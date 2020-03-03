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 Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, еще трое - боевые травмы, за сутки - 13 вражеских обстрелов, - штаб

2 марта вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- рядом с населенными пунктами Марьинка и Опытное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Красногоровки - из ствольной артиллерии калибра 152 мм - 2 снаряда и 3 мины - из миномета калибра 120 мм;
- в районе Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- рядом с Новомихайловкой - из миномета калибра 120 мм - 6 мин, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Лебединского - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил шесть обстрелов позиций украинских сил, а именно:

- дважды вблизи Орехово - из 120-мм миномета - 10 мин и совершил 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета;
- дважды в районе Новотошковского - из миномета калибра 120 мм - 31 мина;
- дважды неподалеку от Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе отметили, что противник вел огонь по населенному пункту Красногоровка из миномета калибра 120 мм: "Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной были выбиты оконные стекла, осколками которого была ранена местная жительница. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь".

"Вчера, 2 марта, в результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения, трое - боевые травмы", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска из миномета калибра 82 мм выпустили 8 мин по защитникам населенного пункта Широкино, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

За текущие сутки потерь нет.

Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, еще трое - боевые травмы, за сутки - 13 вражеских обстрелов, - штаб 01
Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, еще трое - боевые травмы, за сутки - 13 вражеских обстрелов, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3179006
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
и что наш главнокомандующий сказал по этому поводу?
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товарищ зеленский відповів - розводимо, не стріляємо...
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Що ніхто з його народу не загинув і не поранений.
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"Блазень" продовжує "розведення" "лохів", надивившись в очах Путіна "стробоскопічного ефекту", та ще й з "25-м кадром"?...
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!! Знову 152 калібр, знову 120-і міни.... Чекаємо на гарну відповідь по клятим масковським окупантам!!! Палай у пеклі клята масковія!!!!
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Почему наше ЗЕчучело не заявит на весь мир что Украина с кацапией не воюет и Минские договоренности есть только с ****** а не сепаратистами и стакого-то числа будет освобождать страну и бить по сепаратистам из всего что имеется на свое усмотрение и если кто погибнет из кацапов то Украина не причем так как мы предупреждали.А если ***** рыпнется то против него ополчится весь мир.
Проа заканчивать из войной где ,,тихой сапой,,уже погибло больше людей чем в Сирии за все время активной войны а сколько покалеченых один Блш ведает.
Уверен что обещание Зеленского закончить войну исполнится в течении недели.
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янелох войну не закончит. . войну может закончить только уйло! пора всем это уже понять.
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Чому не зібрали Раду Безпеки ООН? Це теракт окупайійної армії на терииторії України. Чому не засудили росію, як агресора? Чому не зустріли з почестями поранених? Що знову їх будуть лікувати волонтери?
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Надо что то менять, чтоб пацаны не гибли и калеками не возвращались (не стрелять хрен работает)
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ты этот вопрос задал 73% которые его выбрали? вот пусть теперь они и решают!
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