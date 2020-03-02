 Венецианская комиссия отменила свое заседание из-за коронавируса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении комиссии в Twitter.
"После распространения коронавируса на севере Италии расширенное бюро Венецианской комиссии решило не проводить заседание в Венеции", - говорится в сообщении.
В то же время там отмечают, что "важные мысли, запрошенные государствами, и неоспариваемые тексты" будут приняты в письменной процедуре.
Пленарное заседание Венецианской комиссии должно было состояться 20-21 марта.
Венецианская комиссия - совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, который дает заключения о соответствии проектов законодательных актов европейским стандартам и ценностям.