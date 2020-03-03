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 За рубежом, Здоровье
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 Число жертв коронавируса в Китае достигло 2943 человек, инфицированных - 80,1 тыс., - госкомитет КНР

Число жертв нового типа коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2943.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Государственная комисия по здравоохранению.

Согласно последним данным из 31 провинции, зафиксирован 80 151 подтвержденный случай заражения, из больниц выписаны всего 47 204 человека.

За сутки был зарегистрирован 31 погибший от вируса, 125 заразившихся и 2742 выздоровевших.

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Напомним, 2 марта еще 9 стран заявили о первых случаях инфицирования коронавирусом COVID-19: Саудовская Аравия, Тунис, Латвия, Сенегал, Иордания, Индонезия, Португалия и Марокко. Всего инфекция распространилась на 67 стран.

Кроме того, заболевание коронавирусом COVID-19 подтвердили у сотрудника иранского подразделения Всемирной организации здравоохранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3179007
 
 
 Топ комментарии
 
Ти забув добавити що небезпеки нема, влада про всіх подбає і українці мають готуватися до своєї святої місії- продаж землі Коломойському.
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зато смертность среди зебилов будет выше чем среди порохоботов Кількість жертв коронавірусу в Китаї досягла 2943 осіб, інфікованих - 80,1 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 7762 Ведь всем известно, что порохоботы более обеспеченные, лучше питаются и у них выше иммунитет Кількість жертв коронавірусу в Китаї досягла 2943 осіб, інфікованих - 80,1 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 8893
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Нужны аргументы для тех, кто не верит китайским властям...
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Ти забув добавити що небезпеки нема, влада про всіх подбає і українці мають готуватися до своєї святої місії- продаж землі Коломойському.
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Это чушь собачья. Не надо мне её приписывать. Ничего из этого я никогда не писал.
Ведёшь себя не по-мужски: используешь тактику обгавкивания из-за угла. Выскажись. Считаешь, что конец света скоро? Так?
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Ні. Ніякого кінця світу. Смертність прогнозую в Україні не вище 10%.
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от чего 10%? от общей численности населения?
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Захворівших. Не прикидайся дурником.
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Не груби старшим. Мутен твой прогноз. Давай цифру от общей численности населения.
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зато смертность среди зебилов будет выше чем среди порохоботов Ведь всем известно, что порохоботы более обеспеченные, лучше питаются и у них выше иммунитет Кількість жертв коронавірусу в Китаї досягла 2943 осіб, інфікованих - 80,1 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 8893
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Я не верю комунякам 80.1 тіс зараженных 31 погибший !!! В мире 10.7 зараженных погибших 175 ???
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не вижу разведпризнаков грубой подтасовки. в мире просто процент выявленных заражённых ниже. кто-то сплошные проверки проводил? не-а! всем выгодно, рассказывать байки, что всё хорошо.
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Врут. Я говорил с китайцем, он плохо отзывался о властях Китая, говорит врать любят, и цифры скорее всего занижены.
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считается, что местные - истина в последней инстанции. на само деле это не так... Кількість жертв коронавірусу в Китаї досягла 2943 осіб, інфікованих - 80,1 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 5838 откуда ему знать реальные цифры?
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напрямую нигде. а говорить, что официальные цифры занижены можно зная реальные.
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ВЕДУЩИЙ ВРАЧ США РАССКАЗАЛ, КАК ПРАВИЛЬНО ЗАЩИЩАТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА.

Медик объяснил, что важным является избегать контактов рук с лицом, а носители масок чаще дотрагиваются до уязвимой зоны. Нужно часто мыть руки, по 15-20 секунд. При кашле и чихании нужно прикрываться рукой. Также нужно осуществлять социальные меры осторожности и оставаться дома в случае болезни, а также держаться подальше от больных людей. Все это - важные мероприятия для предотвращения заражения коронавирусом.

Ношение медицинских масок на лице не защищает от коронавирусной инфекции.
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за пределами Китая рост количества заболевших и погибших продолжается

( по данным на утро )
20.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 1149
22.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 1371
24.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2210
25.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2489
26.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2930
28.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 4562
29.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 5930
01.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 7155
02.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 9046
03.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 10785
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за пределами Китая рост количества заболевших и погибших продолжается

(по данным на утро )

летальный исход (deaths) 02.03 deaths =132 ; 03.03 deaths =173 ( +41 )

выздоровели (recovered) : 02.03 ( 601 / 9046 ) ; 03.03 ( 792 / 10785 ) +191 вызд / +1739‬ инфц

смертность 20.02 : ~4 -:-5%% (10 / 175) от числа выздоровевших
смертность 22.02 : ~7 -:-8%% (15 / 198) от числа выздоровевших
смертность 24.02 : ~10 -:-12%% (27 / 228) от числа выздоровевших
смертность 25.02 : ~12 -:-14%% (36 / 250) от числа выздоровевших
смертность 26.02 : ~17 -:-18%% (45 / 254) от числа выздоровевших
смертность 28.02 : ~17 -:-18%% (70 / 384) от числа выздоровевших
смертность 29.02 : ~17 -:-19%% (85 / 445) от числа выздоровевших
смертность 01.03 : ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших
смертность 02.03 : ~20 -:-22%% (132 / 601) от числа выздоровевших
смертность 03.03 : ~20 -:-22%% (173 / 792) от числа выздоровевших
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по состоянию на сегодня 03.03.2020 г
КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ИНФИЦИРОВАННЫЙ ПОГИБАЕТ
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За это же время резко снизилась смертность в Китае!
В обычные месяцы смертность в автоавариях составляла 10-12 тыс, сейчас упала до 2,5 тыс.
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