 Санкции против России сохранятся до тех пор, пока РФ не откажется от Крыма, - постпред США при ОБСЕ Гилмор

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

"Мы никогда не откажемся от санкций в отношении Крыма, пока они (Россия. - Ред.) не выйдут из Крыма. (...) Мы также собираемся сохранить наши санкции в отношении Восточной Украины, и я думаю, что это важные меры, которые мы принимаем, которые являются дипломатическими действиями, которые мы предпринимаем с целью отстаивания того, что правильно", - сказал Гилмор на пресс-конференции.

Он сравнил непризнание вхождения прибалтийских республик в состав СССР с непризнанием Вашингтоном вхождения Крыма в состав России.

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"Мы никогда не соглашались, что прибалтийские государства были частью Советского Союза. Они были покорены силой. Мы никогда не соглашались с тем, что это советские социалистические республики и законные части России (СССР. - Ред.). Точно также мы будем отстаивать это предложение (о вхождении Крыма в состав России. - Ред.), пока оно не изменится. Необходимо изменить подход к внешней политике России. Это еще не произошло, но однажды произойдет, и Соединенные Штаты будут придерживаться наших принципов и придерживаться принципов Заключительного акта (Хельсинкского соглашения. - Ред.)", - добавил Гилмор.

Напомним, что США начали вводить санкции из-за агрессии РФ против Украины в Крыму и на Донбассе. Под их действие попали ряд российских банков и компаний, предпринимателей, должностные лица высокого ранга РФ и правительство беглого президента Украины Виктора Януковича, "руководство" "ДНР" и "ЛНР".