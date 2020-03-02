 Россия заканчивает формировать у границ Украины две новых армии, - ГУР Минобороны

Об этом в интервью изданию "Обозреватель" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Российская Федерация продолжает наращивать группировку войск вблизи границы с Украиной. На сегодняшний день завершается формирование двух новых армий в Западном и Южном военных округах (это 20-я армия, штаб в Воронеже, и 8-я армия, Новочеркасск), а также 22 армейского корпуса (Симферополь) на временно оккупированном Крымском полуострове", — сказал он.
Формирование этих новых армий, по словам Скибицкого, немного отстает от графика. Но их основные части уже сформированы, и сейчас продолжается формирование подразделений обеспечения. Ожидается, что оно будет завершено к концу 2021 года.
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"Соединения и части Южного и Западного военных округов РФ в приоритетном порядке получают современные и модернизированные образцы вооружения и военной техники. Особое внимание уделяется перевооружению авиационных частей ударными самолетами и вертолетами, а также поставке в войска новейшего ракетного вооружения наземного и морского базирования", — добавил Скибицкий.
закусить могут а вот даже прожувать нет... не то что проглотить... Крым это была да удачная по совпадению факторов операция но при реальной поддержке зиц предателями Крыма.. и также такое удалось на части Донбасса ныне ОРЛДО там ЛЮДИ САМИ ХОТЯТ БЫТЬ ПОД ПУТИНЫМ.. в остальной Украине все пошло не так ПУТИН И РОССИЯ НЕ МОГУТ ПОНЯТЬ ЧТО НЕСУЩЕСТВУЮЩАЯ В ИХ ПОНИМАНИИ УКРАИНА.... (интересно- а с кем тогда воюет Путин??!! не с миражем же в самом то деле)-- не ровня Раша да Раша может гордится Путиным своим велико- руссием антифашизмом ставшим похожим на нацизм и фашизм русского разлива на весь тот сюрреализм и бред когда все смешали в один горшок и Царя и Ленина и Сталина и СССР и Россию и Бога и так далее.......
Shyshkin_Pavel@shyshkin_od_ua
#Сирия #Алеппо #Идлиб ультиматум #Турции истёк. В основном используются дроны.
И вот тут самое интересное...эти дроны это совместная разработка #Turkey и #Украина Совместных контрактов уже на 2 млрд.$
Только в прошлом месяце Украина продала двигателей для этих дронов на 650млн.$
Shyshkin_Pavel@shyshkin_od_ua 1 мар.
ПВО расии (застрявшее в совковых разработках) абсолютно безболезненно против таких технологий. В подтверждение этого, на днях таким дроном был уничтожен флагман ПВО расии система "панцырь". Сама же параша не умеет делать такие дроны и недавно свернула программу по их разработке.
От одного этого названия цапы целыми армиями обсираються.
Соединенные Штаты исключили из санкционных списков две российские компании.Из-под санкций вывели компании "Независимая нефтегазовая компания" и "Приморскнефтепродукт"
В ночь на 2 марта 2020 года в районе сирийского города Сармин сирийская или российская авиация нанесла удар по турецкой военной колонне. Сообщается о большом количестве убитых и раненых, эвакуацию которых начали вертолеты: https://twitter.com/i/status/1234297932108779520
Ось свіжий удар.
https://twitter.com/RestitutorOrien/status/1234405153450713089
https://petrimazepa.com/mentalno_zakonchit_voynu?fbclid=IwAR2lWSIVCYk2JfLBFVo-ZTXoPlAsIlbFv8x1jOHpEj2B5TaHRDfnzKleWSo
На месте жителей Воронежа я бы опять напрягся.
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россия не собирается ни с кем воевать, - путин
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)(уйло-брехло!
...и сейчас продолжается формирование подразделений обеспечения. Ожидается, что оно будет завершено к концу 2021 года. Источник: https://censor.net.ua/n3178972
ю.
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откуда у рашки появилось столько штыков ?
у нас тоже было 2 армии ( воздушные ) , да продали все как надлышкове , продали все до последнего борта ,
красноплощадные инсультные диды
Кричат
захватчикам- ура! Кричат рашизму - слава!
И с
власовскими тряпками снуют туды-сюды
Покойнички
на палочках- «победная забава»,
Детей
готовят сызмалу идти убить, захватывать,
А Украину
превратить в ГУЛАГ, в большую зону…
А мы к
чему готовимся? Ах, в Польше, зарабатывать,
Вернуться
и потратиться, к купальному сезону.
Он назвал нацплатформу "плохо подготовленной домашней заготовкой", передает "5 канал". Продюсер не понимает, как украинцы могут примириться с террористами.
"Я не знаю, что это такое. Думаю, что и Сивохо этого не знает, и то, что он расскажет, вам будет очень странно", - сказал Кондратюк.
"Примирение может быть между людьми, которые не брали в руки оружия, мне кажется. Если взять в руки оружие, пока это оружие не убрано - я не понимаю, о каком примирении может идти речь.
Он хочет, чтобы ВСУ на границе с ОРДЛО положили оружие и шли брататься - с кем? С русскими инструкторами? С кем примиряться? С Пушилиным? Ну позовите его в Киев, примиритесь! Выпейте с ним водки на нейтральной зоне. Я просто хочу на это посмотреть: Сережа Сивохо бухает с Пушилиным.
Пригласите его, спросите. Думаю, если он не придет, значит, он не знает, как примириться. Я не понимаю эту "платформу примирения". Какая-то не очень хорошо подготовленная домашняя заготовка у Сергея Сивохо", - убежден продюсер.
Он также озвучил мнение, что тем, кто живет в оккупации и искренне ждет прихода ВСУ, "платформы примирения" не нужны. Оккупанты же не собираются поддерживать инициативы украинской власти. Поэтому в ответ на планы о "примирении" Украина получает только вражеские провокации и агрессию.
"Они [власть] посылают месседжи, что готовы разобраться мирно. В ответ получают продолжения убийств украинских солдат. После слов о примирении мы слышали жесткие комментарии от всяких пушилиных и так далее, мол, "кто вы такие и что вы это говорите".
Такой плевок означает, конечно, что можно вытереться и лезть дальше. Но слишком много людей погибло, чтобы осознать, что наша история состоит в сопротивлении России, потому что она аннексировала Крым и воюет с нами на Донбассе", - сказал продюсер.
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Мирної землі над головою кожному росціянину-"ихтамнэту",
хто ступив на українську землю з епідемією гусского "мира" .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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И никто нигде им ничего не сможет противопоставить.
К сожалению.