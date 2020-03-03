 За два дня на Донбассе уничтожены четыре наемника РФ и две единицы вооружения и военной техники врага, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
"По подтвержденным данным потери российских оккупационных войск в течение последних двух дней составили: необратимыми - 4 человека, ранеными и травмированными - 2 человека, уничтожено вооружения и военной техники - 2 единицы", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, 2 марта вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов, двое украинских воинов получили ранения, еще трое - боевые травмы.
Кого-то это удивляет? Меня - нет.
Да и Эрдоган, будучи в ЕС, не наколотил бы за два дня 2500 русско-шиитских бандитов, 135 танков, 2 самолета.....
Макрона с Меркель видели ? А украинского президента ? Готовы они дать отпор агрессору ?
а ти саме не зрозуміло, що хтіло сказати.
по-друге, миролюбний окуліст, який заглядає в очі *****
"В России аэромобильный госпиталь доставляется к месту чрезвычайной ситуации с помощью самолёта Ил-76 специальных модификаций: Ил-76ТД-С - гражданский санитарный самолет «Айболит», или летающий военный госпиталь Ил-76МД «Скальпель-МТ». Госпиталь располагает реанимационным, операционным, консультационно-диагностическими блоками, а также блоками УЗИ, рентгеновским аппаратом, ЭКГ и лабораторией крови. При необходимости там может быть развернут блок интенсивной терапии на 6-10 мест. Автономность работы госпиталя рассчитана на 14 дней непрерывной работы. В сутки госпиталь может принять 100 - 120 пострадавших.
Все модули госпиталя представляют собой быстровозводимые пневмокаркасные сооружения из негорючей ткани. Комплекс служебных систем обеспечивает автономное функционирование аэромобильного госпиталя в различных географических зонах в диапазоне температур от -50 до +50[1].".В Росії їх всього ДВА... Значить, "запахло смаженим", і просте транспортування поранених у шпиталі СПБ, як це робилось раніше, коли були дрібні "партії" "рубаного м"яса", вже не допомагає...