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Все про:Львов (3619) операция (153) трансплантация (97) трансплантология (1)

 Операцию по пересадке почки впервые провели во львовской больнице

Мужчина, с детства страдающий от осложнения на почках после тяжелой ангины, получил новую почку от матери.

Операцию провели на выходных во Львовской городской больнице скорой медицинской помощи. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Дмитрий еще в детстве перенес ангину, которая дала осложнения на почки. Болезнь обострилась восемь лет назад и переросла в хроническую почечную недостаточность. Его донором стала родная мать. Женщина рассказала, что ранее уже потеряла одного ребенка с аналогичным диагнозом. А потому сейчас радуется успешной операции.

"Я очень рада, что дала вторую жизнь своему ребенку. Это такое счастье! И я знаю, что немало таких матерей, которые попали в похожую трудную ситуацию", — рассказала женщина.

Состояние здоровья Дмитрия сейчас удовлетворительное, а мужчина с новой почкой уже чувствует себя хорошо.

"Сегодня уже лучше, значительно лучше, думаю через несколько дней, возможно, уже и пойду", — сказал он журналистам.

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Львовское медучреждение получило лицензию на пересадку органов только в прошлый четверг, первую операцию врачи провели уже на выходных. Работало две бригады специалистов, одни забирали почку у матери, другие — пересаживали орган Дмитрию.

Председатель львовской больницы скорой помощи Олег Самчук убежден, что украинцы не должны ездить на такие операции за границу и просить там помощи.

"Потому что украинцы заслуживают того, чтобы это делалось в их государстве, а не ездить за границу и ждать в долгосрочной очереди", — подчеркивает врач.

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Сейчас в Украине десятки тысяч людей нуждаются в пересадке органов. Во Львовской больнице скорой помощи уже готовы к трансплантации не только почек, но и сердца и легких. Медики формируют лист ожидания и обследуют потенциальных пациентов.

Источник: https://censor.net.ua/n3179004
 
 
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