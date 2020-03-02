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 Экономика
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Все про:прибыль (83) Укрзализныця (1830) вагоны (98) пассажиропоток (26)

 Все неприбыльное будет по заказу государства, - директор по развитию "Укрзализныци" Саболевский о пассажирских перевозках

"Укрзализныця" получает прибыль от пассажирских перевозок на поездах "Интерсити +" и в вагонах первого класса (СВ). Купе почти не окупаются, а плацкарт убыточен.

Об этом сообщил директор по стратегическому развитию и инвестициям "Укрзализныци" Антон Саболевский в интервью изданию Mintrans, передает Цензор.НЕТ.

"Пассажирские перевозки нужно разделять, есть перевозки дальнего сообщения и пригородные. На маршрутах дальнего следования есть четыре сегмента бизнеса - это Интерсити, СВ, купе и плацкарт. Первые два сегмента - прибыльные, мы их будем продолжать. Купе находится на грани, самый большой минус, который генерируется - это плацкарт. Поезда Интерсити сейчас покрывают операционные затраты, но не покрывают вложенные в них инвестиции. Поезда Hyundai мы купили в кредит, но выплачиваем этот кредит не из денег, которые зарабатывает Интерсити, а из средств, которые идут с грузовых перевозок", - отметил он.

В то же время, по словам директора по стратегическому развитию и инвестициям "Укрзализныци", 50% всех пассажирских перевозок - это плацкарт. "На эту часть нужен государственный заказ. Например, государство должно решить, что ему важно: перевозить студентов из Киева в Мариуполь или военнослужащих из Киева до линии разграничения, и для этих маршрутов необходимо такое-то количество поездов той или иной комплектации, под это должны быть предоставлены льготы", - заявил Саболевский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тарифы на проезд железнодорожным транспортом не повышались, - "Укрзализныця"

Если госзаказ на плацкартные вагоны не поступит, их порежут на металлолом и продадут.

"УЗ сконцентрируется на тех направлениях, которые приносят прибыль: Киев-Львов, Киев-Одесса, Киев-Харьков, Киев-Днепр и т.д. Все, что будет неприбыльным, будет по заказу государства", - отметил Саболевский.

В целом плацкартных вагонов у "Укрзализныци" около 2000, из которых только 1250 эксплуатируются.

Источник: https://censor.net.ua/n3178971
 
 
 Топ комментарии
 
Перестаньте обворовывать Людей платите Достойную заработную Плату и достойную Пенсию , - А все остальное что вы там себе мямлите засуньте в Одно Место.
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Опять по шпалам ? Домой, по привычке ?
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так они и пустые именно потому, что существует убыточный плацкарт.

вот себестоимость булки хлеба, к примеру - 5 грн

чтобы она принесла прибыль, надо продавать по 7.

а теперь представь, что на соседнем прилавке тебя заставляют продавать почти такой же хлеб по 2 грн.
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Перестаньте обворовывать Людей платите Достойную заработную Плату и достойную Пенсию , - А все остальное что вы там себе мямлите засуньте в Одно Место.
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за какой хрен тебе платить большую зарплату или пенсию ?
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дятел, это не я, а ты тут приказываешь кому-то что-то платить.
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Если человек Работает , то ему нужно и Платить , а если повальное занижение заработной платы , - Человек выезжает туда где дольше платят, тем самым развивая страну Прибывания. Плата за одну и ту же Работу.Пьяный может Проснутся Трезвым , - А Дурак Никогда.
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Плата за одну и ту же Работу

кто тебе эту бредятину рассказал ?
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Куб кладки в Украине одна цена в Польше другая цена в Германии третья цена, - и вот по этому едут в Польшу , Германия включилась в Борьбу за Украинских мигрантов сделав все условия для проживания , и зарплаты, тем самым переманивания трудовые ресурсы.Это касается всех родов деятельности.Инженеры тряпками протирают Бокалы получая как инженер за полгода работы.Человек который находится в Бреду всегда ходит в Ватнике и кроме бояры его ничего не интересует. К стати 13 число не по феншую и Он тебе не поможет , а только Навредит, а навредит Чувствительно . Пока.
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У меня ник Твой стоит не как у людей а как у Люцифера под номером13.Даун , - Солнечный человек.А ты смотришь в Глаза Бездны , а когда придет час ,Она может поглотить Тебя.
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Государство - вообще убыточная структура. Это если оно нормальное. Бизнесу там вообще делать нечего.
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Для когось прибуткое, для когось витратне. Все в світі відносне. А я вважаю, що головне, щоб пасажиру було комфортно. Та, на превеликий жаль...
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бородатой девочке сироже не хватает денег...
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Мне кажется он немного дурачок. Себестоимость доставки одного вагона 2014 года ремонта, с амортизацией, на 600 км - 27-30 штук гривен. В СВ у нас 20 мест. Чтобы выйти в ноль тариф должен быть 1500 грн, при стопроцентой загрузке круглый год. Загрузка на СВ примерно 40-60%. Т.е. чтобы выйти в ноль нужно ставить тариф 2500-3750 грн.
Открываем сайт УЗ. Фирменный поезд 064 Киев-Харьков (меньше 500 км). Люкс, цена 1600-1800 грн. В лучшем случае убытки будут 40%.
Может кто-то скажет. Какие 40-60% заполняемости. Караул. Неправда. Правда. Через 2 часа отправление и на поезде 2,5 вагона СВ тупо пустые и почти 10 пустых вагонов купе.
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так они и пустые именно потому, что существует убыточный плацкарт.

вот себестоимость булки хлеба, к примеру - 5 грн

чтобы она принесла прибыль, надо продавать по 7.

а теперь представь, что на соседнем прилавке тебя заставляют продавать почти такой же хлеб по 2 грн.
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причем тут хлеб? СВ провозит 18 пасажиров купе 36 а плацкарт 54! с каких херов плацкарт убыточен?
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с отменой плацкарта потребность в поездках не исчезнет.

св будут заполнены под завязку
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Да я лучше на автобусе поеду или бла бла каром чем переплачивать в 2 раза Кстати СВ стоит как полет МАУ Коломойского. Для чего и озвучивается этот бред с купейными и плацкартными вагонами!
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Виявляється, Укрзалізниця - унікальне явище, своірідний атракціон. Марічка Криштопа вчора розповіла про свою захоплюючу подорож в потязі 357/358 "Рахів-Київ" вагон люкс (номер 8). Пасажирка Укрзалізниці навіть показала у FB свою "комфортну" поїздку, Можете собі уявити, всього за 2 000 гривень всю ніч криваве сафарі! Скільки адрееаліну! Та ось, ниже, фото. Бій з КЛОПАМИ, всю ніч. Та ще, зовсім безкоштовно, вони набиваються вам у валізи!
Все неприбуткове буде на замовлення держави, - директор із розвитку "Укрзалізниці" Саболевський про пасажирські перевезення - Цензор.НЕТ 1409

https://www.facebook.com/marichka.kryshtopa
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С каких херов плацкарт убыточен? Там едет 54 человека! Наголосовали Зебилы!!!
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54 х 300 грн = 16200

чувак выше написал, что себестоимость = 27-30 тыщ
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30000/16=1875 грн да на такие деньги во Францию самолетом слетать можно. Они там рыбного субчика не объелись?!
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