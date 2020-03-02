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 Россия заканчивает формировать у границ Украины две новых армии, - ГУР Минобороны

Российская Федерация формирует новые армии в Западном и Южном военных округах. Достижение ими оперативных возможностей ожидается до конца 2021 года.

Об этом в интервью изданию "Обозреватель" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Российская Федерация продолжает наращивать группировку войск вблизи границы с Украиной. На сегодняшний день завершается формирование двух новых армий в Западном и Южном военных округах (это 20-я армия, штаб в Воронеже, и 8-я армия, Новочеркасск), а также 22 армейского корпуса (Симферополь) на временно оккупированном Крымском полуострове", — сказал он.

Формирование этих новых армий, по словам Скибицкого, немного отстает от графика. Но их основные части уже сформированы, и сейчас продолжается формирование подразделений обеспечения. Ожидается, что оно будет завершено к концу 2021 года.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия втрое увеличила свой военный потенциал у границ Украины, - ГУР Минобороны

"Соединения и части Южного и Западного военных округов РФ в приоритетном порядке получают современные и модернизированные образцы вооружения и военной техники. Особое внимание уделяется перевооружению авиационных частей ударными самолетами и вертолетами, а также поставке в войска новейшего ракетного вооружения наземного и морского базирования", — добавил Скибицкий.

Источник: https://censor.net.ua/n3178972
 
 
 Топ комментарии
 
дебил!!!! благодаря Пороху ты каждое утро слушаешь гимн Украины по радио!!!!! а при Членограе страна выпускает сепаров и «видят мир в глазах путина»))))))))
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Закупайте "Байрактар".
От одного этого названия цапы целыми армиями обсираються.
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Даже не знаю, кто пудет командовать, если что. Зеленский уже паляныцю пече. И тарелку шаурмы приготовил.
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Как парашенко, 5 лет пёк
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дебил!!!! благодаря Пороху ты каждое утро слушаешь гимн Украины по радио!!!!! а при Членограе страна выпускает сепаров и «видят мир в глазах путина»))))))))
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Друже, цей півник кожного ранку слухає "слався (обісрався) расєя".
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Дуже цікаво, оказується, що Садовника, Клінчаєва, Штепу, Губарєва, Лусваргі, Агеєва, Єрофеєва і Алєксандрова "випустив" Зеленський.
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знаете все те потуги как то не лякают мы видим по Сирии как доблестная армия ихтамнету просто караул орет матом от дронов одной Турции а представьте себе войска НАТО +
закусить могут а вот даже прожувать нет... не то что проглотить... Крым это была да удачная по совпадению факторов операция но при реальной поддержке зиц предателями Крыма.. и также такое удалось на части Донбасса ныне ОРЛДО там ЛЮДИ САМИ ХОТЯТ БЫТЬ ПОД ПУТИНЫМ.. в остальной Украине все пошло не так ПУТИН И РОССИЯ НЕ МОГУТ ПОНЯТЬ ЧТО НЕСУЩЕСТВУЮЩАЯ В ИХ ПОНИМАНИИ УКРАИНА.... (интересно- а с кем тогда воюет Путин??!! не с миражем же в самом то деле)-- не ровня Раша да Раша может гордится Путиным своим велико- руссием антифашизмом ставшим похожим на нацизм и фашизм русского разлива на весь тот сюрреализм и бред когда все смешали в один горшок и Царя и Ленина и Сталина и СССР и Россию и Бога и так далее.......
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Shyshkin_Pavel@shyshkin_od_ua





#Сирия #Алеппо #Идлиб ультиматум #Турции истёк. В основном используются дроны.
И вот тут самое интересное...эти дроны это совместная разработка #Turkey и #Украина Совместных контрактов уже на 2 млрд.$
Только в прошлом месяце Украина продала двигателей для этих дронов на 650млн.$
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Shyshkin_Pavel@shyshkin_od_ua 1 мар.
ПВО расии (застрявшее в совковых разработках) абсолютно безболезненно против таких технологий. В подтверждение этого, на днях таким дроном был уничтожен флагман ПВО расии система "панцырь". Сама же параша не умеет делать такие дроны и недавно свернула программу по их разработке.
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Они с Эрдоганом в Москве встречаются на днях. Это только видимость.
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Только ли у меня такое чувство, что Зеленский - враг Украины и всего украинского? Ну хватит уже притворяться и делать вид, что он неопытный, дурной, наивный. Зелёное недоразумение очень методично готовит Украину к сдаче Медведчуку, а тот уже реально сможет всех украинцев свернуть в бараний рог при помощи ФСБ. В своих предчувствиях я ещё не ошибался.
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А кум Путин ему в этом гарантированно поможет. Или у кого-то есть сомнения на этот счёт?
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Зеленський ворог, а зе-команда чинить зраду.
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Ничего он не сможет. Не один ты такой умный. Уже поквартирные списки на устранение по крупным городам созданы. В случае начала "большого шухера" первыми уничтожают "пятую колонну" внутренних врагов. А то что они оборзели от безнаказанности и выступают открыто ... так кто им врач.
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До конца 2921 года , - Насчет конца , ну подождем немного , больше ждали.
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Закупайте "Байрактар".
От одного этого названия цапы целыми армиями обсираються.
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Уже давно - ещё при «злачиннам порахе». Но тут Коломойский назначил клоуна, который взгляд от мирных глаз путена отвести не в состоянии и просто приказал прекратить стрелять и обороняться
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Фіговенько......хоч головнокомандувач не в Омані?
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Этого и следовало ожидать если вместо ужесточения с рашки продолжают снимать санкции.
Соединенные Штаты исключили из санкционных списков две российские компании.Из-под санкций вывели компании "Независимая нефтегазовая компания" и "Приморскнефтепродукт"
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На 6-м году войны, и только лишь заканчивает?
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Людей відволікти ,раніше це робив кривавий пластирь
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если не фейк.

В ночь на 2 марта 2020 года в районе сирийского города Сармин сирийская или российская авиация нанесла удар по турецкой военной колонне. Сообщается о большом количестве убитых и раненых, эвакуацию которых начали вертолеты: https://twitter.com/i/status/1234297932108779520
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Ничего не понял, что за авиаудар после которого везде свет горит, провода и трансформаторы не повреждены?
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Де там авіаудар? Чутно один гуркіт "переляканої" вертушки.
Ось свіжий удар.
https://twitter.com/RestitutorOrien/status/1234405153450713089
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Россия «мечтает о мире», просто с танками

https://petrimazepa.com/mentalno_zakonchit_voynu?fbclid=IwAR2lWSIVCYk2JfLBFVo-ZTXoPlAsIlbFv8x1jOHpEj2B5TaHRDfnzKleWSo
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НЕ забувайте фразу Соплі: "Не зважаючи на донесення розвідки" . Він вірить тільки Пуйлу та тараканам в своїй голові...
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когда же на конец китайци .....банут хотя бы до урала?
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"На сегодняшний день завершается формирование двух новых армий в Западном и Южном военных округах (это 20-я армия, штаб в Воронеже..."

На месте жителей Воронежа я бы опять напрягся. Россия заканчивает формировать у границ Украины две новых армии, - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 1092
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це ж не лише проти України, а і проти Європи підготовка триває.
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Европа в Нато находится. им эти армии до одного места.
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А кому потом они будут продавать нефть и газ? Россия заканчивает формировать у границ Украины две новых армии, - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 4301
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Россия заканчивает формировать у границ Украины две новых армии, - ГУР Минобороны

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россия не собирается ни с кем воевать, - путин

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)(уйло-брехло!
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Ты не до конца прочитал...

...и сейчас продолжается формирование подразделений обеспечения. Ожидается, что оно будет завершено к концу 2021 года. Источник: https://censor.net.ua/n3178972
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В нас навіть немає такої структури як армія,корпус.Хто співвідносно здатен протидіяти?Бригада,група бригад?
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ну была такая программа для Ирака: "нефть в обмен на продовольствие". думаю это пока и сдерживает мордор от прямой агрессии.
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Загальновійськова т.з. польова армія в совку було близько 35-45 тис. особового складу.
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Сперва были группировки, теперь уже армии,скоро будут фронта у наших границ Наш генштаб если не заткнуть то будут как девочки визжать всё больше Наверное дневальные в генштабе задолбались лужи тряпками вымакивать от обосцавшихся наших хенералов С десяток опущенцев захватили наш наблюдательный пункт "БАНЯ" а наше командование утёрлось жуёт сопельки и цену себе набивает..........
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И в тоже время, ЗеДятлы, сбившисьв стаю, поменяли Порох на ваЗЕлин.
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Вова Янелох-Оманський тренує посилено зір, щоб розгледіти в тих арміях прагнення до миру.
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автор ссылаясь на генштаб , похоже пугает людей , 2 сухопутные армии , это огромная военская единица ( выше только фронт ) , включает в себя почти все рода войск ,
откуда у рашки появилось столько штыков ?
у нас тоже было 2 армии ( воздушные ) , да продали все как надлышкове , продали все до последнего борта ,
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не страшно. их победит армия какао-ботов с клавиатурами.
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Эту методичку разведка еще при Порохе 5 лет читала!
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"Президент Росії Володимир Путін пропонує прописати в Конституції правонаступність країни від СРСР."-Тепер зрозуміло?
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мир на этой земле никогда не наступит пока мы будем оборонятся на нашей територии, гэбню нужно бить их методами..... оборона должна начинаться с Белгорода Ростова и Краснодара.....
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краще з москви. метро, торгові центри, скупчення людей. щоб кожен кацап обсирався зі страху вийти на вулицю
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если хоть один из вышеперечисленых райцентров будет лоялен к бандеровской хунте - мцквичей кондратий хватит.....
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********* нужно полностью изолировать. Все остальное включая внутренний терроризм они организуют себе сами. Главное это заставить их вариться в собственном соку. Росія закінчує формувати біля кордонів України дві нові армії, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 2974
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В Москве
красноплощадные инсультные диды
Кричат
захватчикам- ура! Кричат рашизму - слава!
И с
власовскими тряпками снуют туды-сюды
Покойнички
на палочках- «победная забава»,
Детей
готовят сызмалу идти убить, захватывать,
А Украину
превратить в ГУЛАГ, в большую зону…
А мы к
чему готовимся? Ах, в Польше, зарабатывать,

Вернуться
и потратиться, к купальному сезону.
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мы все знаем, какие какцапы рукожопы, у них обязательно что-то пойдет не так.
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Украинский продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал идею советника секретаря СНБО Сергея Сивохо о Национальной платформе примирения и единства, направленной на достижение мира на Донбассе.

Он назвал нацплатформу "плохо подготовленной домашней заготовкой", передает "5 канал". Продюсер не понимает, как украинцы могут примириться с террористами.

"Я не знаю, что это такое. Думаю, что и Сивохо этого не знает, и то, что он расскажет, вам будет очень странно", - сказал Кондратюк.

"Примирение может быть между людьми, которые не брали в руки оружия, мне кажется. Если взять в руки оружие, пока это оружие не убрано - я не понимаю, о каком примирении может идти речь.

Он хочет, чтобы ВСУ на границе с ОРДЛО положили оружие и шли брататься - с кем? С русскими инструкторами? С кем примиряться? С Пушилиным? Ну позовите его в Киев, примиритесь! Выпейте с ним водки на нейтральной зоне. Я просто хочу на это посмотреть: Сережа Сивохо бухает с Пушилиным.

Пригласите его, спросите. Думаю, если он не придет, значит, он не знает, как примириться. Я не понимаю эту "платформу примирения". Какая-то не очень хорошо подготовленная домашняя заготовка у Сергея Сивохо", - убежден продюсер.

Он также озвучил мнение, что тем, кто живет в оккупации и искренне ждет прихода ВСУ, "платформы примирения" не нужны. Оккупанты же не собираются поддерживать инициативы украинской власти. Поэтому в ответ на планы о "примирении" Украина получает только вражеские провокации и агрессию.

"Они [власть] посылают месседжи, что готовы разобраться мирно. В ответ получают продолжения убийств украинских солдат. После слов о примирении мы слышали жесткие комментарии от всяких пушилиных и так далее, мол, "кто вы такие и что вы это говорите".

Такой плевок означает, конечно, что можно вытереться и лезть дальше. Но слишком много людей погибло, чтобы осознать, что наша история состоит в сопротивлении России, потому что она аннексировала Крым и воюет с нами на Донбассе", - сказал продюсер.

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Вот тогда они и ударят.
И никто нигде им ничего не сможет противопоставить.
К сожалению.
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Сколько армий сформирует Украина? А в Донецке?
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пусть не забудут гробов заказать и побольше....мрази кацапские...жить мешаете людям на планете...выродки недоделанные..
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