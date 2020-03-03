 COVID-19: количество жертв вируса вне материкового Китая увеличилось до 175 человек, число инфицированных - до 10,7 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.
При этом на Китай приходится 80,151 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 10, 696 тыс., увеличившись за минувшие сутки почти на 2,3 тыс. случаев.
Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки со 129 до 175 человека: 66 человека скончались в Иране, 52 - в Италии, 28 - в Южной Корее, 12 - на территории Японии (из них шестеро - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), шесть - в США, три - во Франции, два - в Гонконге по одному случаю летального исхода зафиксированы в Таиланде, в Австралии, Великобритании, Эквадоре, на Тайване и Филиппинах.
Больше всего больных - 4,812 тыс. - выявлено в Южной Корее, 2,026 тыс. - в Италии, 1,501 - в Иране, на территории Японии - 980, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.
Во Франции насчитывается 191 больной, в Германии - 150, Испании - 119, Сингапуре - 108, Гонконге - 100, США - 88, Кувейте - 56, Бахрейне - 47, Таиланде - 43, на Тайване - 41, Великобритании - 40, Австралии - 30, Малайзии - 29, Канаде и Швейцарии - по 24, Ираке и ОАЭ - по 21, Норвегии - 19, Нидерландах - 18, Вьетнаме - 16, Швеции - 15, Австрии - 14, Макао, Израиле, Ливане - по 10.
Менее 10 случаев заражения зарегистрированы еще в 45 странах мира.
Медик объяснил, что важным является избегать контактов рук с лицом, а носители масок чаще дотрагиваются до уязвимой зоны. Нужно часто мыть руки, по 15-20 секунд. При кашле и чихании нужно прикрываться рукой. Также нужно осуществлять социальные меры осторожности и оставаться дома в случае болезни, а также держаться подальше от больных людей. Все это - важные мероприятия для предотвращения заражения коронавирусом.
Ношение медицинских масок на лице не защищает от коронавирусной инфекции.
Полностью не защищает но если хоть на пару процентов риск заражения уменьшается то смысл есть.
Да можно носить но меньше её трогать руками.
мудакпедиатр
Я не говорю, що він нульовий врач, щось там знає, але наживається на людях теж непогано.
https://twitter.com/Hector_ManuelP/status/1234631204135153664
Через полгода зараза придёт и в Южное полушарие.
Молитесь.
А сегодня говорившего это, посылают в тот самый орган со "слизистой"... А мог ли кто тогда подумать что эти, на первый взгляд не сопоставимые вещи, могут быть хоть как то связаны?
Тем более и в Новые Санжары почему то не только тесты на коронавирус подогнали ни и изделие №2. А оно где используется?..
-репіраторний
-через тварин
-контактний через поверхні(кнопки ліфтів,ручки дверей),можливо через паперові купюри..
-через фекалії...
-контактний(рукостискання) наприклад..
Ловіть методичку про плюси коронавірусу:
- Звільниться багато робочих місць
- Зникне проблема браку житла
- Розвантажаться дороги
- ЗСЖ стане пріоритетним
- Зніметься навантаження з пенсійного фонду
- Знизиться кількість людей з ослабленим імунітетом
Можете не дякувати.
http://gazeta.ru/column/vladislav_inozemcev/12974755 "Экономика паники"
заламывая руки сокрушается о падении экономики Китая в связи с эпидемией COVID-19 .
В нескольких предложениях в конце своей писанины в.иноземцев
напрямую предлагает (можно даже сказать навязывает)
отказаться от любых попыток борьбы с эпидемией COVID-19 , чтобы не обрушить экономику.
В Москве ‼ 20 тысяч заразившихся #коронавирусом.
Приказано молчать, чтобы не сорвать "всенародное принятие" новой путинской конституции. Слушать АУДИО https://voca.ro/lDO9blWvcat
Соль, сахар, крупы, макароны...
Можно пока цены норм, забить аптечку нужными препаратами и витаминами, плюс медок и разные травы.
короче, нужно дожить до лета.
Хочите жити беріть до уваги.