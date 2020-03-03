 Оказалось, что просто новым быть недостаточно. Надо еще быть в чем-то опытным, - глава партии "Слуга народа" Корниенко

Об этом первый замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко заявил в эфире программы "Свобода слова", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Что касается новых лиц, то мы не отказываемся от этой философии. Мы только говорим о том, что просто быть новым оказалось недостаточно. Нужно быть новым и опытным в чем-то", — сказал он.
При этом Корниенко указал, что нужно быть опытным не в коррупции, не в политических интригах, не в том, чтобы по-новому обмануть избирателей.
"Это не те, кого мы ожидаем в новом правительстве… или обновленном правительстве. Мы ожидаем людей, которые являются новыми по духу, возможно, с управленческим опытом или в сфере государственной власти, или в сфере бизнеса или управления большими компаниями, большими объектами", — подчеркнул он.
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Корниенко считает, что во властной команде уже работает определенная система внутренних социальных лифтов. Также он отметил, что за время работы нового парламента депутаты от "Слуги народа" повысили свой профессиональный уровень, и фракция не хочет отпускать их на работу в исполнительную власть.
"Что касается того, что в Украине есть большой кадровый кризис, то все-таки найти 10-15 людей, которые могли бы возглавлять министерства, — это вменяемая задача, мы сейчас над ней работаем, проводим консультации. И завтра во время заседания фракции мы будем с коллегами по монобольшинству обсуждать финальную конфигурацию. Переговоры идут, и депутаты в них тоже участвуют", — сказал он.
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Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра.
28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.
В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.
29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.
та щаз! за полгода НЕ нашли! нынешний кабмин - это вообще умнейшие из зебилов!
страшно подумать - что представляет остальная биомасса фотографов и ко))
І де ж вона тепер, питається ?
Дебілам казалося: дивіться, думайте, це - шайка пройдисвітів, у них нікого нема, вони йдуть ні з чим і ні з ким. Оце-о корнієнко і те прибите дурачков цим лохам перед виборами до ВР відкрито сказали, що вони накидали список служок уродів на коліні ... Чи до біомаси (с) дійшло?
Барани задерли голови і побігли проголосували.
Зате я тішуся від коментів цих "обдурених", як вони блазню плачуть на фб: =ми вам так вірили, як нікому= ...
Олигофреновый инфантилизм.
зе-експеримент триває.
На замовлення піпла.
Їжте.
Alex N Alex Noyt
Кстати у меня вопрос.
Порох и его бизнес ежегодно жертвует на благотворительность и волонтерские проекты сотни миллионов гривен (это помимо налогов). А сколько за последний год пожертвовал Зеленский из своих десятков миллионов долларов состояния и его офшорный (безналоговый) бизнес? Просто в процентном соотношении?🤔
Просто вот по версии Зеленского Порох "вор" и "барыга", а он честный и благородный человек. Так хотелось бы конкретные цифры и примеры "благородства" долларового мультимиллионера увидеть за последний год...
_Знакомьтесь, Лев Гурыч Синичкин, опытнейший сапожник. И в медицине лицо архиновейшее! Будет вас оперировать.
_Выбрали долбоёбы капитана Титаника на свою пустую голову...
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Поведінка "зеленого шобла" у владі, нагадала мені старий анекдот: "Приходить син до батька, та й каже:
- Тату, я не розумію однієї речі - ми з Петькою однолітки, перші діти у сім"ї, а Петькин батько молодший тебе трохи не вдвічі... Як так може буть?
- Розумієш, синку, я, спочатку, вчився, отримував освіту, потім працював, набираючись професійного та життєвого досвіду, "ставав на ноги". Потім зустрів твою маму. Ми зустрічалися, пізнавали один одного. Через деякий час ми вирішили побраться... Поживши разом, ми впевнилися у своїх почуттях, і вирішили завести тебе... А Петьків тато робив те ж саме, але навпаки, набиваючи потім, собі та сім"ї, синці" і гулі...
Але ж зебіли тут мені розказували, що прийдуть молоді і незаплямовані і все круто буде... НУ прийшли вони - і ВВП впав, промвиробництво впало.
Неважливо, старий чи молодий, важливо, що в голові та в серці! Один старенький Степан Хмара крутіший за сотню молодих слуг народа!
Особливо Корнієнко людині дуже схожій на бомжа.
Де Арахамія - де це чмо?Все ,що говорить Арахамія і є справжня політика зелених *********
Зюзя ж вас тримає за ідіотів.Коли збирається проіндексувати вам пенсіі перед місцевими виборами.
Кабінет міністрів України запланував індексацію пенсій на вересень 2020 року. Про це у Facebook повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська.
Ух ты!! Понабрали тупое быдло с помойки, а этого недостаточно оказалось? И на это нужен был целый год????