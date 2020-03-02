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 Общество
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Все про:кино (1304) кинопрокат (82) Лозница (19) Сталин (520) цензура (1160)

 Фильм украинского режиссера Лозницы "Прощание со Сталиным" отменили на всех допремьерных показах в Москве

Предпремьерные показы картины "Прощание со Сталиным" украинского режиссёра Сергея Лозницы отменены в ряде кинотеатров России из-за отсутствия у фильма прокатного удостоверения,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфаксу" представитель компании-прокатчика "Престиж кино" Валерий Мелешков.

"Картина стоит у нас на 5 марта, переноса нет. Вопрос только в получении прокатного удостоверения, пока мы его не можем получить в Минкультуры. Как только оно будет получено, фильм выйдет в прокат, договоренности с кинотеатрами есть", - сказал Мелешков, уточнив, что предпремьерные показы картины пришлось отменить.

"Показы все отменили, сегодня в "Октябре", завтра в "Лендоке" тоже отменили", - добавил представитель компании.

Он отметил, что официальной причины, почему фильму не выдают прокатное удостоверение нет. Прокатчик ожидает, что прокатное удостоверение будет выдано в ближайшие дни.

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"Пока мы ничего не видим, нам никто официально не говорит, что мы нарушаем правила и тому подобное. Нам указывают на какие-то технические несоответствия", - сказал Мелешков, уточнив, что при сдаче копии фильма в Госфильмофонд несоответствия были устранены.

Официальным комментарием Минкультуры РФ "Интерфакс" не располагает.

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Фильм основан на архивных материалах, снятых в СССР 5-9 марта 1953 года. 5 марта 1953 года Иосиф Джугашвили (Сталин) скончался на ближней даче в Кунцево.

Украинский режиссёр смонтировал двухчасовой фильм из 35 часов архивных материалов. Мировая премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале в 2019 году. Российская премьера запланирована на 5 марта 2020.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178973
 
 
 Топ комментарии
 
Ждём "Прощание с х.йлом"
В Украине касса будет обеспечена.
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"Донбас" Лозниці - феноменальний фільм і він недарма отримав нагороду Каннсбкого кінофестивалю... Ніхто не зміг попусти вату з Донбабве так, як Лозниця. Недивно, що тепер москалі ставитимуть йому палки в колеса!
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в кацарилих дєнь паб'єди скоро, сталін для них герой епохи..
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"Донбас" Лозниці - феноменальний фільм і він недарма отримав нагороду Каннсбкого кінофестивалю... Ніхто не зміг попусти вату з Донбабве так, як Лозниця. Недивно, що тепер москалі ставитимуть йому палки в колеса!
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Ждём "Прощание с х.йлом"
В Украине касса будет обеспечена.
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Если Эрдоган обратится к 25 миллионному мусульманскому населению РАБссии,это катастрофа для кремлевского фюрера
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на ватанов это подействует,как может не подействовать перерезаное горло.
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вважаю, що на росії всі ватани, православні, чи мусульмани, чи іудеї і т.д.
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Правильно мыслишь...посадка псевдославян=мокши на бутылку на всех уровнях (от уличного чурки гопника, до руководителя на производстве) только усугубит ситуацию, параша из евразии превратится в орду в чистом виде...зверь сбросит европейский балласт и его уже ничто не будет ограничивать...
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в кацарилих дєнь паб'єди скоро, сталін для них герой епохи..
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Бандеры решили Йоську апарочить, к гадалке не ходи.
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Фільм про те як в натовпі пів тисячі москалів насмерть розчавили один одного на похованні товариша Сраліна?
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При Джугашвили за 32 года у власти погибло выше 100 миллионов людей.Крысы кремля гордятся этим уродом
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Население СССР:
1920 год - 137 млн
1941 год - 195 млн
1945 год - 172 млн
1953 год - 188 млн
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1. як читається абревіатура "СССР"? Чі-чі-чі-пі? І що воно означає?
2. Є брехня, є велика брехня і є статистика. А совкова статистика - поза межами усіх маразмів. У друкованих совкових енциклопедіях дати смерті людей, які прийшлися на 1937-1939 роки, чомусь були "розмазані" в діапазоні 1941-1945. Чому, цікаво?
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"уточнив, что при сдаче копии фильма в Госфильмофонд несоответствия были устранены." Источник: https://censor.net.ua/n3178973

Тобто цензура вже була і всеодно не показують? БУБОЧКА! Тобі є до чого йти! Фильм украинского режиссера Лозницы "Прощание со Сталиным" отменили на всех допремьерных показах в Москве - Цензор.НЕТ 5041
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Ну раз не хотят "Прощание со Сталиным",тогда пожелаем им быстрее с ним встретиться.Как же надоела всем здравым эта страна-тварюга.И коронавирус не берёт проспиртованных алкашей.(
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Долго скрывать коронавирус на РАБссии не удастся
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У кацапів від Сергія Лозниці пердаки палають. Бачила всі його фільми, а от про цей ще навіть не чула. Є класний голлівудський фільм «Смерть Сталіна», він теж був заборонений на расєі, як і «Номер 44» та багато інших. Козломорді нехай дивляться «Йолкі» та не відволікаються від путєвізора.
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сралін то наш хєрой члєнін всєгда с табой...а *****?
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