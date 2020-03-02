EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  7800  101
Материалы по теме:
Все про:Россия (75095) Сирия (2900) Турция (2262)

 Уничтожены 2 боевых самолета, 135 танков и обезврежены более 2500 асадитов, - Турция о текущих итогах операции в Сирии

Турция подвела текущий итог военной операции "Весенний щит" в сирийской провинции Идлиб.

Итоги озвучил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На сегодня в рамках операции "Весенний щит" уничтожено два боевых самолета режима, два беспилотника, восемь вертолетов, пять систем ПВО, 135 танков, 86 орудий и гаубиц, 16 ПТРК и минометов, 77 БТР, девять складов боеприпасов, а также 2557 боевиков режима Асада", - сообщил министр.

Он добавил, что целью Турции является прекращение действия режима Асада в Идлибе, а не противодействие России.

Читайте на Цензор.НЕТ: Потери режима Асада в Идлибе - это лишь начало. Не отойдете - лишитесь головы, - Эрдоган

"Мы ожидаем от России, что она будет выполнять свои обязательства как страна-гарант, прекратит атаки режима (Асада. — Ред.) и использует свое влияние, чтобы довести ситуацию до границ Сочинского примирения. Наши переговоры с РФ продолжаются. Как мы неоднократно заявляли, мы не хотим противостоять России. Наша единственная цель — прекратить действия режима и таким образом предотвратить радикализацию и миграцию", — заявил глава Минобороны Турции.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Турция 1 марта объявила о начале операции "Весенний щит" в Идлибе в ответ на авиаудары режима Асада, поддерживаемого Россией.

Также на Цензор.НЕТ: Песков анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве: "Это будет, безусловно, непростая встреча"

Источник: https://censor.net.ua/n3178985
 
   
 Топ комментарии
 
Потому, что особенно жалко и унизительно бубочка стал выглядеть сейчас на фоне турецкого руководства. Особенно зачетно было, когда президент Турции во время визита сказал то, что Зеля никак не мог из себя выдавить перед военными "Слава Украине - Героям слава". Это было что-то.
 показать весь комментарий
 
Только что.
Министерство обороны Турции сообщило что турецкий коммандос обезвредил вооружённую группу из 32 боевиков, пытающихся проникнуть в район операции «Щит весны».
Все 32 ихтамнета ликвидированы. За пацанов!-Не прокатило.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Классное видео про уничтожение кацапов турецкими беспилотниками
https://youtu.be/V42JemftIIw
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх