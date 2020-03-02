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Все про:взятка (4910) Николаевская область (943) САП (1272)

 Экс-руководителя Службы автодорог Николаевщины будут судить за взятки в 300 тыс. грн и $90 тыс., - САП

Прокурор САП направил в суд обвинительный акт по обвинению бывшего руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области в получении 300 тыс. гривен и $90 тыс. неправомерной выгоды.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП, чиновник обвиняется в том, что в августе - сентябре 2019 года требовал и получил двумя частями 300 тыс. гривен и $90 тыс. неправомерной выгоды от частной компании за содействие в перечислении ей более 60 млн гривен в качестве оплаты за фактически выполненный ремонт дороги Н-11 Днепр-Николаев.

"Задержание и сообщение указанному лицу о подозрении прошли в сентябре 2019 года.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли детективы НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В январе начато расследование 93 новых случаев коррупции, о подозрении сообщено 36 лицам, - НАБУ

На сегодня обвинительный акт по ч. 4 ст. 368 УК Украины направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 сентября 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали на горячем руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области во время получения 90 тыс. долл. США, которые оказались вторым траншем полученной им неправомерной выгоды, общий размер которой составляет более 2,5 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3178974
 
 
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Так а Голик хвастается - он построил, или оплатил построенное при Порошенке?
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Надо смотреть кто заказчик этих работ. Но полагаю в условиях воплощаемой децентрализации, ими должны были выступить местные власти
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Если этого клоуна не посадят то сдается мне что на Украине можно ставить крест.Коррупция реально превратит страну в стойло.
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Да нам бы хотя бы уже имеющиеся кресты с себя поснимать. Места живого не осталось новые ставить...
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Исключительная компетенция судебной ветви власти
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А шо это за откаты такие в 4% ?! Где такие когда были?! Всю жизнь в строительстве - не меньше 10%
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Теперь насчёт «взятки». Любой грамотный богдан добьётся в суде переквалификации на мошенничество потому, что деньги (исходя из приведённой в статье фабулы) он требовал и получил не за счёт государства, являясь его должностным лицом и не в интересах фирмы, выполнившей работы. По факту они «поделились» своей прибылью, полагая, что он за вознаграждение будет действовать в их интересах. Он лишь ввёл их в заблуждение, давая понять, что лишь якобы от него исходит компетенция перечислить им полагающиеся средства
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за последние 29 лет можно брать каждого чиновника и садить! не ошибётесь через одного будет - не законне збагачення.....
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