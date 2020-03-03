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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11681) отставка (2529) Слуга народа (695) Корниенко (136)

 "Просто быть новым оказалось недостаточно", - "слуга народа" Корниенко об изменениях в Кабмине

Быть просто новым лицом оказалось недостаточно, нужен еще и управленческий опыт в сфере государственной власти или бизнеса.

Об этом первый замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко заявил в эфире программы "Свобода слова", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается новых лиц, то мы не отказываемся от этой философии. Мы только говорим о том, что просто быть новым оказалось недостаточно. Нужно быть новым и опытным в чем-то", — сказал он.

При этом Корниенко указал, что нужно быть опытным не в коррупции, не в политических интригах, не в том, чтобы по-новому обмануть избирателей.

"Это не те, кого мы ожидаем в новом правительстве… или обновленном правительстве. Мы ожидаем людей, которые являются новыми по духу, возможно, с управленческим опытом или в сфере государственной власти, или в сфере бизнеса или управления большими компаниями, большими объектами", — подчеркнул он.

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Корниенко считает, что во властной команде уже работает определенная система внутренних социальных лифтов. Также он отметил, что за время работы нового парламента депутаты от "Слуги народа" повысили свой профессиональный уровень, и фракция не хочет отпускать их на работу в исполнительную власть.

"Что касается того, что в Украине есть большой кадровые кризис, то все-таки найти 10-15 людей, которые могли бы возглавлять министерства, — это вменяемая задача, мы сейчас над ней работаем, проводим консультации. И завтра во время заседания фракции мы будем с коллегами по монобольшинству обсуждать финальную конфигурацию. Переговоры идут, и депутаты в них тоже участвуют", — сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский придет на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта, - Стефанчук

Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра.

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.

Источник: https://censor.net.ua/n3178996
 
 
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сидите тут і нічого не знаєте: піська ж х...єм називається!
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ну тоді в Трускавецьк шуруйте за досвідом до вуйка Ріксуса
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..все-таки найти 10-15 людей, которые могли бы возглавлять министерства, - это вменяемая задача...

та щаз! за полгода НЕ нашли! нынешний кабмин - это вообще умнейшие из зебилов!
страшно подумать - что представляет остальная биомасса фотографов и ко))
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И стоило опять год отдать Коту под Хвост , что бы нам это Говорить. А не сказал на сколько лет Отбросили экономику и сколько лет необходимо восстанавливать.
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Да есть уже эти 10-15 человек, осталось подстричь им бороды и проверить у всех обрезание. А там уже украинцами станут на все 100%. К сожалению у Зебила скамейка запасных очень короткая. Эти последние из золотого резерва. "Просто быть новым оказалось недостаточно", - "слуга народа" Корниенко об изменениях в Кабмине - Цензор.НЕТ 4624
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Как быстро они это поняли...
Олигофреновый инфантилизм.
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сидите тут і нічого не знаєте: піська ж х...єм називається!
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«Страждання молодого Вертера» (нім. Die Leiden des Jungen Werthers) - роман німецького письменника, науковця та державного діяча Йоганна Вольфганга фон Ґете.
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удивляет то, что всякие рабиновичи и бойки рассказывают кацапам на эфирах, когда и кого заменят в правительстве, как будто это они решают лично?. Ска это просто трешь какой-то.
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