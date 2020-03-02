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Все про:недостача (8) Арахамия (254) Балаклея (162) диверсия (46)

 "Слуга народа" Арахамия о взрывах в Балаклее: версия о диверсии - фейк, за пару дней взрывов на складе обнаружили недостачу.

Версия с диверсией, осуществленной при помощи беспилотника, в качестве причины взрывов на складах в Балаклее была "навязанной", "политически ангажированной" и оказалась "фейком". За несколько дней до взрывов на складах обнаружили недостачу.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы провели заседание (временной следственной комиссии Рады. - Ред.) по первому эпизоду в Балаклее. Могу предварительно высказать личное мнение: основная версия следствия, которую рассматривали, была политически ангажированной и вообще была фейковой. Выводы, конечно, должны сделать правоохранительные органы, но выглядит так, что версия, связанная с беспилотником, не имеет под собой оснований", - сказал Арахамия.

Народный депутат допустил, что версия с ударным беспилотником была навязана. "Выглядело так, что там было просто давление на участников, чтобы навязать некую версию. Это может быть большой скандал", - отметил Арахамия.

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Он рассказал, что за несколько дней до пожара ревизионная комиссия сделала вывод об огромной недостаче на этих складах. "И это было серийно по всем складам", - добавил глава парламентской фракции.

Арахамия также сообщил, что в настоящее время ход досудебного расследования в уголовном производстве по этому делу находится на контроле в главном следственном управлении СБУ.

Напомним, 15 ноября 2019 года примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области. В результате взрывов двое саперов погибли на месте, еще пятеро получили ранения и ожоги. Впоследствии один из раненых от полученных ранений скончался в больнице.

Также на Цензор.НЕТ: Число жертв взрывов в Балаклее увеличилось до трех - один военнослужащий умер в больнице, - Генштаб ВСУ

Отметим, по предварительным данным оперативной группы Генштаба установлено, что "15 ноября на специально оборудованном месте - площадке хранения взрывоопасных предметов №4, - группами разминирования осуществлялись работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов. В 14:28, вероятно, в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя до ракет 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", произошло его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов".

Источник: https://censor.net.ua/n3178981
 
   
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А не ти лі оиганізував цю недостачу мілчєловєк?
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Это было понятно уже тогда, а кто громче всех вопил про диверсию - тот и воровал боеприпасы.
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Сивое Пэдро малость подмародёрило... Бывает!
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Про педро это уже глупо, если ты конечно не кретин.
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если не о чем написать, то пусть про педро пишет. зебилы они такие!
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Арахамия и прокурор и судья и телепат ,- всесторонне , а развитый ли.
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та він там поруч був, якраз ********** вивозив.
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Украiна- рiдна мати,
Не вкрадеш - не будеш мати(с)
Когда уже в этой стране прекратится взяточничество, воровство и круговая порука.
Не говорю о продажности следствия, судов и власти.
Неужели это проблема на генетическом уровне?
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А вони ці люди нікуди не ділися і тепер. Зато взахльоб Пороха звинувачували.
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які там нах диверсанти то "прапарщікі-дрони"...
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Клоуны решили ПАПа не мытьем, так катанием взять???
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Нажаль дон педро мальдівський як завжди вийде сухим із води . В кращому випадку відповідатиме полторак .
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В Балаклее , да и не только , никто не верил в официальную версию .
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"Мы провели заседание (временной следственной комиссии Рады. - Ред.) по первому эпизоду в Балаклее. Могу предварительно высказать личное мнение: основная версия следствия, которую рассматривали, была политически ангажированной и вообще была фейковой. Выводы, конечно, должны сделать правоохранительные органы, но выглядит так, что версия, связанная с беспилотником, не имеет под собой оснований", - сказал Арахамия.
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Пожизненное и конфискация всего, что принадлежит близким родственникам вылечит сразу, шо могила горбатого.
Вопрос, кто это кроме народа делать будет, ведь у них всех рыльце в пушку.
Поэтому я очень понимаю вот ту классовую ненависть в 1918-1920г.г.
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Как только на фронт понадобились различные боеприпасы, так различные склады и взрываться стали.
То лоси, то НЛО, всякое было же.
Все лоси и НЛО тогда были за мирный план питраликсеича!
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какой еще беспилотник? а лосик? )))) ну что ж такое ?))))
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Свынарчукы-2 (второй сезон) Зебики, шо там свынарчукы - за гратамы? шуты ***...е
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