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 Политика Украины
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 Санкции против России сохранятся до тех пор, пока РФ не откажется от Крыма, - постпред США при ОБСЕ Гилмор

США будут сохранять санкции в отношении Крыма до тех пор, пока Москва не откажется от него.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

"Мы никогда не откажемся от санкций в отношении Крыма, пока они (Россия. - Ред.) не выйдут из Крыма. (...) Мы также собираемся сохранить наши санкции в отношении Восточной Украины, и я думаю, что это важные меры, которые мы принимаем, которые являются дипломатическими действиями, которые мы предпринимаем с целью отстаивания того, что правильно", - сказал Гилмор на пресс-конференции.

Он сравнил непризнание вхождения прибалтийских республик в состав СССР с непризнанием Вашингтоном вхождения Крыма в состав России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеция сохранит санкции против РФ, пока будет существовать их причина, - глава МИД Линде

"Мы никогда не соглашались, что прибалтийские государства были частью Советского Союза. Они были покорены силой. Мы никогда не соглашались с тем, что это советские социалистические республики и законные части России (СССР. - Ред.). Точно также мы будем отстаивать это предложение (о вхождении Крыма в состав России. - Ред.), пока оно не изменится. Необходимо изменить подход к внешней политике России. Это еще не произошло, но однажды произойдет, и Соединенные Штаты будут придерживаться наших принципов и придерживаться принципов Заключительного акта (Хельсинкского соглашения. - Ред.)", - добавил Гилмор.

Напомним, что США начали вводить санкции из-за агрессии РФ против Украины в Крыму и на Донбассе. Под их действие попали ряд российских банков и компаний, предпринимателей, должностные лица высокого ранга РФ и правительство беглого президента Украины Виктора Януковича, "руководство" "ДНР" и "ЛНР".

Источник: https://censor.net.ua/n3179005
 
 
 Топ комментарии
 
Судячи по рисах обличчя і формі рослинності на обличчі - житель Північного Кавказу. Судячи по "кубанці" з кокардою - "казак". Судячи по покрою та розфарбуванню форменного одягу - російський військовослужбовець. Зводимо все воєдино, і виходить "іхтамнєт"...
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Говорит хорошо, вот только вчера США сняли санкции с 2 российских компаний, и это уже не в первый раз.
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Вы то сами свои ссылки читаете? При чем там санкции по Крыму?
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это ископаемый дамбасокантроп добывают в шахтах. сидят в анабиозе в танках.. Санкции против России сохранятся до тех пор, пока РФ не откажется от Крыма, - постпред США при ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 8735
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Судячи по рисах обличчя і формі рослинності на обличчі - житель Північного Кавказу. Судячи по "кубанці" з кокардою - "казак". Судячи по покрою та розфарбуванню форменного одягу - російський військовослужбовець. Зводимо все воєдино, і виходить "іхтамнєт"...
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Наука на це питання відповіді не має. Треба препарувати. А на вигляд людиноподібна істота, можливо якийсь підвид снігової(шахтної) людини чи істоти.
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Краще б санкції діяли до тих пір, доки расєйська ********* буде в кордонах мацковської області.
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У нас бы ещё избавиться от клоуна и цирка.
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Такие санкции не дают остановить Московию с её колониями в захвате других колоний с народами.Похоже что руководство США не сильно мешает России заниматься воровством земли у соседей.
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Ничтожные санкции которые никого не уничтожат))) росея у порохоботов должна была рухнуть в ещё в 2015-м... Ничего не шарят в геополитике и экономике.
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У ваших учителей уже год как зарплата должна быть $ 4000 И война закончиться Санкції проти Росії збережуться доти, поки РФ не відмовиться від Криму, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 2271 И платежки уменьшиться Санкції проти Росії збережуться доти, поки РФ не відмовиться від Криму, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 2271 И экономика вырасти на 40% Санкції проти Росії збережуться доти, поки РФ не відмовиться від Криму, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 2271 И сидеть все коррупционеры
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Санкції проти Росії збережуться до тих пір, поки РФ не відмовиться від окупованого ними Криму, - постпред США при ОБСЄ.
А з кривавого лігва кремлівських фашистів у відповідь лунає звіряче виття маніяка )(уйла про те що Український Крим, який злочинно став частиною ніби то проклятої фашистської ********* Росії і який тимчасово окупований російськими фашистами загарбниками вже ніколи не зможе вийти зі складу РФ. Ось так заявив і голова конституційного комітету нелегітимною Держдуми (збіговисько кацапів фашистів )(уйла) Володимир Плігін. Згідно з Конституцією, суверенітет паРаши поширюється на всю її територію, і права виходу суб'єкта з її складу не передбачено навіть при проведенні нового референдуму, пояснив фашист -парламентарій. Конституція личакової паРаші про можливість виходу зі складу кривавої тюрмі народів Росії всіх суб'єктів ********* таке не передбачає.
Видно санкції проти ворога окупанта паРаши ясно що потрібно не тільки зберігати, але додатково ще як тільки можна сильніше посилювати, на всю котушку ...
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)(уйло по фашистски наплевал на международное право временно оккупировал суверенные украинские территории Крыма и Донбасса . Так - и монголо -татары ещё в 13 веке наплевали на право гадких козломордых москалей лапотных угро - финнов Залешья ( колонии Киевской Руси ) сделав их рабами и заставив платить огромную дань. А ещё ордынцы эту лапотную нечисть москалей ой как очень шибко драли - в их московском улусе Золотой орды.... Так остервенело ядрёно пердолили их почти 500 лет. Что даже теперь ну ни как не разберутся все генетики, антропологи... лапотной паРаши чего же таки больше у этих ужасных лапотных кацапов которые с 18 века все как один чудесно замаскировались в якобы славян вяликороссов и даже в русских, разобратся какой же у них больше угро - финской или татаро - монгольской крови но не славянской.
Вот через это в современном мире все страны безукоризненно додерживаются святого принципа территориальной целостности государств членов ООН.. Ну разве что кроме ужасной лапотной фашистской ********* паРаши, правопремницы "Золотой орды".
И этот принцип обязательный и утверждается с принятием Устава ООН, который запретил угрозу силой или её применение против территориальной целостности (неприкосновенности) и политической независимости любого государства.
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Надо с турками договориться , чтобы помогли татарам освободить Крым .
😀😀😀
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То добре, що такі слова говорить представник США, але де такі ж заяви зеленої "єліти", які повинні звучати на будь-якій міжнародній зустрічі за участі представників України? А нема... Або ледве чути за московитськими криками, що у всьому винна Україна... Навіть в середині країни таких заяв майже не чутно вже... Зате тільки з праски ще не лунає "мир, дружба, жвачка"...
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только для начала эти санкции не плохо было бы ввести ...
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Но только одно условие: как угодно, что угодно, когда угодно, но чтоб это были такие санкции, при наличии которых ни Х*йло, ни кто-либо другой не мог даже приблизится к государственной границе Украины! Тотальные санкции! Секторальные! Настоящие!...
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