 За два дня на Донбассе уничтожены четыре наемника РФ и две единицы вооружения и военной техники врага, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"По подтвержденным данным потери российских оккупационных войск в течение последних двух дней составили: необратимыми - 4 человека, ранеными и травмированными - 2 человека, уничтожено вооружения и военной техники - 2 единицы", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось ранее, 2 марта вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов, двое украинских воинов получили ранения, еще трое - боевые травмы.



