 Асадиты при поддержке авиации РФ взяли под контроль город Саракиб в Сирии

Об этом сообщило агентство AMN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Согласно источнику в сирийской армии, войска Асада прочесывают городские кварталы, пытаясь полностью очистить Саракиб от отрядов вооруженной оппозиции и их союзников, чтобы не допустить нового контрнаступления.
Армия Башара Асада оставила город Саракиб на прошлой неделе под давлением широкого наступления врагов режима, которых поддерживает турецкая армия.
Читайте на Цензор.НЕТ: Потери режима Асада в Идлибе - это лишь начало. Не отойдете - лишитесь головы, - Эрдоган
Ранее министр обороны Турции отчитался о ходе операции "Весенний щит", которую эта страна проводит в сирийской провинции Идлиб. По его словам, на сегодняшний день турецкие силы уничтожили два боевых самолета режима, два беспилотника, восемь вертолетов, пять систем ПВО, 135 танков, 86 орудий и гаубиц, 16 ПТРК и минометов, 77 БТР, девять складов боеприпасов, а также 2557 боевиков режима Асада.
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Kavkaz Center@newkc14
#ШАМ. Все чаще поступают данные о том, что банда #Вагнера в #Саракибе выполняет роль заградотряда и стоит за шиитами #Хезболы. Если кто-то отступает их расстреливают
Путин приказал "сдохнуть но Саракиб удержать" до приезда #Эрдогана, чтобы устроить торг. Получится ли?! #сирия
кишка у них тонка
Kavkaz Center@newkc14
#Эрдоган сообщил, что ЕС предлагает #Турции $1 млрд, чтобы Анкара остановила беженцев
"Нам эти деньги теперь не нужны", заявил Эрдоган
Многолетние двойные игры #ЕС и невыполнение обещаний так достали #Анкару что теперь Турция не хочет иметь никаких дел с ЕС
вони ж, як діти!
Al-Masdar News - это интернет-газета, основанная Лейт Абу Фадель. Аль-Масдар по-арабски означает «источник». Аль-Масдар освещает в основном зоны конфликта на Ближнем Востоке: Сирию, Йемен и Ирак. Аль-Масдар был описан как благоприятный для президента Башара Асада.
Цензор, в том городе немного другая обстановка.
Сообщается что весь день идут ожесточённые бои, оппозиция Сирии контролирует большую часть населённого пункта.