 Зарплаты женщин в Украине ниже мужских на 25%, - замминистра соцполитики Нежинский

Об этом заявил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский во время круглого стола на тему: "Обеспечение гендерного равенства: мониторинг выполнения Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Пекинской декларации и Платформы действий", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сохраняется высокий уровень гендерной сегрегации на рынке труда. Распространено дискриминационное отношение работодателей к работницам-женщинам как на уровне трудоустройства, так и карьерного роста. Это приводит как к разрыву в размере заработной платы в размере 25%, так и неравным возможностям доступа к экономическим ресурсам, а также различию в качественных характеристиках занятости и социальном статусе женщин и мужчин", - заявил Сергей Нежинский.

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По словам заместителя министра, до 2030 года в Украине планируют: искоренить насилие в отношении женщин и девушек, обеспечить их участие в политической деятельности, право на труд и права на рабочем месте, снизить риск бедствий и восстановления устойчивости с учетом гендерных аспектов, внедрить понятия неоплачиваемого ухода и домашней работы/соглашения о работе и личной жизни.