 Число жертв коронавируса в Китае достигло 2943 человек, инфицированных - 80,1 тыс., - госкомитет КНР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Государственная комисия по здравоохранению.

Согласно последним данным из 31 провинции, зафиксирован 80 151 подтвержденный случай заражения, из больниц выписаны всего 47 204 человека.

За сутки был зарегистрирован 31 погибший от вируса, 125 заразившихся и 2742 выздоровевших.

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Напомним, 2 марта еще 9 стран заявили о первых случаях инфицирования коронавирусом COVID-19: Саудовская Аравия, Тунис, Латвия, Сенегал, Иордания, Индонезия, Португалия и Марокко. Всего инфекция распространилась на 67 стран.

Кроме того, заболевание коронавирусом COVID-19 подтвердили у сотрудника иранского подразделения Всемирной организации здравоохранения.