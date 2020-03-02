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 Политика Украины
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Все про:женщины (575) зарплата (2031) Министерство социальной политики (691) мужчины (18)

 Зарплаты женщин в Украине ниже мужских на 25%, - замминистра соцполитики Нежинский

В Украине экономическая состоятельность женщин и мужчин сильно разнятся. Как следствие, зарплаты первых меньше выплат вторым на 25%.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский во время круглого стола на тему: "Обеспечение гендерного равенства: мониторинг выполнения Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Пекинской декларации и Платформы действий", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сохраняется высокий уровень гендерной сегрегации на рынке труда. Распространено дискриминационное отношение работодателей к работницам-женщинам как на уровне трудоустройства, так и карьерного роста. Это приводит как к разрыву в размере заработной платы в размере 25%, так и неравным возможностям доступа к экономическим ресурсам, а также различию в качественных характеристиках занятости и социальном статусе женщин и мужчин", - заявил Сергей Нежинский.

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По словам заместителя министра, до 2030 года в Украине планируют: искоренить насилие в отношении женщин и девушек, обеспечить их участие в политической деятельности, право на труд и права на рабочем месте, снизить риск бедствий и восстановления устойчивости с учетом гендерных аспектов, внедрить понятия неоплачиваемого ухода и домашней работы/соглашения о работе и личной жизни.

Источник: https://censor.net.ua/n3178986
 
 
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а тратят бабы в три раза больше.
маникюр 500...
стрижка 1000...
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Коня на скаку остановит, гарячий паяльник руками возьмьот...
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Оце супержінка! І паяльник рукуне пече! І хто таку ***** народу впихує? Зарплати жінок в Україні нижчі ніж чоловіків на 25%, - заступник міністра соцполітики Ніжинський - Цензор.НЕТ 7965
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Гендерное не равенство начинается с церкви, где женщине при венчании священник говорит что она должна подчиняться мужу. Да и по христианству женщина должна подчиняться мужчине. Как быть с этим? Если не исправить это то всё остальное болтовня.
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а еще у мужчин половой член длиннее и усы растут
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А разве женщины не имеют права участвовать в политической деятельности и работать? Это в каком законе такое написано? Хотелось бы посмотреть. И что значит ' снизить риск бедствий и восстановление устойчивости' ? Это о чем?
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интересно..этак может появится предложение доплачивать людям 25 процентов при условии наличия ваджайны конечно..
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Может зарплаты просто низкие без разницы кому?
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Да брехня это.
Секретутка, которая строгает салаты для шефа и больше ничего не умеет, числится ещё на двух должностях.
Главбухша, всю работу которой раз в квартал делает ее муж - на втором месте по зарплате в фирме.
А все эти прессекретутки с погонами полковников...
Потому и работать в стране никто не хочет, тк подобная ситуация везде.
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Так вперёд, кто мешает? У меня нехватка грузчиков...
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Все це феміністична *****! На однакових посадах, за однаковий об'єм роботи всі отримують однаково. Здебільщшого - мало. А іноді навпаки деяким моїм состатевницям платять більше за особливі послуги чи просто за особливе ставлення до них керівництва. То ж питання риторичне - кого дискримінують? Перестаньте гратися у цю руйнівну для нормального суспільства західну херню!
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так для того тварі і граються - засирати мізки і мутити воду, щоб гої не могли збагнути що діється.
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Что это за гниды херню пихают. Какие-то падлы создают имитацию деятельности.
Почему не преследовать уголовно паскуд занимающихся подачей лживой информации...
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