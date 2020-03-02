 Россия причастна к военным преступлениям в Сирии, - эксперты ООН

Согласно этому документу, число военных преступлений в Сирии продолжает расти, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на DW.

К ряду из них, утверждают эксперты ООН, причастны вооруженные силы, выступающие на стороне президента Сирии Башара Асада, а также российская военная авиация. По данным независимой комиссии, в результате наземных наступлений и авианалетов, совершенных в обозначенный выше период, в Сирии были убиты и ранены десятки мирных жителей, а также разрушен целый ряд объектов гражданской инфраструктуры, в том числе рынки и больницы.

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В качестве примера подобных преступлений в докладе названы два налета на рынок в городе Маарет-эн-Нууман, произошедшие один за другим утром 22 июля 2019 года. В результате этих атак погибли как минимум 60 мирных жителей, в том числе несколько детей, указано в документе.

Другим примером является нападение на находящийся в двух километрах от города Хаас лагерь, где располагались перемещенные мирные жители 16 августа 2019 года. Как говорится в докладе COI, на основании доступных доказательств, включающих, кроме прочего, показания свидетелей, видеоматериал, отчеты по наблюдениям с воздуха и материалы систем раннего оповещения, у комиссии есть повод полагать, что к каждому из вышеназванных случаев была причастна российская авиация.

"В обоих названых случаях российские ВВС не направляли удары на конкретные военные объекты, что равноценно военному преступлению, так как наносились слепые удары по зонам, населенным гражданскими лицами", - указано в документе. В то же время Минобороны РФ отрицает, что российская авиация 22 июля 2019 года находилась вблизи города Маарет-эн-Нууман, оговаривается в докладе.

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Говоря о наступательной операции сирийской армии в провинции Идлиб, члены COI сообщили, что, по их данным, в результате этой операции 948 000 мирных жителей стали беженцами. Преимущественно речь идет о женщинах и детях, говорится в докладе. Тысячи мирных жителей, покинувших свои дома, спасаясь от войны, вынуждены ночевать на зимнем холоде прямо под открытым небом, подчеркнули эксперты ООН.

В финальной части доклада члены комиссии призвали стороны конфликта провести самостоятельные расследования, а международное сообщество - принять меры к тому, чтобы улучшить защиту мирного населения. Международная независимая следственная комиссия по Сирии была создана при Верховном комиссариате ООН по правам человека в 2011 году. Ее цель - документирование и расследование всех случаев нарушения международного права, произошедших в ходе войны в Сирии.





