 Число жертв коронавируса в Китае достигло 2943 человек, инфицированных - 80,1 тыс., - госкомитет КНР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Государственная комисия по здравоохранению.
Согласно последним данным из 31 провинции, зафиксирован 80 151 подтвержденный случай заражения, из больниц выписаны всего 47 204 человека.
За сутки был зарегистрирован 31 погибший от вируса, 125 заразившихся и 2742 выздоровевших.
Напомним, 2 марта еще 9 стран заявили о первых случаях инфицирования коронавирусом COVID-19: Саудовская Аравия, Тунис, Латвия, Сенегал, Иордания, Индонезия, Португалия и Марокко. Всего инфекция распространилась на 67 стран.
Кроме того, заболевание коронавирусом COVID-19 подтвердили у сотрудника иранского подразделения Всемирной организации здравоохранения.
Ведёшь себя не по-мужски: используешь тактику обгавкивания из-за угла. Выскажись. Считаешь, что конец света скоро? Так?
Медик объяснил, что важным является избегать контактов рук с лицом, а носители масок чаще дотрагиваются до уязвимой зоны. Нужно часто мыть руки, по 15-20 секунд. При кашле и чихании нужно прикрываться рукой. Также нужно осуществлять социальные меры осторожности и оставаться дома в случае болезни, а также держаться подальше от больных людей. Все это - важные мероприятия для предотвращения заражения коронавирусом.
Ношение медицинских масок на лице не защищает от коронавирусной инфекции.
( по данным на утро )
20.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 1149
22.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 1371
24.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2210
25.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2489
26.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2930
28.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 4562
29.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 5930
01.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 7155
02.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 9046
03.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 10785
(по данным на утро )
летальный исход (deaths) 02.03 deaths =132 ; 03.03 deaths =173 ( +41 )
выздоровели (recovered) : 02.03 ( 601 / 9046 ) ; 03.03 ( 792 / 10785 ) +191 вызд / +1739 инфц
смертность 20.02 : ~4 -:-5%% (10 / 175) от числа выздоровевших
смертность 22.02 : ~7 -:-8%% (15 / 198) от числа выздоровевших
смертность 24.02 : ~10 -:-12%% (27 / 228) от числа выздоровевших
смертность 25.02 : ~12 -:-14%% (36 / 250) от числа выздоровевших
смертность 26.02 : ~17 -:-18%% (45 / 254) от числа выздоровевших
смертность 28.02 : ~17 -:-18%% (70 / 384) от числа выздоровевших
смертность 29.02 : ~17 -:-19%% (85 / 445) от числа выздоровевших
смертность 01.03 : ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших
смертность 02.03 : ~20 -:-22%% (132 / 601) от числа выздоровевших
смертность 03.03 : ~20 -:-22%% (173 / 792) от числа выздоровевших
КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ИНФИЦИРОВАННЫЙ ПОГИБАЕТ
В обычные месяцы смертность в автоавариях составляла 10-12 тыс, сейчас упала до 2,5 тыс.