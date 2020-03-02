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Все про:армия РФ (5835) ООН (2926) Сирия (2900) военные преступления (1)

 Россия причастна к военным преступлениям в Сирии, - эксперты ООН

Работающая под эгидой ООН Международная независимая следственная комиссия по Сирии (COI) представила доклад о военных действиях, которые велись на территории страны в период с 11 июля 2019 года по 10 января 2020 года.

Согласно этому документу, число военных преступлений в Сирии продолжает расти, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на DW.

К ряду из них, утверждают эксперты ООН, причастны вооруженные силы, выступающие на стороне президента Сирии Башара Асада, а также российская военная авиация. По данным независимой комиссии, в результате наземных наступлений и авианалетов, совершенных в обозначенный выше период, в Сирии были убиты и ранены десятки мирных жителей, а также разрушен целый ряд объектов гражданской инфраструктуры, в том числе рынки и больницы.

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В качестве примера подобных преступлений в докладе названы два налета на рынок в городе Маарет-эн-Нууман, произошедшие один за другим утром 22 июля 2019 года. В результате этих атак погибли как минимум 60 мирных жителей, в том числе несколько детей, указано в документе.

Другим примером является нападение на находящийся в двух километрах от города Хаас лагерь, где располагались перемещенные мирные жители 16 августа 2019 года. Как говорится в докладе COI, на основании доступных доказательств, включающих, кроме прочего, показания свидетелей, видеоматериал, отчеты по наблюдениям с воздуха и материалы систем раннего оповещения, у комиссии есть повод полагать, что к каждому из вышеназванных случаев была причастна российская авиация.

"В обоих названых случаях российские ВВС не направляли удары на конкретные военные объекты, что равноценно военному преступлению, так как наносились слепые удары по зонам, населенным гражданскими лицами", - указано в документе. В то же время Минобороны РФ отрицает, что российская авиация 22 июля 2019 года находилась вблизи города Маарет-эн-Нууман, оговаривается в докладе.

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Говоря о наступательной операции сирийской армии в провинции Идлиб, члены COI сообщили, что, по их данным, в результате этой операции 948 000 мирных жителей стали беженцами. Преимущественно речь идет о женщинах и детях, говорится в докладе. Тысячи мирных жителей, покинувших свои дома, спасаясь от войны, вынуждены ночевать на зимнем холоде прямо под открытым небом, подчеркнули эксперты ООН.

В финальной части доклада члены комиссии призвали стороны конфликта провести самостоятельные расследования, а международное сообщество - принять меры к тому, чтобы улучшить защиту мирного населения. Международная независимая следственная комиссия по Сирии была создана при Верховном комиссариате ООН по правам человека в 2011 году. Ее цель - документирование и расследование всех случаев нарушения международного права, произошедших в ходе войны в Сирии.


Источник: https://censor.net.ua/n3178990
 
 
 Топ комментарии
 
Дальше в жопу целуйте хуйла! И приезжайте к этому упырю на 9 мая и на недоимперию! Снимайте санкции и помогайте строить мосты на оккупированном Крыму и разные потоки!
Озабоченые!
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Торг не получится , Эрдоган если приедит , то только со своими Условиями , а сутки много чего стоят. А Ехать ему уж не желательно в целях Безопастности.
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Все чаще поступают данные о том, что банда #Вагнера в #Саракибе выполняет роль заградотряда и стоит за шиитами #Хезболы. Если кто-то отступает их расстреливают Путин приказал "сдохнуть но Саракиб удержать" до приезда #Эрдогана, чтобы устроить торг. Получится ли?! (Кавказ Центр)
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Торг не получится , Эрдоган если приедит , то только со своими Условиями , а сутки много чего стоят. А Ехать ему уж не желательно в целях Безопастности.
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А Эрдорган и не едет, а летит.... на поклон разговор ...
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Ким чен ын всегда Едет , но никогда не летает. А Эрдоган Прекрасно понимает с кем имеет Дело , но ехать лететь или пешком ему не стоит , - Нам говорить , а решает все Он. Турки много столетий имели дело и не только дело но и воевали против российской империей.
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так и хочется добавить: "... и всегда побеждали".
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Троллина кремлядская - пригожинская, здесь водки нет, шуруй на свою недоимперию!
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Сдается мне не все там у Турков в Сирии идет по плану. Слишком много истерики в адрес Сирии и Европы. И беженцы, и НАТО, и в Москву, на ковер к темнейшему.
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Желаю,что бы ваша недоимперия поскорее распалась! Что бы вы козломордые, за все отвечали, что бы вас отовсюду гнали сцаными тряпками и не только, вы несете людям горе, смерти, войны и разрушения! Нация алкашей, ублюдков, воров, убийц!
Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина..(с)
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Здесь на форуме какая то каша.Понимаете Европа очень озаботилась и озабочена, россия бомбит , а гражданские бегут в Турцию , а их кормить нужно . Вот Эрдоган и сказал , что в Эвропе лучше , и они и ринулись.
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Vladyslav Namram, турецкие вооружённые силы их разбомбят с воздуха.
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Дальше в жопу целуйте *****! И приезжайте к этому упырю на 9 мая и на недоимперию! Снимайте санкции и помогайте строить мосты на оккупированном Крыму и разные потоки!
Озабоченые!
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Shuha

Дальше в жопу целуйте *****! И приезжайте к этому упырю на 9 мая и на недоимперию! Снимайте санкции и помогайте строить мосты на оккупированном Крыму и разные потоки! Озабоченые!

Россия причастна к военным преступлениям в Сирии, - эксперты ООН - Цензор.НЕТ 4575
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И это после геноцида сирийцев с 2011 года когда счет идет на миллионы людей ? Наверное про Молдову, Ичкерию, Грузию, крымнаш и донбасс изрекут какую-то истину еще
через лет 20 ? Охрененно полезная организация, эта оон. Трамп все-таки прав, ее
надо разгонять.
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О как ! Прозрели - озабоченцЫ хреновы.
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Но есть еще и это там....

Турции необходимо взять на себя ответственность за преступления боевиков протурецкой оппозиции в САР, заявил член независимой комиссии ООН по расследованию в Сирии Ханни Мегалли.
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сельджуки уже отослали эту ханю мегалю на путена, с причмоком.
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Особый путь россии - лента Мёбиуса, усеянная граблями
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он, шо лише одна країна НАТО змогла зробити!
хтось ще сумнівається, що треба йти у НАТО?
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Спустя 5 лет когда города Сирии разбомблены ВВС РФ в ООН вспомнили что бомбить гражданское население это военное преступление.
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Это просто русофобия и украинофобия какая-то затевается этой ООН. Все же знают что их там нет. И больше всего их нет на Донбассе, поэтому ООН шо ж ты делаешь, русофобию затеваешь, вот эти вот кто там решил за всех, представители, если ихтам в Донбассе нигде нет, то почему в Сирии есть, а на Донбассе нет, то есть если преступлений нет на Донбассе, то почему они в Сирии, российские преступления, то есть мы как бы классом пониже этих мавров, это просто украинофобия какая-то затевается, не?
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Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина..
А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
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У Госдепа спросили ,чем Крым? Госдеп ответил : Это Украина,поскольку в Крыму нет Сбербанка РАБссии и операторов сотовой связи РАБссии. Росія причетна до воєнних злочинів у Сирії, - експерти ООН - Цензор.НЕТ 6983 Росія причетна до воєнних злочинів у Сирії, - експерти ООН - Цензор.НЕТ 8249Санкции господа,санкции..
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Тобто ООН визнала що один з її постійних членів ради безпеки - військовий злочинець. Тоді логічно, що вся ООН - злочинна организація, треба або розформирувати раду безпеки, або визнавати і це.
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