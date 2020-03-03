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Все про:Конституция (2096) Путин (25456) Россия (75095) СССР (713)

 Брак - союз мужчины и женщины, Россия - продолжение СССР, - Путин предложил поправки в Конституцию

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и депутат ГД Петр Толстой рассказали журналистам, что именно президент России Владимир Путин предлагает изменить в конституции страны.

В понедельник, 2 марта, в последний день принятия поправок в Конституцию президент Владимир Путин внес в Госдуму свои предложения, они изложены на 24 страницах. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, Володин рассказал, что Путин хочет внести в основной закон России упоминание о Боге.

"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - зачитал Володин.

Также президент РФ предлагает закрепить в Конституции, что Россия является правопреемницей СССР.

Читайте на Цензор.НЕТ: Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию РФ

"Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации", — зачитан Володин журналистам текст поправки.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что в числе внесенных Путины предусмотрено закрепление понятия о том, что брак является союзом мужчины и женщины.

Также на Цензор.НЕТ: В Конституцию России предложено ввести должность "верховного правителя"

В проекте поправок к Конституции РФ ко второму чтению указано, что изменения в Основном законе будут считаться одобренными, если за них проголосуют более половины участников общероссийского голосования.

Ожидается, что второе чтение поправок в Конституцию состоится в Госдуме 10 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3178995
 
 
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Агент КГБ атеист предлагает внести упоминание о боге.
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Основные поправки в Конституцию: Брак - союз мужчины и женщины, Россия - продолжение СССР, куйло - главный правитель.
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Труп совка давно уже сгнил, а эти дегенераты его все пытаются откопать...
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А про то, что СССР не является правоприемником Российской Империи

почему стыдливо умолчал ?
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Не сумев ничего противопоставить турецкой армии и турецким БПЛА, путинские преступники нaнecли авиаудapы пo жилым квapтaлaм гopoдa Биниш и населённому пункту Фуа к ceвepу oт Идлибa.

Кого-то это удивляет? Меня - нет.

Тем временем Путин направил в Госдуму поправки к Конституции РФ, предложив зафиксировать в ней следующий бред: правопреемственность России от СССР, "защиту исторической правды" и запрет на "умаление значения подвига народа при защите Отечества".

Похоже, нужно ещё записать, что Россия - антифашистская страна. Как раз вовремя.﻿.............
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Як там в капітана Врунгеля ... Як корабель назвеш - так він і попливе 😃
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Брак - это дефект изделия, обычно из-за кривых рук.
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***** - божественный совкодрочер, тут и о тамошнем божестве и о его божественном браке )
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Дмитро Павличко. ІМПЕРІЯ

З домовини встає упириця,
Вовча паща на людськім єстві,
Гострі зуби і кігті, мов криця,
Очі - темні дірки в голові.

З домовини підводиться постать
Велетенська - плічми до небес.
Цілий світ її лютить і злостить,
І гарчить вона, й виє, мов пес.

І стоїть вона десь на Уралі,
Але тінь її вкрила Париж,
Де міністри, від страху зів'ялі,
Прилягли до землі, як спориш.

- Хочу крові! - мов з горла Циклопа
Загуділо. - Сюди, барани!
І лежить обімліла Європа,
Бо Імперія встала з труни.

Це опівніч. Налякані зорі.
Але сонце прозріє за мить.
Встаньте, люди, і серце потворі
Ви пробийте, як хочете жить!
1995
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несмотря на все поправки главной строкой конституции раиси остаётся то что рюские,это народ-пи..дорас.
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Х#йло насрал на светлую память Кабздона, угорелых в танках бурятов а также шаманов и других персонажей и ограничился только одним конституционным Богом ... (еще наверно к тому же и московским)
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