всемирный заговор ВОЗ, чтобы заболевших было больше. Все нарекают, что никто ничем не занимается в плане профилактики и тестирования , чтобы остановить эпидемию. Такие вопли и из Италии, и из США. Видео, как происходит заражение. И маска была бы дополнительным барьером на пути вируса. И лишним напоминанием о предосторожности.
https://twitter.com/Hector_ManuelP/status/1234631204135153664
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Предлагаю стартап: покупаем счас маски по 5 гривен, а потом, когда их не будет в продаже, продаем по 5 баксов. Профит на лицо
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вот жеж в южной корее тупые, в очередях стоят, нет самим шоб пошить COVID-19: кількість жертв вірусу поза материковим Китаєм збільшилася до 175 осіб, інфікованих - до 10,7 тис. - Цензор.НЕТ 4690

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Мы когда то в школе шили с марли и ваты.
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Капец население земли деградировало. уже и повзяку сами пошить не могут COVID-19: кількість жертв вірусу поза материковим Китаєм збільшилася до 175 осіб, інфікованих - до 10,7 тис. - Цензор.НЕТ 9320
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Важно не дотрагиваться до слизистых! Рот, нос, глаза. Но если с вами разговаривают даже не больные, а носители, то уберечься можно лишь в комбинезоне с очками и маской с фильтром. И то снимать комбинезон в отдельной комнате для его дезинфекции. А это всё немыслимо. Коронавирус пройдёт по Земле, как и вирус гриппа. Инфекции не избежать. Кто-то не заболеет и не заразится. Кто-то заразится и не заболеет (носители), кто-то заразится лёгкой/средней/тяжёлой формой.
Через полгода зараза придёт и в Южное полушарие.
Молитесь.
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А по поводу той "слизистой" COVID-19: количество жертв вируса вне материкового Китая увеличилось до 175 человек, число инфицированных - до 10,7 тыс. - Цензор.НЕТ 11 в которую посылают недоброжелателей, какие имеются рекомендации...
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Говорят, что инфекция респираторная.
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Мало что у нас говорят, он говорили то учителям зарплата по 4 000 евро прилетит.
А сегодня говорившего это, посылают в тот самый орган со "слизистой"... COVID-19: кількість жертв вірусу поза материковим Китаєм збільшилася до 175 осіб, інфікованих - до 10,7 тис. - Цензор.НЕТ 112 А мог ли кто тогда подумать что эти, на первый взгляд не сопоставимые вещи, могут быть хоть как то связаны?
Тем более и в Новые Санжары почему то не только тесты на коронавирус подогнали ни и изделие №2. А оно COVID-19: кількість жертв вірусу поза материковим Китаєм збільшилася до 175 осіб, інфікованих - до 10,7 тис. - Цензор.НЕТ 112 где используется?..
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У вас поселили условно контактных в Новые Санжары. А у нас практикуют "доверительную изоляцию на дому без больничного на 14 дней". Так что у вас по-королевски!
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доведені шляхи (експеримент китайців на собі) розповсюдження..

-репіраторний
-через тварин
-контактний через поверхні(кнопки ліфтів,ручки дверей),можливо через паперові купюри..
-через фекалії...
-контактний(рукостискання) наприклад..
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С этими матершиниками сверху и снизу лучше не связываться.
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Все очевидно, с целью профилактики, отбрость ханжество и мужчинам недоброжелателей посылать в пи..., а женщинам - на х...
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данные разнятся в зависимости от источника информации
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Призрак бродит по Европе, Он заходит в каждый дом, Он толкает, Он торопит: «Просыпайся! Встань! Идем!»
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У нас нема коронавірусу, патамушта нічим його визначити.
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Ну почему же?) можно, например, монетку бросать или ромашку рвать: болен, не болен)) зебил-стайл COVID-19: количество жертв вируса вне материкового Китая увеличилось до 175 человек, число инфицированных - до 10,7 тыс. - Цензор.НЕТ 9587
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А че хорошей новости про выкинутых на помойку 6 министров не будет сегодня?
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Скоро почнеться і у нас. Так що бєняботам час готуватися.
Ловіть методичку про плюси коронавірусу:
- Звільниться багато робочих місць
- Зникне проблема браку житла
- Розвантажаться дороги
- ЗСЖ стане пріоритетним
- Зніметься навантаження з пенсійного фонду
- Знизиться кількість людей з ослабленим імунітетом
Можете не дякувати.
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- скалецька разом з радуцьким підженуть пару пачок контрацептивів
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01.03.2020 в издании gazeta.ru Владислав Иноземцев
http://gazeta.ru/column/vladislav_inozemcev/12974755 "Экономика паники"
заламывая руки сокрушается о падении экономики Китая в связи с эпидемией COVID-19 .

В нескольких предложениях в конце своей писанины в.иноземцев

напрямую предлагает (можно даже сказать навязывает)
отказаться от любых попыток борьбы с эпидемией COVID-19 , чтобы не обрушить экономику.
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Инфекционная больница в #Москве. Тётка моет пол тряпкой, выжимает и будет мыть в других помещениях.

В Москве ‼ 20 тысяч заразившихся #коронавирусом.

Приказано молчать, чтобы не сорвать "всенародное принятие" новой путинской конституции. Слушать АУДИО https://voca.ro/lDO9blWvcat
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хорошая новость, если правда, конечно. Будем трымать кулачки за коронавирус в московской федирации COVID-19: количество жертв вируса вне материкового Китая увеличилось до 175 человек, число инфицированных - до 10,7 тыс. - Цензор.НЕТ 1635 COVID-19: количество жертв вируса вне материкового Китая увеличилось до 175 человек, число инфицированных - до 10,7 тыс. - Цензор.НЕТ 9410
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Омеляна на них нету COVID-19: кількість жертв вірусу поза материковим Китаєм збільшилася до 175 осіб, інфікованих - до 10,7 тис. - Цензор.НЕТ 7351 тот бы закрыл сообщение жд
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На всякий случай закупайтесь продуктами:
Соль, сахар, крупы, макароны...
Можно пока цены норм, забить аптечку нужными препаратами и витаминами, плюс медок и разные травы.
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гвинтівку и патрони до неї не забудь, адже мародер Порошенко не дремліт
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Ну це ж жарт, шо коли трапляється якась надзвичайна подія глобального масштабу на вулиці міст виходять мародери. А зебіли звикли величати Петра Олексійовича саме мародером COVID-19: кількість жертв вірусу поза материковим Китаєм збільшилася до 175 осіб, інфікованих - до 10,7 тис. - Цензор.НЕТ 677
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Нужны четыре обычных медицинских маски, сшитых вместе . Между слоями - кармашек, для сменной прокладки.Прокладку меняют, маску паром или утюгом. Так немцы изворачиваются, у них тоже масок нет.
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Хорошая штука антисептические салфетки или антисептик в виде распылителя, есть такие маленькие балончики.
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И налягайте на фрукты, овощи. И желательно не принимать много спиртного и наркотиков потому что они сильно ослабляют иммунитет.
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Не лишним будет ингаляции горячим настоем трав или вареной картошки. Кто дышал, тот не забудет.Не ждать лета , а придя домой, поднять паром температуру в отдельно взятых легких.
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Меньше ездить в общественном транспорте, по возможности переходите на велосипеды.
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В Украине 100% уже есть Корона вирус, просто у нас слабая медицина ещё не нашли.
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Умные люди говорят ,что до конца года вирус подхватят 60-70% населения планеты... уже по всем показателям пандемия..... но молчат...
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Замалчивают, в Италии даже карантина нету, откройте вебкамеры посмотрите как люди ходят как обычно, полиция стоит без масок, толпа немерено гуляет.
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В Італії попросили обійтись без рукозтискання і по можливості перейти на безготівковий розрахунок.
Хочите жити беріть до уваги.
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Бред полный на счет Италии, гуляют как обычно
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В чому полягає брєд, я щось не так написав?
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Написано все верно, по факту это ни делается. В Китае 24 числа при заражении около 900 человек на тот момент был закрыт Ухань на вьезд и выезд, жд и авиа сообщения, сегодня 3-е число в Италии 2000+ зараженных, у них полиция стоит без масок в общественных местах где дофига народу гуляет...
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Я тут написав порад більше, ніж любий Комаровський.
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