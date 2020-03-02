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Все про:колония (350) правоохранительные органы (1044) растрата (185) СИЗО (1157) тюрьма (666) хищение (490) Офис генерального прокурора (124)

 В тюрьмах и СИЗО обнаружили убытков на 170 млн, начато более 60 производств, - Офис генпрокурора

Региональные прокуратуры по результатам проверки в следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний обнаружили массовые нарушения, растраты и хищения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Проверками установлены массовые системные нарушения порядка государственной регистрации прав на имущество и его использования, факты растраты и хищения государственной собственности, нерационального использования государственных средств и тому подобное. Эта проблема касается абсолютно всех учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ДКВС)", — сказано в сообщении.

Так, например, в учреждениях в Днепре и Кривом Роге не провели регистрацию 47 объектов общей стоимостью более 20 млн гривен. В Винницкой области администрация колоний незаконно передала в аренду 257 га земель стоимостью более 30 млн гривен.

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"В общем нарушения законодательства выявлены в отношении 850 объектов недвижимости и каждого шестого земельного участка, используемого учреждениями ДКВС, а это почти 8 тыс га из общих подчиненных службе 44 тыс га", — добавили в пресс-службе.

По результатам проверок прокуроры начали более 60 уголовных производств, из них 11 — о совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Большинство правонарушений связаны с хищением и уничтожением имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178983
 
 
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"убыток" это термин означающий превышение расходов над доходами..
какие "доходы" у СИЗО?
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А це вони готують ґрунт для приватизації - обіцяли ж приватні тюрми... В тюрьмах и СИЗО обнаружили убытков на 170 млн, начато более 60 производств, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4750
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так давиче кто-то из министров коземанды инспектировал и сказал всё норм и порядок.......
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ну, вот после инспекции и появились убытки.
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А они прибыль прокуратуре приносить должны что ли? ))
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У нас що не зона, то князівство де начальник тюрми князьйок з безмежною владою, а засуджені то бескоштовні раби які повині будувати гарне майбутнє свому "князьку" і приносити прибуток
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