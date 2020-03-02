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 Венецианская комиссия отменила свое заседание из-за коронавируса

Венецианская комиссия отменила пленарное заседание из-за распространения коронавируса в Италии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении комиссии в Twitter.

"После распространения коронавируса на севере Италии расширенное бюро Венецианской комиссии решило не проводить заседание в Венеции", - говорится в сообщении.

В то же время там отмечают, что "важные мысли, запрошенные государствами, и неоспариваемые тексты" будут приняты в письменной процедуре.

Пленарное заседание Венецианской комиссии должно было состояться 20-21 марта.

Венецианская комиссия - совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, который дает заключения о соответствии проектов законодательных актов европейским стандартам и ценностям.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178982
 
 
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хрен с ней. всё равно она прокацапскую хрень производила.
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