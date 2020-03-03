 В Европарламенте из-за коронавируса перенесли Украинскую неделю

Как сообщили в представительстве Украины при Европейском Союзе, они переносятся на неопределенный срок, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Это связано с ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

"Мы благодарны за интерес к мероприятиям, которые мы планировали для вас в рамках Украинской недели. Как только ограничения будут отменены, наша команда будет прорабатывать новые возможности для проведения Украинской Недели в Европейском Парламенте, о чем мы обязательно будем информировать вас дополнительно", — сказано в сообщении.

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