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Все про:авария (1125) Польша (5100) Укрзализныця (1830)

 Поезд "Перемышль-Киев" отправился из Польши почти на 4 часа позже из-за обрыва контактной сети, - Укрзализныця

Большинство пассажиров поляки отправили во Львов автобусом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"При отправлении из Польши поезда №705 Перемышль-Киев произошел обрыв контактной сети. Отправление поезда задержалось почти 4:00. Сейчас поезд возобновил движение по маршруту", — говорится в сообщении.

Как отмечается, большинство пассажиров, путешествующих из Перемышля во Львов, по предложению польской стороны отправились к месту назначения автобусами, а пассажиров, которые должны были сесть на поезд №705 во Львове, отправили резервным поездом в Киев.

"Причины инцидента устанавливаются, на месте работает комиссия. Приносим извинения за временные неудобства", — добавили в компании.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178992
 
 
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