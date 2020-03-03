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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11681) отставка (2529) Слуга народа (695) Корниенко (143)

 Оказалось, что просто новым быть недостаточно. Надо еще быть в чем-то опытным, - глава партии "Слуга народа" Корниенко

Быть просто новым лицом оказалось недостаточно, нужен еще и управленческий опыт в сфере государственной власти или бизнеса.

Об этом первый замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко заявил в эфире программы "Свобода слова", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается новых лиц, то мы не отказываемся от этой философии. Мы только говорим о том, что просто быть новым оказалось недостаточно. Нужно быть новым и опытным в чем-то", — сказал он.

При этом Корниенко указал, что нужно быть опытным не в коррупции, не в политических интригах, не в том, чтобы по-новому обмануть избирателей.

"Это не те, кого мы ожидаем в новом правительстве… или обновленном правительстве. Мы ожидаем людей, которые являются новыми по духу, возможно, с управленческим опытом или в сфере государственной власти, или в сфере бизнеса или управления большими компаниями, большими объектами", — подчеркнул он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Думаю, Гончарук останется премьером, - глава фракции СН Арахамия

Корниенко считает, что во властной команде уже работает определенная система внутренних социальных лифтов. Также он отметил, что за время работы нового парламента депутаты от "Слуги народа" повысили свой профессиональный уровень, и фракция не хочет отпускать их на работу в исполнительную власть.

"Что касается того, что в Украине есть большой кадровый кризис, то все-таки найти 10-15 людей, которые могли бы возглавлять министерства, — это вменяемая задача, мы сейчас над ней работаем, проводим консультации. И завтра во время заседания фракции мы будем с коллегами по монобольшинству обсуждать финальную конфигурацию. Переговоры идут, и депутаты в них тоже участвуют", — сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский придет на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта, - Стефанчук

Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра.

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.

Источник: https://censor.net.ua/n3178996
 
 
 Топ комментарии
 
..все-таки найти 10-15 людей, которые могли бы возглавлять министерства, - это вменяемая задача...

та щаз! за полгода НЕ нашли! нынешний кабмин - это вообще умнейшие из зебилов!
страшно подумать - что представляет остальная биомасса фотографов и ко))
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И стоило опять год отдать Коту под Хвост , что бы нам это Говорить. А не сказал на сколько лет Отбросили экономику и сколько лет необходимо восстанавливать.
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сидите тут і нічого не знаєте: піська ж х...єм називається!
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ну тоді в Трускавецьк шуруйте за досвідом до вуйка Ріксуса
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..все-таки найти 10-15 людей, которые могли бы возглавлять министерства, - это вменяемая задача...

та щаз! за полгода НЕ нашли! нынешний кабмин - это вообще умнейшие из зебилов!
страшно подумать - что представляет остальная биомасса фотографов и ко))
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А скільки вереску було про зе-команду !
І де ж вона тепер, питається ?

Дебілам казалося: дивіться, думайте, це - шайка пройдисвітів, у них нікого нема, вони йдуть ні з чим і ні з ким. Оце-о корнієнко і те прибите дурачков цим лохам перед виборами до ВР відкрито сказали, що вони накидали список служок уродів на коліні ... Чи до біомаси (с) дійшло?
Барани задерли голови і побігли проголосували.
Зате я тішуся від коментів цих "обдурених", як вони блазню плачуть на фб: =ми вам так вірили, як нікому= ...
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З нещодавнього з'їзду "Слуг народу" багато хто дізнався, що членів цієї партії наразі майже немає. Бо вони тільки зараз починають приймати людей до своїх лав.
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Вони вірять телепропагандонам через недостаток критичного мислення або взагалі мислити нездатні.
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И стоило опять год отдать Коту под Хвост , что бы нам это Говорить. А не сказал на сколько лет Отбросили экономику и сколько лет необходимо восстанавливать.
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Да есть уже эти 10-15 человек, осталось подстричь им бороды и проверить у всех обрезание. А там уже украинцами станут на все 100%. К сожалению у Зебила скамейка запасных очень короткая. Эти последние из золотого резерва. "Просто быть новым оказалось недостаточно", - "слуга народа" Корниенко об изменениях в Кабмине - Цензор.НЕТ 4624
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Вони в екстазі. Просять ще. Дуже подобається з квітня.
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Как быстро они это поняли...
Олигофреновый инфантилизм.
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сидите тут і нічого не знаєте: піська ж х...єм називається!
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«Страждання молодого Вертера» (нім. Die Leiden des Jungen Werthers) - роман німецького письменника, науковця та державного діяча Йоганна Вольфганга фон Ґете.
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В украинской интерпретации "Потуги младого Вовы".
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удивляет то, что всякие рабиновичи и бойки рассказывают кацапам на эфирах, когда и кого заменят в правительстве, как будто это они решают лично?. Ска это просто трешь какой-то.
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"Просто быть новым оказалось недостаточно", - "слуга народа" Корниенко об изменениях в Кабмине - Цензор.НЕТ 9042

зе-експеримент триває.
На замовлення піпла.
Їжте.
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Alex N Alex Noyt
Кстати у меня вопрос.

Порох и его бизнес ежегодно жертвует на благотворительность и волонтерские проекты сотни миллионов гривен (это помимо налогов). А сколько за последний год пожертвовал Зеленский из своих десятков миллионов долларов состояния и его офшорный (безналоговый) бизнес? Просто в процентном соотношении?🤔
Просто вот по версии Зеленского Порох "вор" и "барыга", а он честный и благородный человек. Так хотелось бы конкретные цифры и примеры "благородства" долларового мультимиллионера увидеть за последний год...
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То не "Блазня" гроші... Він тільки "тримач" грошей, украдених Бенею... ************ - відбере... Хитруни, зв"язані з "кримінальним бізнесом", по всьому світі, саме так і роблять, щоб не притягувать уваги накопиченням "грошви сумнівного походження", в одному місці... Цей принцип, у американців, отримав назву - "не можна тримать всі яйця в одній корзині - поб"ються, або подавляться...".
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"Просто быть новым оказалось недостаточно", - "слуга народа" Корниенко об изменениях в Кабмине
_Знакомьтесь, Лев Гурыч Синичкин, опытнейший сапожник. И в медицине лицо архиновейшее! Будет вас оперировать.
_Выбрали долбоёбы капитана Титаника на свою пустую голову...
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Вы, твари, когда шли в президенство и в парламент вовсю кричали, что у вас есть план. Где он? Только планы в мешках. На фиг с пляжа вместе со своим псевдопрезидентом.
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Плану в них навалом,часом обкуруються до нестями.
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Якого ж, вибачте хрена, ви тоді пришли до влади, якщо кебеті не маєте керувати державою?І чого там сидите? Ждете поки сраною мітлою вигонять? Чим дальше в ліс тим довше вилазити.
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Для того, щоб стать фахівцем в якійсь галузі, люди тривалий час вчаться, набираються досвіду практичної роботи, і піднімаються, поступово, по щаблях "фахової драбини".
Поведінка "зеленого шобла" у владі, нагадала мені старий анекдот: "Приходить син до батька, та й каже:
- Тату, я не розумію однієї речі - ми з Петькою однолітки, перші діти у сім"ї, а Петькин батько молодший тебе трохи не вдвічі... Як так може буть?
- Розумієш, синку, я, спочатку, вчився, отримував освіту, потім працював, набираючись професійного та життєвого досвіду, "ставав на ноги". Потім зустрів твою маму. Ми зустрічалися, пізнавали один одного. Через деякий час ми вирішили побраться... Поживши разом, ми впевнилися у своїх почуттях, і вирішили завести тебе... А Петьків тато робив те ж саме, але навпаки, набиваючи потім, собі та сім"ї, синці" і гулі...
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то боевой забобон! ну понимать жеж надо! ))) что ж Вы так? )))))
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Через полгода ты поймешь что лицо должно еще и работать, кроме того что должно быть новым и профессиональным, что ты понял только сейчас
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А я ще рік тому тут писав, що вибирати треба не між старимичи новими обличчями, а РОЗУМНИХ і ПАТРІОТІВ!

Але ж зебіли тут мені розказували, що прийдуть молоді і незаплямовані і все круто буде... НУ прийшли вони - і ВВП впав, промвиробництво впало.

Неважливо, старий чи молодий, важливо, що в голові та в серці! Один старенький Степан Хмара крутіший за сотню молодих слуг народа!
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Враховуючи досягнення Зе, його команди та успіхи України за рік пропоную 1 квітня вважати національним св"ятом.
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Та я дивлюсь, до влади дорвались "генії". Лише пів року правління і до них дійшло, що "хАроший парень" не професія. Чи це знищена ними економіка, найбільшої європейської країни, наштофхнула на цю думку. Чи свою "справу" зробили, час ляльководам вийти на сцену
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Ви не тільки обпісялись ви ще і обкакались. .А як кричали ,що ми нові. талантовиті, найкрасивіші. Да ви було квартальне шобло, ним і залишитесь. Бо ви по натурі гопникі і шпанюки.Прикро що велика кількість ,таких же тупих" клюнула на цей табун безробітних і фотографів. А професіонали є,тільки не кожний,маючи гідність,захоче і хоче працювати під проводом шутів з 95 кварталу..Бо чого це розумний,відповідальний фахівець буде слухати дурня. Тільки ж такі гопникі,брехуни,піарщикі,дурні знову прийдуть.
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Та ладно. Кричали, шо и сопля - замечательный менеджер, и арахамия - бизнесмен. Но зебилы будут опять верить, терпеть и ждать.
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Не вірю!!!
Особливо Корнієнко людині дуже схожій на бомжа.
Де Арахамія - де це чмо?Все ,що говорить Арахамія і є справжня політика зелених *********
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Клоуни думали що головне на*бати народ і зробити їх разом а далі воно якось буде Виявилося, що просто новим бути недостатньо. Треба ще бути в чомусь досвідченим, - глава партії "Слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9400
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Да? Этот дятел сейчас о кловане и его свите сказал?
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зебобікі невже ви і це проковтнете?
Зюзя ж вас тримає за ідіотів.Коли збирається проіндексувати вам пенсіі перед місцевими виборами.
Кабінет міністрів України запланував індексацію пенсій на вересень 2020 року. Про це у Facebook повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська.
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Оказалось? А що, раніше цього ніхто не знав? А чому бізнесмени не беруть на високу зарплату без досвіду роботи? Чому талановитий студент, чи випускник, проходить по кілька десятків співбесід, перш ніж знайти хоч якусь роботу? Хоч якусь. Аби в резюме написати, що має досвід. Клоуни вирішили, що для керування державою досвід не потрібен. І понад 40% лохотрату - також.
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Зегенерати вже токсичні - жоден спеціаліст з ними співпрацювати не буде - собі дорожче стане і мінус не тільки в карму, а й на все подальше життя, якщо не повісять "вдячні громадяни". А до цього все йде. Ще трошки потанцюють ламбаду перед ****** і весело смикаючи ніжками повиснуть на київських каштанах. Першими почнуть тікати з цього корита ті хто першими на нього заскочив бо головне це "вовремя смыться".
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Корнієнко зробив видатне відкриття, докторську йому в залік.
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и на вторую ночь Зоркий Сокол увидел что нет одной стены))))
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Быть просто новым лицом оказалось недостаточно...

Ух ты!! Понабрали тупое быдло с помойки, а этого недостаточно оказалось? И на это нужен был целый год????
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