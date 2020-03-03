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 Россия стянула на границу с Украиной около 90 тысяч военных, 1100 танков, сотни самолетов, - ГУР Минобороны

РФ сосредоточила на границе с Украиной почти 90 тысяч военнослужащих, 1100 танков, 2500 боевых бронированных машин, 1600 артиллерийских и ракетных систем, 340 боевых самолетов и прочее вооружение и технику.

Об этом в интервью Obozrevatel рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"В целом группировка Вооруженных Сил России вдоль государственной границы Украины, на временно оккупированной территории в Донецкой, Луганской областях и Крыму составляет около 87-90 тысяч военнослужащих (в частности, 1 и 2 армейские корпуса более 35 тыс. военнослужащих). Также это 1100 танков, 2500 боевых бронированных машин, 1600 артиллерийских и ракетных систем, 340 боевых самолетов и 240 боевых вертолетов, более 50 кораблей/катеров и 6 подводных лодок", — сказал он.

По словам Скибицкого, эти группировки могут быть усилены за счет трех центров обеспечения мобилизационного развертывания (ЦОМР), способных мобилизовать порядка 40 тысяч человек. В непосредственной близости от границ Украины фактически завершено создание ЦОМР в н. п. Богучар (Белгородская область), Каменск-Шахтинском (Ростовская область), а также на территории АР Крым (Новоозерное).

Читайте также: Россия заканчивает формировать у границ Украины две новых армии, - ГУР Минобороны

Отвечая на вопрос, как долго продолжалось наращивание российских войск возле украинской границы, Скибицкий сказал, что в Западном и Южном военных округах оно началось сразу после начала агрессии против Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3179002
 
 
 Топ комментарии
 
не иначе, как пукин готовит провокацию, чтобы начать военное вторжение..
почему этот плешивый шизофреник так спешит? может из-за трибунала по поводу сбитого боинга?..
навязчивый бред пукина - уничтожить Украину, истинную Русь..
потому, что пукинстан - это наследие орды, который украл у Украины ее историю))
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Главное не стрелять как завещал главнокомандующий
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Они просто к миру готовятся. Проведут в конце лета или осенью учения... и мир...
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Главное не стрелять как завещал главнокомандующий
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да ему ваще по....уй!!! у него вила в Италии. Как только начнуть стрелять он окажется гражданином другой сраны.
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Не стреляли, не стреляли и вдруг порядка 40 трупов у врага в январе. Наверное массовое самоубийство.
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Они просто к миру готовятся. Проведут в конце лета или осенью учения... и мир...
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Естественно. Другого мира для них не существует
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Существует. Мир иной, они о нем забыли... А напрасно
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Пока путин воюет как КГБ-шник - изподтишка, спецоперациями, гибридно. Для того чтобы он решился на полномасштабное вторжение, в Украине должно произойти что-то очень весомое, чтобы кремлёвцы вторжение могли как-то юридически обосновать.
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А что обосновывать, уже давно вторглись
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Конечно вторглись, но "умом расею не понять" - они это вторжением не считают. Для открытого использования такого количества войск, они будут искать, или создавать повод.
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_"Что-то очень весомое" рашисты сами устроят, чтобы был предлог. Для чекистов привычное дело.
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Могут - это правда, поэтому нужно быть очень бдительными в отношении провокаций.
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не иначе, как пукин готовит провокацию, чтобы начать военное вторжение..
почему этот плешивый шизофреник так спешит? может из-за трибунала по поводу сбитого боинга?..
навязчивый бред пукина - уничтожить Украину, истинную Русь..
потому, что пукинстан - это наследие орды, который украл у Украины ее историю))
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не забывай, что Иловайск, Дебальцево, сдача ДАП было при соевом))
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Так при "соевом" воевали, а при зеленом будут с белыми флагами
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ага, сдавали территории, подрывали склады, уничтожили добробаты - первых защитников Украины в раше-украинской войне))
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Ну посмотрит как зюзи не сдадут территории
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эти пока украинские склады с боеприпасами не взрывали, может и остальное не сдадут..
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Вывсеврете ! Не лох смотрел в глаза моли , моль хочет мира ! Не лох , не может врать , так вам скажет каждый зебил .
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самое время Китаю проводить референдум по присоединению Сибири.
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что-то подсказывает, что упоротые кремляди стянули весь металлолом к нашим границам, а Сибирь охраняют ватники набитые соломой.
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Скорее всего ***** проведет референдум в ОРДЛО типа Крым-2 и на этом все кончится. Как раз под свою новую конституцию и 86 процентный одобрямс. Ну а китайский референдум по Сибири уже после коронавируса.
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кацапы долго не продержаться, расея слаба и развалится по типу совка, им уже ничего не поможет, процесс запущен.
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Джохар Дудаев: Российское руководство всю свою историю, когда ей было тяжело бежало на подписание договоров, которое она никогда не соблюдало и не собирается соблюдать. Такова Россия - империя зла.
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_Зелепут теперь выгонит Скибицкого и поставит какую-то сивуху на дистанционном управлении из логова путлера.
Россия стянула на границу с Украиной около 90 тысяч военных, 1100 танков, сотни самолетов, - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 272
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ну вот, а тут мармеладо-боты пишут, что Зе не Эрдоган и воевать не хочет.
Ну ничего, щяс 200 тыщ ботов эту группировку победят, клавиатурами закидают.
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Россия может бомбить города и сёла, но когда их доблестные войска оказываются на земле лицом к лицу с противником (#Chechnya #Idlib), происходит следующее:

https://twitter.com/i/status/1234577282737623045
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Там ещё есть видео , где русские драпают от турков в Сирии вчера . Может его поставить ?
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#ШАМ. Русская РСЗО после атаки сегодня турецкого дрона на юге #Идлиба #сирия #турция

Россия стянула на границу с Украиной около 90 тысяч военных, 1100 танков, сотни самолетов, - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 3785
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Лахта на вахте Россия стянула на границу с Украиной около 90 тысяч военных, 1100 танков, сотни самолетов, - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 1771 Пока Вы тужитесь, в Красноярске собаки православных коммунистов едят. Россия стянула на границу с Украиной около 90 тысяч военных, 1100 танков, сотни самолетов, - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 8
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Вся надежда на турецкие дроны ! Как они мне понравились в Сирии .
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Roman Davydenko

@RomanDmitrich

·1 бер.

В турецькому Мармарісі відбулася бійка між українцями й росіянами. Турки-офіціанти помогли. Приїхала поліція: українців відпустили, москалів спакували. Хочу в Туреччину) Россия стянула на границу с Украиной около 90 тысяч военных, 1100 танков, сотни самолетов, - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 121
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пукину завидно, что оно состарилось и отжило, теперь бредит уничтожить побольше людей))
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агрессивного пукина - загнали в угол, пукин совсем сбесился, только всем миром можно надеть на него намордник))
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Захотели бы, уже давно бы надели и весь мир бы вздохнул с облегчением.
Но продолжают жевать сопли, потому что кровопийца не у их границ...
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теперь вряд ли мир промолчит, это не 2014, где "запад" не был готов к такой наглости маньяка пукина....
вспомнят пукину и боинг и Сирию..
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Да фигня. Наверное власти знают что кацапы не пойдут на Украину. Иначе почему выделили денег на оборону чуть больше чем Ахметову на его ветряки и зеленые тарифы. Интересно, за 6 лет гибридной войны, как говорил Петя или гибридного перемирия как говорит ЗЕ, сколько новой техники и видов вооружения поступило в войска? Вот вам и ответ почему х*** собачий а не инвесторы придут в Украину. Кто защитит ихние инвестиции? Пока Украина не станет хотябы сильной такой как Турция или не будет баз НАТО хер собачий а не инвестиции сюда придут
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ALEX SUROVV Ну наші багатії самі не хочуть давати на армію,значить вони дуже підлі.Думають,нехай краще біднота з автоматами воює і відбиває території.А ми будемо ставити гроші,в закордонні банки.
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Це не так вже багато.В самому Києві проживає більше 3.5 мільйонів людей.І повно багатіїв.які чомусь не хочуть на армію давати грошей.Все одно вони в них стоять в більшості незадіяні,десь по закордонних банках.Я вважаю це підлість.В жодній нормальній країні цього би не було.
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