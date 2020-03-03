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 За два дня на Донбассе уничтожены четыре наемника РФ и две единицы вооружения и военной техники врага, - штаб

В течение последних двух дней российско-оккупационные войска понесли потери на Донбассе, в том числе и безвозвратные.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"По подтвержденным данным потери российских оккупационных войск в течение последних двух дней составили: необратимыми - 4 человека, ранеными и травмированными - 2 человека, уничтожено вооружения и военной техники - 2 единицы", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потери оккупантов на Донбассе в феврале составили 38 человек, - штаб ООС

Как сообщалось ранее, 2 марта вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов, двое украинских воинов получили ранения, еще трое - боевые травмы.

За два дня на Донбассе уничтожены четыре наемника РФ и две единицы вооружения и военной техники врага, - штаб 01
За два дня на Донбассе уничтожены четыре наемника РФ и две единицы вооружения и военной техники врага, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3179008
 
   
 Топ комментарии
 
маловато скота маскавітського подохло, треба не зупинятись!!!
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2014 -у Головнокомандувача України немає армії. 2020 - у армії України нема Головнокомандувача.
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маловато скота маскавітського подохло, треба не зупинятись!!!
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Хто на шо вчився. Хтось пише, хтось сміття прибирає, а хтось воює
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Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали За два дні на Донбасі знищено чотирьох найманців РФ і дві одиниці озброєння та військової техніки ворога, - штаб - Цензор.НЕТ 7358
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Не сумев ничего противопоставить турецкой армии и турецким БПЛА, путинские преступники нaнecли авиаудapы пo жилым квapтaлaм гopoдa Биниш и населённому пункту Фуа к ceвepу oт Идлибa.

Кого-то это удивляет? Меня - нет.
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ага, обрали би турки замість Ердогана якогось клована, бо їм воювати набридло
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Веришь ли, туркам было бы лучше если бы они вместо Эрдогана выбрали кого-то вменяемого. Уже были бы в ЕС.
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В ЕС ? А вот англичане не считают, что в ЕС так уж необходимо.
Да и Эрдоган, будучи в ЕС, не наколотил бы за два дня 2500 русско-шиитских бандитов, 135 танков, 2 самолета.....
Макрона с Меркель видели ? А украинского президента ? Готовы они дать отпор агрессору ?
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какому агрессору? Что Турция что Раша - оба агрессоры, на территории Сирии.
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який замість того, щоб боронити рідну землю, заглядає в очі *****..
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Та він ще не вирішив, де його рідна земля.
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Мелкий, скрытный, шустрый как вирус, и корону примеряет.
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Уже противопоставили, дроны нейтрализовали, захваченные позиции вернули.
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Пропонуєте вірити владі і Хомчаку на слово?
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2014 -у Головнокомандувача України немає армії. 2020 - у армії України нема Головнокомандувача.
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Мова йшла за волонтерів. Так? Він вибачився за це?
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Якомусь "апологету" "зеленого лайна" не сподобалося висловлювання - "серонув", заспамить пробував...
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беріть приклад з турків і перестанте вже нести свою щоденну дурню. На одного вбитого нападник повинен отримувати кількадесятків 200-х та втрат техніки. А це так собі.
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Не понимаю, а шо трудно сказать шо убито 40 руцьких псов?
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так вбито лише 4. От якщо б 60, о це цифра. І з того боку замовкнуть на пару місяців. Завжди треба адекватно знищувати виходячи з наших втрат. А це окопна війна вона до добра не доведе.
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Земля им бетоном/стекловатой.........
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Итак, обе стороны стреляют симметрично.
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ти саме зрозуміло, що хтіло сказати ?
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я все зрозумів.
а ти саме не зрозуміло, що хтіло сказати.
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Ватан, ти хоч знаєш як обстріли і бойові зіткнення проходять?
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Не знаєш, що "серонуть", так включаєш "дубляж" коментаря опонента? Характерна риса "батраків з Лахти"... На цьому і "палитесь"...
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а що нам, заважає на своїй землі діяти саме так, як туркам????
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ну, по-перше, мінські угоди, які забороняють застосування авіації, арти та танків.
по-друге, миролюбний окуліст, який заглядає в очі *****
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Безальтернативну миролюбщину треба припиняти .
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Приємно читать подібні новини...
"В России аэромобильный госпиталь доставляется к месту чрезвычайной ситуации с помощью самолёта Ил-76 специальных модификаций: Ил-76ТД-С - гражданский санитарный самолет «Айболит», или летающий военный госпиталь Ил-76МД «Скальпель-МТ». Госпиталь располагает реанимационным, операционным, консультационно-диагностическими блоками, а также блоками УЗИ, рентгеновским аппаратом, ЭКГ и лабораторией крови. При необходимости там может быть развернут блок интенсивной терапии на 6-10 мест. Автономность работы госпиталя рассчитана на 14 дней непрерывной работы. В сутки госпиталь может принять 100 - 120 пострадавших.
Все модули госпиталя представляют собой быстровозводимые пневмокаркасные сооружения из негорючей ткани. Комплекс служебных систем обеспечивает автономное функционирование аэромобильного госпиталя в различных географических зонах в диапазоне температур от -50 до +50[1].".В Росії їх всього ДВА... Значить, "запахло смаженим", і просте транспортування поранених у шпиталі СПБ, як це робилось раніше, коли були дрібні "партії" "рубаного м"яса", вже не допомагає...
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А может это авиагоспиталь по пути хор Адександрова " подберет"? Ну так, что бы порожняком самолет не гонять.
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тебе на помойку рамблера с твоими высерами ...там тебе анус вылижут и ты приложишься...
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вони нічого не можуть. Одна адекватна відповідь по тій стороні і ***** ротякою коня почне віщати на весь світ, що ми порушуємо мінську капітуляцію. От якщо так буде, значить фашикам дали по зубах. А так це порожні слова штабу.
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Крепкого здоровья замоченым поцам, а их женам - веселых поминок!
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Я взагалі не бачу проблем з "мінськом" при знищенні окупантів. По перше, війна гібридна. Тобто її ніби не існує і військових дій не відбувається. Та й територія "ніби не окупована" і належить Україні, а на свої землі ми можемо діяти згідно наших законів. По друге "їх там немає". Які проблеми? Вбили тих кого немає? Тим більше що ***** само засекретило втрати в "мирний час". Так що вбивати кацапів на Донбасі та в Криму можна вільно і абсолютно законно (безкарно з точки зору міжнародного права).
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Гибридная война ето когда воюют не только на фронте а и война между бизнесменами. Например ***** позвонил Пете и сказал, что если твоя артиллерия обстреляет мои склады с боеприпасами в Дебальцево или Иловайске то я закрою границу для твоих рошенок или разглашу реальную цену на газ который Украина получает и твой народ тебя порвет на куски. То же самое сейчас с ЗЕКомондой.
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результаты в отличии от турков приголомшливі складивается впечатление что у нас в армии устойчивое лоби дружбы с Росссией
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У нас тоже почти такие же потери. И ето в обороне. Тоесть потери 1 к 1. Зато ЗЕ предлагает менять 1 нашего на 100 ихних. Тоесть потери еще больше 1 к 100. С такой математикой в Украине люди быстрее закончатся чем ***** до Киева дойдет
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Сегодня 3-й костер(вторник) Главного праздника-НОВОГО ГОДА- славян,католиков,кавказцев ,мусульман с названиями Масленница,Ноуруз(ЯнЭрАз=Магеррамлик)Базанта( собственно название 21 марта) Луперкалии(р. и остров ПирГулу у Бахы) в Одэрбэйджане,Троянская битва и битв "Затмения".Это создание 7 небес и спуск ОмурАтаЯнана(Жизни Отец Горящий=АТАМ=БалаАтаОмур=ВлаДиМир)-сын и ПэриУш(ПэриДжан=Пэришад-Свят.сознание,дух) на Землю и 21-го наступит 5958 г.от с.м..Сегодня род-сь Селена(одэро -римсая Богиня)=ЯША УЛУ АНА=Жизни Древняя Мать=ЛУНА. На парадах Омура(Рима) и немцев видна хорувия с 5 кругами.В третьем круге Луна нарисованна .ЖЕЧЬ костры и замачивать пшеницу,чтоб к празднику трава выросла СЛАВА НАШИМ ОБЩИМ ПРАЗДНИКАМ!!! Возрадим их в храмах БахЭроских(Покровский)-Смотрящий муж, АзЭрЯнских(младший муж горящий) и УшБэйЯнских(Успенских).
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Также этот праздник наз-ся рождение Св.Николая( Янах Улу-Горящий древний с одэри). Цари Империи Российской Александр 3 вместе с царевичем Николаем 2 поэтому и пришли в Бахы(Баку) и заложили фундамент самого большого храма(ахыр ян-конец гори) в Империи-Невскому(Ян Бэй-Гори бек.НЭБИ-главный мугам из 12) выс. 81м,как и башня знаменская(Азян)=АхырАта(Гардиена)=Куретная Кремля.И Гитлер из-за этого дружил с главой АДР Р. Мамедзаде.Огонь который спуст-ся 21марта на Кавказ и надо разносить везде.Это начало мира.СЛАВА Киевской Руси и Кавказу! ОБЩИМ ПРАЗДНИКАМ НАШИХ ПРЕДКОВ ДОРОГУ!
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Якщо Бог не дає ради тому, що відбувається, він допускає війну, щоб знищувати... Хотіли воювати, най воюють... тільки з жінкою з двома дітьми воювати то круто... а от з Путіним байки щодо психічних захворювань і крадіжок не проходять... тут потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., поліцейської маніячки Муравської, мафії Кононенко, що віджимають батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту за геноцид, репресії і мародерство… цих деградованих тварюк тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш.
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Які ж це люди, це нелюди! Обмовка по Фрейду? Не думаю!
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Я так понимаю, что Эрдоган за два-три дня наколотил врагов и вражеской техники больше чем Украина за 6 лет. М-м-да-а-а.
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Почему-то в Сирии турецкие дроны уничтожили огромное количество русской техники,а у нас те же дроны стоят в гараже и ржавеют.Наши вожди не разрешают убивать врага?Чтобы враг убивал наших военных?Или еропейские гей-миротворцы не разрешают нам защищать свою землю?
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