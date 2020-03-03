 Россия стянула на границу с Украиной около 90 тысяч военных, 1100 танков, сотни самолетов, - ГУР Минобороны

Об этом в интервью Obozrevatel рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"В целом группировка Вооруженных Сил России вдоль государственной границы Украины, на временно оккупированной территории в Донецкой, Луганской областях и Крыму составляет около 87-90 тысяч военнослужащих (в частности, 1 и 2 армейские корпуса более 35 тыс. военнослужащих). Также это 1100 танков, 2500 боевых бронированных машин, 1600 артиллерийских и ракетных систем, 340 боевых самолетов и 240 боевых вертолетов, более 50 кораблей/катеров и 6 подводных лодок", — сказал он.

По словам Скибицкого, эти группировки могут быть усилены за счет трех центров обеспечения мобилизационного развертывания (ЦОМР), способных мобилизовать порядка 40 тысяч человек. В непосредственной близости от границ Украины фактически завершено создание ЦОМР в н. п. Богучар (Белгородская область), Каменск-Шахтинском (Ростовская область), а также на территории АР Крым (Новоозерное).

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Отвечая на вопрос, как долго продолжалось наращивание российских войск возле украинской границы, Скибицкий сказал, что в Западном и Южном военных округах оно началось сразу после начала агрессии против Украины.