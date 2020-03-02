 Укрпочта получила в 2019 году 607 млн гривен прибыли против убытка в 627 млн в 2018 году

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

Так, за 2019 год компания получила 607 млн грн чистой прибыли до налогообложения, тогда как в 2018-м — 627 млн убытков.

Чистый доход Укрпочты превысил 8 млрд гривен, он вырос почти на 1,3 миллиарда.

"В прошлом году доходы от письменной корреспонденции и мелких пакетов выросли на 23,9%, посылок — на 22,8%, платежей — на 20,5%, периодических изданий — на 6,5%. Также компания в 2019 году получила 69 млн грн ($2,8 млн) дохода от сдачи в аренду недвижимости, что вдвое больше, чем в 2018 году", — говорится в сообщении.

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В прошлом году компания заплатила 2,5 млрд грн ($101,6 млн) налогов, сборов, взносов и обязательных платежей в бюджеты и государственные целевые фонды. Это на 14,4% больше, чем в 2018 году.

Также в Укрпочте рассказали об увеличении расходов на оплату труда сотрудников до 4,7 млрд грн, или $191,1 млн (увеличение на 411,3 млн, или $16,7 млн). Вместе с начислениями эти выплаты составили 5,8 млрд ($235,8 млн) или более 70% от доходов компании.

"Более 80% фонда заработной платы Укрпочты составляют затраты на производственный персонал и они выросли в прошлом году на 400 млн грн ($16,2 млн). Эти средства были направлены на зарплаты работникам производственных специальностей, материальное поощрение операторов, почтальонов, начальников отделений связи и их заместителей", — говорится в сообщении.

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В компании уточнили, что средняя зарплата сотрудников в эквиваленте полной занятости в 2019 году выросла на 18% до 7443,1 грн ($302,6).