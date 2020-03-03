 Брак - союз мужчины и женщины, Россия - продолжение СССР, - Путин предложил поправки в Конституцию

В понедельник, 2 марта, в последний день принятия поправок в Конституцию президент Владимир Путин внес в Госдуму свои предложения, они изложены на 24 страницах. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Так, Володин рассказал, что Путин хочет внести в основной закон России упоминание о Боге.
"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - зачитал Володин.
Также президент РФ предлагает закрепить в Конституции, что Россия является правопреемницей СССР.
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"Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации", — зачитан Володин журналистам текст поправки.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что в числе внесенных Путины предусмотрено закрепление понятия о том, что брак является союзом мужчины и женщины.
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В проекте поправок к Конституции РФ ко второму чтению указано, что изменения в Основном законе будут считаться одобренными, если за них проголосуют более половины участников общероссийского голосования.
Ожидается, что второе чтение поправок в Конституцию состоится в Госдуме 10 марта.
почему стыдливо умолчал ?
Кого-то это удивляет? Меня - нет.
Тем временем Путин направил в Госдуму поправки к Конституции РФ, предложив зафиксировать в ней следующий бред: правопреемственность России от СССР, "защиту исторической правды" и запрет на "умаление значения подвига народа при защите Отечества".
Похоже, нужно ещё записать, что Россия - антифашистская страна. Как раз вовремя..............
З домовини встає упириця,
Вовча паща на людськім єстві,
Гострі зуби і кігті, мов криця,
Очі - темні дірки в голові.
З домовини підводиться постать
Велетенська - плічми до небес.
Цілий світ її лютить і злостить,
І гарчить вона, й виє, мов пес.
І стоїть вона десь на Уралі,
Але тінь її вкрила Париж,
Де міністри, від страху зів'ялі,
Прилягли до землі, як спориш.
- Хочу крові! - мов з горла Циклопа
Загуділо. - Сюди, барани!
І лежить обімліла Європа,
Бо Імперія встала з труни.
Це опівніч. Налякані зорі.
Але сонце прозріє за мить.
Встаньте, люди, і серце потворі
Ви пробийте, як хочете жить!
1995