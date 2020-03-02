 В Кабмине должна быть должность вице-премьера по обороне, - Арахамия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"У нас есть министр обороны. Но есть еще оборонный комплекс Укроборонпром, частный оборонный сектор и тому подобное. У нас есть Совет национальной безопасности и обороны, которая эту интеграционную функцию должен брать на себя, но на уровне Кабмина было бы хорошо взять вице-премьера по обороне", - сказал он.
По его мнению, это могло усилить оборонный сектор, если бы нашли "хорошего человека".
Он также рассказал, что после ближайшей ротации в составе Кабмина появится четыре-пять новых лиц. Однако, по словам Арахамии, пока маловероятно, что в Кабмине появится должность первого вице-премьер-министра.
Якщо ви не здатні впоратись, то йдіть геть всі, разом з бубачкай.
Есть такой человек. У мамы Риммы сосед по площадке, хороший мальчик, ещё не пристроен.
(там уже весь подъезд пристроен))))))) и соседний тоже)))))
Источник: ZN.UA со ссылкой на источники
Дословно: "В правительстве может появиться новая должность - силового вице-премьера. Ее может занять Арсен Аваков, сохранив при этом пост главы МВД".
2 дебила = 2 дурости.
3 дебила = 3 дурости
10 дебилов = 10 дуростей
и так далее, и это ещё не учитываея их работоспособности.
Арахамии дуростей не хватаейт в минобороны.
Сергей Фурса.
Выбор президента или Украина на пороге грандиозного шухера....
Хаос и неопределенность - это результат внезапно заявленной внеочередной сессии парламента, которая должна состоятся в среду. Добавляет негативных настроений тот факт, что по информации журналистов сессия проводится фактически по требованию олигарха Коломойского и под его повестку дня. И это на фоне паники на мировых фондовых рынках и рисков рецессии в крупнейших экономиках мира.
Что было бы в идеальном мире? Какая повестка дня была бы у сессии? В идеальном мире экономические советники президента положили бы перед ним графики крупнейших фондовых индексов, рассказали бы президенту, что мы столкнулись с худшей неделей за последние 11 лет. Что на фоне коронавируса мы наблюдаем панику и как минимум глубокую и резкую коррекцию, а как максимум - начало нового финансового кризиса. И это означает, что Украине критически важной становится поддержка МВФ, а именно как можно более быстрое получение программы. Украина очень открытая и зависимая экономика и такие события на глобальных рынках могут больно ударить по нашей экономической стабильности. Украина не будет иметь в ближайшие месяцы доступа к рыночным источникам реыинансирования.
А значит единственной приемлимой целью внеочередной сессии должно стать принятие решений, которые призваны получить скорейший запуск программы МВФ. А значит на повестку дня должен был быть вынесен вопрос принятия «антиколомойского» закона - ключевого оставшегося препятствия на пути получения программы. На пути получения спасительной шлюпки на Титанике, который приближается к айсбергу.
Но ніт. Этого закона в повестке дня нет. Более того, она наполнена вопросами, которые несут риски для программы и могут подорвать сотрудничество с МВФ.
Ключевые риски - это с одной стороны возможные кадровые решения по правоохранительным органам, где Коломойский требует уволить Сытника и Рябошапку, а с другой - обезглавленный Кабмин. И это накануне того момента, когда премьер-министр и министр финансов должны были поставить свои подписи под новой программой.
Почему это риски?
Увольнение Сытника без законных на то оснований будет нарушением взятых на себя обязательств по предыдущим траншам в предыдущих программах. А это сорвет сотрудничество. И не стоит играть в наперстки с МВФ, поменяв перед этим закон, изменив процедуру увольнения главы НАБУ. Потому что институциональная независимость этого органа была критически важным условием и потеря этой независимости под давлением желания уволить будет нарушений взятых на себя обязательств.
При этом, очевидно, что желание уволить главу НАБУ прямо связано с тем, что именно НАБУ сейчас расследует дело Приватбанка. И Коломойский прямо требует уволить главу силового органа, который ему угрожает.
Увольнение Рябошапки подорвет и так слабые позиции государства в украинских судах по Приватбанку. Не секрет, что прокуратура вошла недавно в суды на стороне государства и оппонирует Коломойскому, что заставляет судей боятся. Увольнение Рябошапки откроет ящик Пандоры судебных решений, которые нужны Коломойскому. И это не только сделает невозможным наступление справедливости в деле Приватбанка, но и подорвет сотрудничество с МВФ. Цена вопроса - гораздо больше украденных 5.5 млрд долларов.
Отставка Гончарука и появление и.о. министров также создает риски для программы. Есть четыре подписанта меморандума с МВФ и двое из них - члены правительства, премьер-министр и министр финансов. Статус и.о. вряд ли устроит МВФ, потому как подписанты меморандума берут на себя будущие обязательства, а для этого они должны быть не временщиками. Не говоря уже о том, что потенциальный глава правительства может иметь другой взгляд на всю программу и это запустит новый долгий круг переговоров.
При этом, судя по сообщениям журналистов, отставки правительства требует олигарх Коломойский, которому не понравилось, что правительство начало отстаивать национальные интересы на предприятии, которое олигарх себе фактически присвоил. Центрэнерго.
В итоге, вместо ускорения сотрудничества с МВФ на фоне кризисных явлений в мировой экономике может быть запущена программа саботажа сотрудничества, которая оставит Украину без поддержки Фонда в критически важный момент. И все заголовки во всех мировых финансовых СМИ будут говорить, что это случилось в результате того, что президент выбрал своего друга олигарха, а не реформы. Этот сигнал заметят все. И он будет очень дорого стоить украинской экономике. Те, кто думал прийти, не придет. А те кто пришел, захочет побыстрее уйти.
У президента был идеальный шанс. Доказать, что лозунг «слуга Коломойского» - лишь выдумка политических оппонентов. Президенту требовалось всего лишь поддержать правительство, которое смогло наконец отыскать менеджмент для Центрэнерго, который не боялся бы Коломойского. И этим прекратил бы разграбления большой государственной компании. Но вместо того, чтобы поддержать позицию правительства и задушить рейдерские атаки олигарха, который силой сохраняет контроль над предприятием, президент решает уволить людей, выступивших против Коломойского. Вместо того, чтобы сигнализировать силовикам, что надо навести порядок и убрать захватчиков с государственной компании, президент дает сигнал всем, что Коломойскому можно все. И этот сигнал тоже услышат все. И в будущее правительство пойдут только те люди, кто принимает эти правила игры. Интересы Коломойского однозначно и публично поставлены выше интересов государства.
Это выбор президента. Который будет очень дорого нам всем стоить. В прямом смысле «дорого». В денежном. Потому что в среду мы можем на всех парах отправится в сторону дефолта. Который так нравится олигарху Коломойскому. Но который придет к обычным гражданам в виде стремительной девальвации, инфляции и безработицы. И это будет результат выбора. Выбора президента. Выбора президентом дружбы олигархов вместо реформ.
И громче всех этому выбору будут аплодировать в Москве.
він ще зЄленого не "підміняе"
Єрмак обговорив з очільницею МЗС Швеції Донбас, санкції та інвестиції
Вава, постав на кожного клоуна з 95 кварталу по віцепрем'єр-міністру.
https://youtu.be/rX29lYF1tls
https://youtu.be/YJTwAV8QlaE
Арахамия, Вас гнать надо , тупиц ,
https://youtu.be/ttvkA_p6mhI
Этот, как его, Инфузория? Хламидия? А! Арахамия! Чего там сегодня ляпнул? Нужны профессионалы в правительство? Офигеть! Гений, ***...
Аве Пастор! Віват, Президент!
Зачем это нам ?
Мнения 02-мар, 19:529 1 460 0
Возможно, некоторым этот пост покажется "кровожадным" и меня тут же припишут к сторонникам "партии войны", "ястребам" и пр., но, к сожалению, это правда и это невозможно игнорировать.
1) Вернуть единство Украины в модели "на 2013 год" невозможно. Нельзя взять и перечеркнуть годы войны, кровь и страдание людей. Никто ничего не забудет и не простит. Мы находимся в тренде "мемориальной исторической памяти".
2) Перемирие не исключает возобновление войны. Россия не отказалась от политики силового решения конфликтов в Евразии. Война на Донбассе - это "мерцающий конфликт", эскалации которого зависят от геополитических качелей Путина. Будет нужно отвлечь внимание от Сирии или Балтии - Кремль начнет наступление на Донбассе и наоборот. Поэтому война все равно будет! И к ней нужно быть готовыми.
3) Возврат территорий возможен только в качестве успеха комплекса мер военно-политического, дипломатического и экономического характера. И это не "минский процесс" с его "конституционным особым статусом для Донбасса". Это процесс освобождения украинской территории от российских оккупантов и местных банд. Речь идет о десепаратизации и деокупации (как комплексе мер) региона.
4) Предоставлять гарантии или вносить в Конституцию изменения о статусе территорий есть смысл только тогда, когда эта десепаратизация состоялась: оккупанты покинули территорию, наказаны бандиты, проведена работа с населением, возобновлен контроль над информационным пространством и украинско-российской границей.
5) Сегодня "договариваться" на Донбассе не с кем. Это недоговороспособные и несамостоятельные персонажи. Они никого не представляют. Разговаривать нужно с Москвой, но при свидетелях. Чем больше свидетелей - тем лучше. И желательно в прямом эфире. Переговоры нужно вести, называя войну войной, и разговаривать с Россией как с агрессором, стороной конфликта.
6) Тактика "ни мира, ни войны" и блокада. Сегодня это единственный сценарий, при котором Киев не несет значительных потерь (военных, социально-экономических и политических). Особенно сейчас, когда эта власть балансирует и скатывается в капитулянство.
Отдельно: О поисках мира. В последнее время ряд слабых на интеллект персонажей, начинают поднимать тему "примирения и реинтеграции" на Донбассе.
Требуют "искоренить язык вражды" из информационного пространства Украины, формируют "пацифистскую и антивоенную платформу" и прочее.
К сожалению наши "сивохеры" забыли уроки истории.
В свое время - в мае 1938 года - по инициативе двух французских интеллектуалов Александра и Эмери и синдикалистов Мориса Шамбеллана, Жоржа Мопиу и Жиру был основан Профсоюзный центр действий против войны (ПЦДПВ). В разгар мюнхенского кризиса он был расширен и преобразован в Центр связи против войны.
Руководители этого центра, секретарь НПУ Дельмас и секретарь профсоюза работников связи Жиру, совместно подписали петицию за мир "Мы не хотим войны" (26 сентября 1938-го). За три дня эта петиция собрала 150 тыс. подписей. Среди подписавших петицию наряду с известными деятелями левого направления были и представители католических кругов.
29-30 сентября 1938 года европейские лидеры под давлением этих "пацифистов" в своих странах подписали мюнхенское соглашение с Гитлером. А потом была война, газовые камеры и концлагеря.
Даже в разгар войны в 1941 году "пацифисты" в США проводили демонстрации с призывом "услышать Гитлера"!
И еще одно - часть бывших французских "пацифистов" из числа "левоватеньких" персонажей во время оккупации Франции нацистами нашли себя в петеновских администрациях и были достаточно известными коллаборантами - Р. Абеллио, Р. Альбертини, М. Дейа, Ж. Дорио (глава правительства Виши).
Джордж Орвелл говорит нам: пацифизм и вроде бы правильные и весьма привлекательные, но предельно упрощенные лозунги, призывающие к миру сейчас, любой ценой, взамен за территории, подвигают общественное мнение соглашаться с уступками, ведущими не к миру, а к войне. То есть, ради пустых, абстрактных лозунгов мы приносим в жертву и мир, и безопасность, получая взамен от диктаторов уверения в стремлении к миру, не стоящие той бумаги, на которой они написаны.
Виталий КУЛИК
АраХам, у вас поврежден мозг, вы обречены на пожизненное счастье...