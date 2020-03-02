EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  1459  60
Все про:ВР (24461) депутат (2851) прогулы (120) ОПОРА (163)

 Рабинович пропустил 74% заседаний Рады, а Столар - 68,9%, главные прогульщики - нардепы от ОПЗЖ, - ОПОРА. ИНФОГРАФИКА

Депутаты от ОПЗЖ лидируют в топе прогульщиков заседаний парламента. Кроме них, в списке есть представители "Слуги народа" и "Батькивщины".

Рейтинг главных прогульщиков среди народных депутатов опубликовала гражданская сеть ОПОРА, информирует Цензор.НЕТ.

"За пол года работы Верховной Рады 9 созыва наибольшее количество голосований пропустили депутаты от фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь", ВО "Батькивщина", "Слуга народа" и внефракционных. Так, больше всего голосований пропустил Вадим Рабинович из "Оппозиционной платформы - За жизнь" (74%). На втором и третьем местах также его коллеги по фракции Вадим Столар (68,9%) и Денис Исаенко (61,8%)", — сказано в сообщении.

Рабинович пропустил 74% заседаний Рады, а Столар - 68,9%, главные прогульщики - нардепы от ОПЗЖ, - ОПОРА 01

В списке "прогульщиков" также оказались Александр Дубинский ("Слуга народа"), Анжелика Лабунская ("Батькивщина"), Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Любовь Шпак ("Слуга народа"), Виталий Данилов ("Батькивщина"), Игорь Кисилев ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), Олег Волошин ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), Дмитрий Шенцев (внефракционный) и Юрий Солод ("Оппозиционная платформа - За жизнь").

Смотрите на Цензор.НЕТ: "С фашистской силой темною, с проклятою ордой!", - соратник кума Путина Рабинович спел в Раде советскую песню и надеется праздновать в 2020 году "освобождение Украины от фашизма". ВИДЕО

ОПОРА напоминает, что с октября в Раде отменили письменную регистрацию депутатов. Теперь посещаемость измеряется участием нардепов в голосованиях. По отношению к тем, кто пропустил более 30% голосований в парламенте, будут применяться финансовые санкции.

"За первые полгода работы парламента состоялось 1 млн 163 тысяч 115 нажатий на кнопку. В 40,7% случаев депутаты голосовали "за", в 27,9% - "воздержались", в 5,1% - "против". В 15,5% случаев депутаты не голосовали, в 10,8% отсутствовали", — сказано в сообщении.

Рабинович пропустил 74% заседаний Рады, а Столар - 68,9%, главные прогульщики - нардепы от ОПЗЖ, - ОПОРА 02

Также на Цензор.НЕТ: Депутата Поляка поймали на кнопкодавстве впервые после введения уголовной ответственности, - ЧЕСНО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Больше всего "за" голосуют народные депутаты "Слуги народа" (44%), на втором месте - "Батькивщина" (43%), на третьем - группа "Довіра" (38,6%). Меньше других кнопку "за" нажимают в партиях "Голос" (31,4%) и "ОПЗЖ" (32,8%).

Больше всего "против" голосуют "Голос" (7,3%) и "Слуга народа" (6,7%). Меньше всех "против" голосуют в депутатской группе "За будущее" (0,5%) и группе "Довіра" (0,6%).

Больше всего воздерживаются при голосованиях "Голос" (37,2%) и "Слуга народа" (33%). Меньше всех при голосованиях воздерживаются депутаты от "ОПЗЖ" (12,9%).

Рабинович пропустил 74% заседаний Рады, а Столар - 68,9%, главные прогульщики - нардепы от ОПЗЖ, - ОПОРА 03

Источник: https://censor.net.ua/n3178975
 
 
 Топ комментарии
 
подонок, который обливает грязью нашу страну на кацапских эфирах в то время, когда наша страна страдает от рашистской оккупации, когда гибнут наши воины и гражданские, почему его не схватят за шиворот и не посадят?
 показать весь комментарий
 
Точно ПЕВУН?
К нему, вообще-то, другое слово подходит Рабинович пропустил 74% заседаний Рады, а Столар - 68,9%, главные прогульщики - нардепы от ОПЗЖ, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9035
Но я промолчу, а то забанят уж на месяц Рабинович пропустил 74% заседаний Рады, а Столар - 68,9%, главные прогульщики - нардепы от ОПЗЖ, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9035
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Точно ПЕВУН?
К нему, вообще-то, другое слово подходит Рабинович пропустил 74% заседаний Рады, а Столар - 68,9%, главные прогульщики - нардепы от ОПЗЖ, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9035
Но я промолчу, а то забанят уж на месяц Рабинович пропустил 74% заседаний Рады, а Столар - 68,9%, главные прогульщики - нардепы от ОПЗЖ, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9035
 показать весь комментарий
 
 
Ну, гі...вно - це перший level Рабинович пропустил 74% заседаний Рады, а Столар - 68,9%, главные прогульщики - нардепы от ОПЗЖ, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 7083
А ця чупакабра вже досягла дев'яностого Рабинович пропустил 74% заседаний Рады, а Столар - 68,9%, главные прогульщики - нардепы от ОПЗЖ, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 7083
 показать весь комментарий
 
 
как? как Йуля Тимошенко смогла попасть в этот список????
очевидное - невероятное - необъяснимое!!! это на нее не похоже!
 показать весь комментарий
 
 
Прогульщица 😀
Наверно курит где-то в туалете, шоб Разумков не видел
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вы бы поскромнее. Это наша жужана д-Арк. Скоро на белой коняке в местный *Орлеан* заскачет. Не подберу правда город у нас подходящий под Орлеан----может Магадан?
 показать весь комментарий
 
Не подберу правда город у нас подходящий под Орлеан----может Магадан?

...
Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу.
 показать весь комментарий
 
 
***
Когда я буду старой тёткой,
Усядусь жопой на скамью.
И буду впаривать внучатам
Про жизнь достойную мою.
Я буду врать, что не курила,
И вот, ей-богу, не пила,
И книги с музыкой любила,
И маме с папой не врала.
И будут внуки с восхищением
Выслушивать мои ля-ля,
Несоответствия в рассказах
На память слабую валя! Рабинович пропустил 74% заседаний Рады, а Столар - 68,9%, главные прогульщики - нардепы от ОПЗЖ, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9119
 показать весь комментарий
 
 
та хрено как-то працює...не на основной работе как бы ))))
 показать весь комментарий
 
Можно по приколу Ахметова премьером поставить. Он же, по мнению некоторых, самы умный в Украине. Чтобы бдил закон чтобы никто не воровал, не откатывал, не жульничал, ну и просто не байдыковал.
 показать весь комментарий
 
 
Він називає всіх тих хто не любить росію фашистами,альо,есбеу, при парашенко нічого не робили з сепарами то хоч зараз займіться ним,є праця,альо есбеу
 показать весь комментарий
 
 
Ну даа, тогда Баканова больше в куршавель не пустят . А как же лыжи ???😀😀😀
 показать весь комментарий
 
Рабинович в это время по Красной площади выстригал
и в мавзолее дохлого Ленина щупал.
Для Разумкова это, видать, причина уважительная Рабинович пропустил 74% заседаний Рады, а Столар - 68,9%, главные прогульщики - нардепы от ОПЗЖ, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1927
 показать весь комментарий
 
 
как вообще агент кгб жолудь мог попасть в верхнее шапито?
 показать весь комментарий
 
 
подонок, который обливает грязью нашу страну на кацапских эфирах в то время, когда наша страна страдает от рашистской оккупации, когда гибнут наши воины и гражданские, почему его не схватят за шиворот и не посадят?
 показать весь комментарий
 
 
У него такая миссия и жизненное кредо. Пользуясь этим, все заинтересованные стороны пытаются извлечь максимальную выгоду в своём противостоянии. А он по итогу - у двух кураторов сосет
 показать весь комментарий
 
в голове не укладывается, как такая мразь может заседать в раде и вещать своим поганым ртом всякую гадость про нашу страну..
 показать весь комментарий
 
 
Жоппоблоку уже можно не ходить-Кремль,на них крест поставил.😄
 показать весь комментарий
 
 
а вы шо ,ожидали,шо рабыновыч работать будет? Рабинович пропустил 74% заседаний Рады, а Столар - 68,9%, главные прогульщики - нардепы от ОПЗЖ, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5970наивные...
 показать весь комментарий
 
 
ага. ипа где вы видели винницкого мыролюбца с киркой или лопатой
 показать весь комментарий
 
тут не надо лопатой...тут надо руку хотя бы подымать,для голосований.но фигушки...не тот случай.
 показать весь комментарий
 
Ну, да)
Звиздеть по телеэфирам, это вам не мешки ворочать Рабинович пропустил 74% заседаний Рады, а Столар - 68,9%, главные прогульщики - нардепы от ОПЗЖ, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6271
 показать весь комментарий
 
 
Ну , в конце то концов - право дело, не могут же они одновременно быть в двух местах сразу: на приеме в кремле и в зале парламента. Шо вы как дети малые...
 показать весь комментарий
 
 
Пусть теперь напишут - сколько зарпоаты им всем не заплатили за прогулы
 показать весь комментарий
 
 
рабинович, наверное, пением теперь зарабатывает... в переходе...
 показать весь комментарий
 
Не в переходе, он завывает на Красной площади, в переходе стрёмно, фашистов боится.
 показать весь комментарий
 
Везде прогульщиков увольняют вобще-то..
 показать весь комментарий
 
 
ой... я надеюсь премию им хоть за перенапряженный интенсивный труд не выписали...
а зарплату за прогулы вовремя выплатили? а помощь на лечение? а отпускные?
ну...Йуле там и пенсии хватает...небойсь не минималка жеж? ))))))
 показать весь комментарий
 
 
Штукатура или сантехника с зарплатой в 4 500 гривен за один прогул выгнали-бы с работы, а этим маланцам по 7 месяцев прогулов из 9 месяцев с "зарплатами" по 200 000 гривней пофуй и фуй они ложат на всех нас взятых.
До чего мы *** дожили.,
 показать весь комментарий
 
- Рабинович, как вы понимаете антисемитизм?
- Когда о нас говорят без восторга!
 показать весь комментарий
 
 
С такой фамилией я бы тоже не работал.
 показать весь комментарий
 
Ну и когда этих "нардепов" будут лишать мандата за такое? Да ещё работающих на вражеское государство.
 показать весь комментарий
 
 
Что Рабинович, что Бойко, что Кива, Королевска, Шуфрич... все они одного поля ягоды.
 показать весь комментарий
 
 
..этого поехавшего нацика, спрятавшего пейсы и звезду давидки в шаровары, некому образумить?.. Рабинович пропустил 74% заседаний Рады, а Столар - 68,9%, главные прогульщики - нардепы от ОПЗЖ, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 8562
 показать весь комментарий
 
А пэпа сколько прогулял? Месяц на Сэйшелах, месяц в Лондоне и месяц в Испании? На допросах, по миру агитировать... Ой ляля, не верится , что рабинович опередил пэпу.
 показать весь комментарий
 
 
В хмизду усіх. На чолі з рабіновичем.
 показать весь комментарий
 
люля еженедельные истерики закатывает. Небось, новости на цензор читает. Или откуда вона, прогульщица половины заседаний, может обо всём знать?
Да, конечно, нифига и не знает, кроме её волнующего земельного вопроса.
 показать весь комментарий
 
От себя поздравлю избирателей этого дерьма.
Поздравляю ,вы-мудаки.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх