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 Общество
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Все про:Квартал-95 (122) канал (106) телевидение (604)

 На канале для оккупированных территорий будет 15% контента производства студии "Квартал 95", - гендиректор UATV Островская

Контент для нового телеканала для временно оккупированных территорий Украины будут формировать четыре медиагруппы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время презентация концепции нового телеканала для оккупированных территорий в понедельник в Укринформе сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Медиагруппы, с кем проведены переговоры и с кем сотрудничает телеканал: это медиагруппа СтарЛайт Медиа, медиагруппа "1+1", медиагруппа "Украина" и медиагруппа телеканала "Интер". Вот с этими четырьмя медиагруппы достигнута договоренность, так называемый меморандум о сотрудничестве с этим телеканалом. В дальнейшем будем сотрудничать с различными международными вещателями, для того чтобы они предоставляли тоже контент для этого телеканала", - сказал Тимошенко.

В то же время, как отметил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, контент, который будут предоставлять медиагруппы - развлекательный.

"То есть медиагруппы не окажут влияния на информационную политику этого канала. Это исключительно развлекательный контент. Медиагруппы, которые предоставляют этот контент, не будут иметь никакого влияния на информационную политику этого канала", - подчеркнул он.

Как отметила и.о. генерального директора телеканала UATV Юлия Островская, на телеканале будет примерно 15% контента производства студии "Квартал 95".

"Конечно, есть производство студии 95 квартал, есть контент, потому что он тоже достаточно премиальный и его любили до этого, и надеюсь, что любят и сейчас на тех территориях. Сейчас сетка очень живая и сейчас доля около 15%", - прокомментировала она.

"Не было цели высчитывать доли. Была цель - взять контент, который нам предоставили, и сформировать интересный зрителю телеканал. Сейчас сетка формируется, поскольку нам предоставляют контент, мы программируем и балансируем. Там не будет подавляющего числа" квартала ", - отметил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук.

Как сообщалось ранее новый телеканал для временно оккупированных территорий С 1 марта начал вещание в тестовом режиме.

Источник: https://censor.net.ua/n3178979
 
   
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Везде Зе своих пропихает, кумовство просто зашкаливает.
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бизнес на крови украинского народа от квартал95
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Ці дії мають кваліфікацію у Карному кодексі, як корупція. Якої у зелених нібито нема.
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пусть надеются, лишь бы не бузили и деньги не требовали.
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Ага шутки о порноактрисе Украине и о украинских девушках в Москве. Да плюс ещё Осел Оманский на авторском праве прибарахлится!
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Оце так співпадіння. За бюджетні кошти. На канале для оккупированных территорий будет 15% контента производства студии "Квартал 95", - гендиректор UATV Островская - Цензор.НЕТ 6202
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сваты пойдут на ура для малоросов и недоукраинцев......
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Течет рекой,говно моё....пестню такую поет кажись Тимур Рахманов
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Правильно. И ещё отдельный закон принять, чтобы Квартал туда мог на корпоративы мотаться.
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В Донецку писдато жилось до "Русского мира".
Повезло Харькову, Одессе.. что эту xрень не пустили к себе.
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патріотизм то таке головне вчасно купити і перепродати,а гої нехай мріють далі...
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Ні, це в жодному випадку не лоббіщм і не корупція. Держава буде фінансувати Кварталів кі потуги. Думаю, сепаратистам-любителчюям беркутні с подобається про ********* палички і порноактрис. Тільки не розумію, чому за це має платити ця сама "порноактриса"?
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А я бы сделал , как делали США , Англия и Германия в 70 -е и 80 -е годы с совком . Побольше украинских радиостанций и передавать так , чтоб на той стороне не могли глушить . В совке это хорошо работало - медленно , но уверенно .
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Вместо контента, который потихоньку будет учить людей думать, развивать у них критическое мышление - будут показывать всякую муть для умственно отсталых, тем самым плодя электорат для жоппоблока.
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Это конечно же чисто случайно и шайка кловунов из Шапито 95 не имеет к этому никакого отношения, просто сепарня очень любит Скотов смотреть, вот и впихнули...Но нет вы только не подумайте что это торговля на крови...конечно же нет.
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Зебилы квартальные- зря стараетесь. Тупее, чем они уже есть жители лугандона не станут. На канале для оккупированных территорий будет 15% контента производства студии "Квартал 95", - гендиректор UATV Островская - Цензор.НЕТ 2961
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Чи не буде "бідненьких" сепарів ковбасити від такого надмірного "українства"? "Г+Г", та "інтер". Вони промили мізки 73% українців, зробивши їх малоросами, і тепер ці фейкомети, укранофоби повинні навернути ордловців на путь праведний? Хто, чорнорота мосійчучка? Піпець
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А канал,щоб петросяна показував, слабо туди включити? Ачётакова,пля,мишебратья,і адіннарот На канале для оккупированных территорий будет 15% контента производства студии "Квартал 95", - гендиректор UATV Островская - Цензор.НЕТ 1292 І кроліков...
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Хто би сумнівався...
Кварталівщина поборить ватність ? ХА !!!
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Ну и какая польза от этого развлекательного контента? Как он поможет в борьбе с пропагандой? Контент 95-го квартала нацелен на отупление людей. После чего пропаганда ещё лучше будет усваиваться.
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это медиагруппа СтарЛайт Медиа, медиагруппа "1+1", медиагруппа "Украина" и медиагруппа телеканала "Интер"...
ЗЕшлемазлы, еще 112-й анал добавить бы...
Ни дня без днища.
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