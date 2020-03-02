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 Общество
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Все про:прибыль (83) Укрпочта (147)

 Укрпочта получила в 2019 году 607 млн гривен прибыли против убытка в 627 млн в 2018 году

В компании отчитались, что за год их финансовый результат улучшился на 1,2 млрд гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

Так, за 2019 год компания получила 607 млн грн чистой прибыли до налогообложения, тогда как в 2018-м — 627 млн убытков.

Чистый доход Укрпочты превысил 8 млрд гривен, он вырос почти на 1,3 миллиарда.

"В прошлом году доходы от письменной корреспонденции и мелких пакетов выросли на 23,9%, посылок — на 22,8%, платежей — на 20,5%, периодических изданий — на 6,5%. Также компания в 2019 году получила 69 млн грн ($2,8 млн) дохода от сдачи в аренду недвижимости, что вдвое больше, чем в 2018 году", — говорится в сообщении.

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В прошлом году компания заплатила 2,5 млрд грн ($101,6 млн) налогов, сборов, взносов и обязательных платежей в бюджеты и государственные целевые фонды. Это на 14,4% больше, чем в 2018 году.

Также в Укрпочте рассказали об увеличении расходов на оплату труда сотрудников до 4,7 млрд грн, или $191,1 млн (увеличение на 411,3 млн, или $16,7 млн). Вместе с начислениями эти выплаты составили 5,8 млрд ($235,8 млн) или более 70% от доходов компании.

"Более 80% фонда заработной платы Укрпочты составляют затраты на производственный персонал и они выросли в прошлом году на 400 млн грн ($16,2 млн). Эти средства были направлены на зарплаты работникам производственных специальностей, материальное поощрение операторов, почтальонов, начальников отделений связи и их заместителей", — говорится в сообщении.

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В компании уточнили, что средняя зарплата сотрудников в эквиваленте полной занятости в 2019 году выросла на 18% до 7443,1 грн ($302,6).

Источник: https://censor.net.ua/n3178991
 
 
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З них 1 024 000 Х 12 = 12 млн 288 тис гривень, зарплати директора "укрпошти"
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Это стало причиной повышения тарифов с 1 января нынешнего года?
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Ну на аренде заработать дело не хитрое. А всё остальное ложь, незнаю ниодного человека который пользуется их услугами.
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я у цьому році вже тричі отримував посилки через Укрпошту
тепер знаєш
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Китай шлет укрпочтой так как дешевле ее тупо нет. так что - народ пользуется, весьма усердно. ну и народ хоть где-то работает, тоже плюс.
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то есть по сумме 2018-2019 гг убыток 20 лямов грн. (из них как выше замечено 24 ляма - зарплата директора за два года)
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