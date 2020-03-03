 Прохожий, который вытащил из воды пассажиров рухнувшего в Русановский канал автомобиля, оказался прокурором Тедеевым

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Казбек Тедеев вспоминает, как вечером 29 февраля ехал в машине и услышал женский крик. Он остановился и побежал к воде. Сперва вытащил из машины женщину, а потом мужчину.

О последствиях для своего здоровья, говорит, даже не думал. Сейчас он признается, что от шока и холода не запомнил лица тех, кому спас жизнь.

"Это не героический поступок. Я так думаю, что это поступок нормального человека... Бил руками, и после этого я просто нажал на стекло, и таким образом оно под весом моего тела сломалось", - делится воспоминаниями Казбек Тедеев.

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Мужчина и женщина, которые оказались в воде, от госпитализации отказались и запретили полиции называть их имена. В ГСЧС рассказывают, что никто из свидетелей на место происшествия спасателей не вызвал. О ДТП они узнали от "скорой".

Спасателям оставалось только достали машину из воды. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям хотят номинировать Тедеева на звание Героя года.

"Мы будем подавать на участие в акции Герой-спасатель года", итоги которой будут подводиться в сентябре, накануне Дня Спасателя", — сообщили в ГСЧС.

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По предварительной версии, автомобиль упал в Русановский канал из-за того, что водитель не справился с управлением, когда пытался объехать неожиданно выбежавшую на дорогу собаку.