 Минэкономики инициирует демонополизацию экспорта вооружения, - замминистра Панаиотиди

Как пишет замминистра экономики Светлана Панаиотиди в блоге на Цензор.НЕТ, два года назад началась либерализация рынка экспорта вооружения: государственным и частным компаниям было предоставлено право самостоятельного выхода на внешние рынки с продукцией собственного производства.

"Если компания производит оборонную продукцию, то она может получить право на экспорт и самостоятельно выходить на внешние рынки и торговать своей продукцией. Конечно, при условии соблюдения компанией всех правил и процедур, касающихся международной передачи товаров военного назначения и двойного использования. Но полноценная либерализация рынка на практике невозможна из-за до сих пор действующего п.2 Постановления Кабмина №1228", - отмечает она.

Документ определяет, что выйти на рынок производители вооружения могут только по согласованию с "Укроборонпромом", при том, что в этот госконцерн входят компании, "которые производят оружие и военную технику и могут быть прямыми конкурентами".

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"Представьте, что есть две компании, которые производят одинаковую продукцию. Одна частная, другая - государственная. При этом, условия, в которых они работают, обязывают частную компанию договариваться со своим конкурентом - государственной компанией - о стоимости и стране для экспорта собственной продукции", - сообщает Панаиотиди.

Эта норма появилась в 1999 году, когда право на экспорт военной продукции было у государственного монополиста и нескольких его дочерних компаний, пишет замминистра.

"Сегодня в оборонно-промышленном комплексе возрастает роль частных компаний, а лицензии на экспорт есть у 28 субъектов хозяйствования (большинство - тоже частные), однако подход остался, как и 20 лет назад. Все компании, которые получили право на экспорт, вынуждены согласовывать собственные экспортные цены и рынки с "Укроборонпромом".

Надо заметить, что получить право на экспорт военных товаров - тоже упражнение не из легких, поскольку это делается по решению Кабмина через внесение изменений в это Постановление КМУ №1228. Но даже наличие этого права не позволяет расширять собственные экспортные рынки из-за эксклюзивных полномочий государственного концерна", - указывает чиновница.

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В связи с этим Минэкономики подготовило и вынесло на общественное обсуждение изменения.

"Проект постановления Кабинета министров Украины предусматривает демонополизацию процессов внешнего ценообразования при экспорте субъектами хозяйствования товаров военного назначения и маркетинга сбыта", - информирует замминистра.

В то же время, по ее словам, право обратиться за этими услугами к спецэкспортерам останется, "но - в случае принятия изменений - обязанности обращаться к посредникам при наличии права на экспорт своей продукции не будет".

"Речь идет о равных правилах игры для государственных и частных компаний. Если мы говорим о честных правилах игры - это нужно убирать. Если мы говорим о развитии отечественной оборонной промышленности и привлечении иностранных инвестиций, то упрощение экспорта - это сейчас одна из ключевых задач", - подытоживает Панаиотиди.

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