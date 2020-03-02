EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  1780  12
Материалы по теме:
Все про:война (3743) Россия (75095) Сирия (2900)

 Асадиты при поддержке авиации РФ взяли под контроль город Саракиб в Сирии

Силы Башара Асада совместно с отрядами радикальной группировки при поддержке российской авиации "Хезболла" захватили город Саракиб на северо-западе Сирии.

Об этом сообщило агентство AMN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Согласно источнику в сирийской армии, войска Асада прочесывают городские кварталы, пытаясь полностью очистить Саракиб от отрядов вооруженной оппозиции и их союзников, чтобы не допустить нового контрнаступления.

Армия Башара Асада оставила город Саракиб на прошлой неделе под давлением широкого наступления врагов режима, которых поддерживает турецкая армия.

Читайте на Цензор.НЕТ: Потери режима Асада в Идлибе - это лишь начало. Не отойдете - лишитесь головы, - Эрдоган

Ранее министр обороны Турции отчитался о ходе операции "Весенний щит", которую эта страна проводит в сирийской провинции Идлиб. По его словам, на сегодняшний день турецкие силы уничтожили два боевых самолета режима, два беспилотника, восемь вертолетов, пять систем ПВО, 135 танков, 86 орудий и гаубиц, 16 ПТРК и минометов, 77 БТР, девять складов боеприпасов, а также 2557 боевиков режима Асада.

Источник: https://censor.net.ua/n3178993
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
https://uploads.disquscdn.com/images/146*************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/04c896b6619dc38b20288f0accc386afa1af397155823ae894e92e228088b039.gif https://uploads.disquscdn.com/images/5f69c56108fbad963db31aab6d36f76c96aa9663e845e6998fdc8bacc103649c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/0f5c2da2ce57af75bbac24869b35c58f6defe0ad7b4633c37859f99c26f5c010.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1c2450eacb88edc77fef1e0560fd9adc184a3e9fb404ff55d8ecf5b9df793518.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg / https://uploads.disquscdn.com/images/dfacb956e37c96ab6e2b7051386d482493cfb086fbf85fa196778a6c29810e0b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/9a9c09535e2ec191f177c73c5029a3768b915e308799757ecf46924205890d6f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/55cdabb620a083705cdeae403b912b3a123318a3b009f976d4c5b5aa4b5a0db3.jpg //. https://uploads.disquscdn.com/images/b68213e0ede4b44d3d0e37c0fc593b5ec8f89f4498a3041f290bb23e790e5952.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/cafd32a998349cf6fbd63962d3ef89298d9acf360a34f24c43c349e4e52239df.jpg ю. https://uploads.disquscdn.com/images/85157823e63e2860438dd44aae87fa051b016490617ed5c642ad5a00746631bd.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/20ac459eb586bee8be4817fb5df9e41dc80b7b29be4ceb08458e5fa8126fecc2.jpg

/////.....
 показать весь комментарий
 
 

Kavkaz Center@newkc14

#ШАМ. Все чаще поступают данные о том, что банда #Вагнера в #Саракибе выполняет роль заградотряда и стоит за шиитами #Хезболы. Если кто-то отступает их расстреливают

Путин приказал "сдохнуть но Саракиб удержать" до приезда #Эрдогана, чтобы устроить торг. Получится ли?! #сирия
 показать весь комментарий
 
 
Приблизительная линия фронта в боях за #Serakip. Завтра будет ясно станет ли #Serakip для Московии Донецким аэропортом о взятии которого Москва заявляла изо дня в месяца в месяц, а он держался.Асадиты при поддержке авиации РФ взяли под контроль город Саракиб в Сирии - Цензор.НЕТ 9927
 показать весь комментарий
 
 
сомневаюсь, сирийцы это не наши киборги. Асадиты при поддержке авиации РФ взяли под контроль город Саракиб в Сирии - Цензор.НЕТ 1741

кишка у них тонка
 показать весь комментарий
 
 

Kavkaz Center@newkc14

#Эрдоган сообщил, что ЕС предлагает #Турции $1 млрд, чтобы Анкара остановила беженцев

"Нам эти деньги теперь не нужны", заявил Эрдоган

Многолетние двойные игры #ЕС и невыполнение обещаний так достали #Анкару что теперь Турция не хочет иметь никаких дел с ЕС
 показать весь комментарий
 
 
Об этом сообщило агентство AMN



Al-Masdar News - это интернет-газета, основанная Лейт Абу Фадель. Аль-Масдар по-арабски означает «источник». Аль-Масдар освещает в основном зоны конфликта на Ближнем Востоке: Сирию, Йемен и Ирак. Аль-Масдар был описан как благоприятный для президента Башара Асада.
 показать весь комментарий
 
 
Турция сейчас показывает - почему надо быть страной НАТО, имея под боком РФ и почему Порошенко сто раз был прав , развивая беспилотники и управляемые ракетные комплексы.
 показать весь комментарий
 
 
Сообщается, что Асад контролирует только 6 кварталов Саракиб. Это мелочь для более чем 40 тыс. города на 2013 год. Идёт активная уличная война. За последние 36 часов режим Асада в Саракиб потерял минимум 438 карателей, включая московитов, 10 танков, 7 БМП. Бои продолжаются.
 показать весь комментарий
 
 
Известный блогер Ютьюба el-murid,он же Анатолий Несмиян, сказал что в Сирии ничего особенного не происходит... Асадиты при поддержке авиации РФ взяли под контроль город Саракиб в Сирии - Цензор.НЕТ 6082
 показать весь комментарий
 
 
Новость 15 часовой давности. Статья за 09 : 20 утра.
Цензор, в том городе немного другая обстановка.
Сообщается что весь день идут ожесточённые бои, оппозиция Сирии контролирует большую часть населённого пункта.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх