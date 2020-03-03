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 20-летний пограничник застрелился на Закарпатье

Трагедия произошла 1 марта на участке Мукачевского пограничного отряда селе Деловое.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

"Военнослужащий 2000 года рождения находился на участке Мукачевского пограничного отряда в течение последнего месяца в усилении. К месту происшествия была вызвана скорая помощь и сотрудники Нацполиции. Собственно, медики уже по прибытии констатировали смерть военнослужащего. Предварительно рассматривается версия — самоубийство", — сказала пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

При этом полиция начала производство по статье убийство, отметила спикер Национальной полиции Закарпатья Анна Дан.

"В рамках данного уголовного производства будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая и должна установить непосредственную причину смерти", — пояснила она.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179001
 
 
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