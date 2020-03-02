 В Кабмине должна быть должность вице-премьера по обороне, - Арахамия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"У нас есть министр обороны. Но есть еще оборонный комплекс Укроборонпром, частный оборонный сектор и тому подобное. У нас есть Совет национальной безопасности и обороны, которая эту интеграционную функцию должен брать на себя, но на уровне Кабмина было бы хорошо взять вице-премьера по обороне", - сказал он.

По его мнению, это могло усилить оборонный сектор, если бы нашли "хорошего человека".

Он также рассказал, что после ближайшей ротации в составе Кабмина появится четыре-пять новых лиц. Однако, по словам Арахамии, пока маловероятно, что в Кабмине появится должность первого вице-премьер-министра.

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