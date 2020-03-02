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 Политика Украины
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Все про:ВР (24461) Зеленский (4741) внеочередное заседание (52) Стефанчук Руслан (135)

 Зеленский придет на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта, - Стефанчук

Президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на внеочередном заседании парламента 4 марта.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я буквально только что с ним (Зеленским. — Ред.) связался, он сказал: "Да, я буду", — сказал Стефанчук он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Думаю, Гончарук останется премьером, - глава фракции СН Арахамия

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.

Источник: https://censor.net.ua/n3178987
 
 
 Топ комментарии
 
Офис, в отделе продаж все суетятся, переставляют мебель с места на место, посреди всего этого хаоса стоит бабушка уборщица и бормочет про то что "она только что все вытерла, а они опять натоптали". Менеджеры начинают расставлять мебель, вымерять ее положение каждого стула и стола по линейке, компасу, теодолиту... Бабушка не выдерживает и спрашивает: "Ребята, а что вы делаете то?" Один из менеджеров объясняет: "Да вот, бабуль, у нас что то в последнее время обороты упали, но мы сейчас мебель по фэншую расставим - и все у нас будет замечательно". Знаешь, милок, говорит бабка, до Революции, вот в этом самом доме был бордель, так когда у них доходы падали, они кровати не двигали. Они блядей меняли."
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А хтось в курсі,нафіга держава міністра Пристайка утримує ?Чи не дохріна він харчів жере ?
Зеленский придет на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2936
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Офис, в отделе продаж все суетятся, переставляют мебель с места на место, посреди всего этого хаоса стоит бабушка уборщица и бормочет про то что "она только что все вытерла, а они опять натоптали". Менеджеры начинают расставлять мебель, вымерять ее положение каждого стула и стола по линейке, компасу, теодолиту... Бабушка не выдерживает и спрашивает: "Ребята, а что вы делаете то?" Один из менеджеров объясняет: "Да вот, бабуль, у нас что то в последнее время обороты упали, но мы сейчас мебель по фэншую расставим - и все у нас будет замечательно". Знаешь, милок, говорит бабка, до Революции, вот в этом самом доме был бордель, так когда у них доходы падали, они кровати не двигали. Они ****** меняли."
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А хтось в курсі,нафіга держава міністра Пристайка утримує ?Чи не дохріна він харчів жере ?
Зеленский придет на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2936
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А вы за каждого зелебобика будете спрашивать? У меня вопрос а зачем государство удерживает 254 зелебобика + их помощников + главЗЕбила + его помочников + их помощников + ++++++++++
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Ну да, «не_ясно_кто_командувач» видать в анабиозе
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Цей стьоб ну просто бомбезний від Влади! А погроз їй скільки було за це....
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Опубликуйте сценарий его выступления. Сверяться будем. Заодно проверим как выучил свою роль
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Он не утруждает себя учебой. Он читает. Там вся семейка такая, включая старого Сруля...
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Ну якби була політичним трупом, то була би там. Тому Зелька її і не розглядає, тому що вона жива і може пістюлей всій цій олігархічний кодлі виписати
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Не гарно фейкі ставити. ))) Я цю світлину не робив і ніколи не постив... Але добре, що ви поставили, буду знати, що ви 100%-й бот на зарплаті...)))
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тебе часто говорят, что ты больной на голову ?
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Ооооо, таки боти. як ви, просто шаленіють, коли бачать мої пости....)))) І бальной на голову вопят, і дурак, і дебіл....ну що з вас візьмеш... ватники...)))
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Так, цілодобово....вас, ватників, просто в падучах б'є...)))
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Все чаще поступают данные о том, что банда #Вагнера в #Саракибе выполняет роль заградотряда и стоит за шиитами #Хезболы. Если кто-то отступает их расстреливают

Путин приказал "сдохнуть но Саракиб удержать" до приезда #Эрдогана, чтобы устроить торг. Получится ли?!
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"Зеленский придет на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта"(с) - Вот только не надо нас пугать... ( уЗЕ и не такое видали) Зеленский придет на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9255
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От ЗЕ власти вреда больше чем от войны и всех коррупционеров вместе взятых.
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