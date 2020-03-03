 Санкции против России сохранятся до тех пор, пока РФ не откажется от Крыма, - постпред США при ОБСЕ Гилмор

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
"Мы никогда не откажемся от санкций в отношении Крыма, пока они (Россия. - Ред.) не выйдут из Крыма. (...) Мы также собираемся сохранить наши санкции в отношении Восточной Украины, и я думаю, что это важные меры, которые мы принимаем, которые являются дипломатическими действиями, которые мы предпринимаем с целью отстаивания того, что правильно", - сказал Гилмор на пресс-конференции.
Он сравнил непризнание вхождения прибалтийских республик в состав СССР с непризнанием Вашингтоном вхождения Крыма в состав России.
"Мы никогда не соглашались, что прибалтийские государства были частью Советского Союза. Они были покорены силой. Мы никогда не соглашались с тем, что это советские социалистические республики и законные части России (СССР. - Ред.). Точно также мы будем отстаивать это предложение (о вхождении Крыма в состав России. - Ред.), пока оно не изменится. Необходимо изменить подход к внешней политике России. Это еще не произошло, но однажды произойдет, и Соединенные Штаты будут придерживаться наших принципов и придерживаться принципов Заключительного акта (Хельсинкского соглашения. - Ред.)", - добавил Гилмор.
Напомним, что США начали вводить санкции из-за агрессии РФ против Украины в Крыму и на Донбассе. Под их действие попали ряд российских банков и компаний, предпринимателей, должностные лица высокого ранга РФ и правительство беглого президента Украины Виктора Януковича, "руководство" "ДНР" и "ЛНР".
А з кривавого лігва кремлівських фашистів у відповідь лунає звіряче виття маніяка )(уйла про те що Український Крим, який злочинно став частиною ніби то проклятої фашистської ********* Росії і який тимчасово окупований російськими фашистами загарбниками вже ніколи не зможе вийти зі складу РФ. Ось так заявив і голова конституційного комітету нелегітимною Держдуми (збіговисько кацапів фашистів )(уйла) Володимир Плігін. Згідно з Конституцією, суверенітет паРаши поширюється на всю її територію, і права виходу суб'єкта з її складу не передбачено навіть при проведенні нового референдуму, пояснив фашист -парламентарій. Конституція личакової паРаші про можливість виходу зі складу кривавої тюрмі народів Росії всіх суб'єктів ********* таке не передбачає.
Видно санкції проти ворога окупанта паРаши ясно що потрібно не тільки зберігати, але додатково ще як тільки можна сильніше посилювати, на всю котушку ...
Вот через это в современном мире все страны безукоризненно додерживаются святого принципа территориальной целостности государств членов ООН.. Ну разве что кроме ужасной лапотной фашистской ********* паРаши, правопремницы "Золотой орды".
И этот принцип обязательный и утверждается с принятием Устава ООН, который запретил угрозу силой или её применение против территориальной целостности (неприкосновенности) и политической независимости любого государства.
😀😀😀
ю.
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