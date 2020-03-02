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 Общество
  2202  14
Все про:преследование (374) Бронежилет (54) Довгий Александр (1) "Баллистика" (1)

 Директор "Баллистики" Довгий утверждает, что на него хотят открыть уголовное дело из-за обмена комментариями с Венедиктовой в Фейсбуке

По словам директора компании "Баллистика" Александра Довгого, на него хотят открыть уголовное дело, чтобы он меньше писал о деле некачественных бронежилетов.

Об этом Довгий написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Против меня хотят открыть уголовное дело, видимо, чтобы я меньше писал о деле бронежилетов. Потому что, по мнению отдельных лиц, я являюсь "Основным свидетелем" по делу. Видимо, поэтому стоит основного свидетеля запугать уголовным преследованием, чтоб молчал об известных ему фактах поставки некачественной продукции в ВСУ", — написал он.

По словам Довгого, дело на него хотят открыть из-за переписки в Фейсбуке с и.о. директора ГБР Ириной Венедиктовой. 28 февраля она опубликовала под его постом свое письмо, адресованное генеральному прокурору Руслану Рябошапке. В письме было указано, что дело о некачественных бронежилетах для ВСУ должно расследовать ГБР.

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"Я не удивлюсь, если дело, за якобы разглашение данных предварительного расследования, откроют. Хотя в моем посте, на который они ссылаются, нет никакой информации, которую вы не сможете найти в открытых источниках", — добавил Довгий.

Директор Баллистики Довгий утверждает, что на него хотят открыть уголовное дело из-за обмена комментариями с Венедиктовой в Фейсбуке 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178970
 
 
 Топ комментарии
 
Венедиктова та ещё сепарша...
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Вы за это голосовали-получайте сполна!
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А подписку с него брали о неразглашении?
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это правда. голосовали, еще 5 лет назад вадинтур за мыролюбный безальтернативизм и винницкиий реформизм.
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Какая долгая задержка у тебя - целых 5 лет
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Видимо, поэтому стоит основного свидетеля запугать уголовным преследованием, чтоб молчал об известных ему фактах поставки некачественной продукции, спалил всю контору, теперь всем прийдется жить на одну зарплату, в лучшем случае.
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28 февраля она опубликовала под его постом свое письмо, адресованное генеральному прокурору Руслану Рябошапке. В письме было указано, что дело о некачественных бронежилетах для ВСУ должно расследовать ГБР.

І знову те гбр і портнов...А там і моцква визирає..
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ну так,законопослушный гражданин,являясь свидетелем и сам не станет трындеть о суте дела на каждом углу.
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А подписку с него брали о неразглашении?
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До речі, Довгий виробляє бронежилети.
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Если кто не понял, что вся эта возня с жилетами была изначально затеяна ради рейтинга зелупони, дэсакрализации достижений последних 5 лет «папэрэдныкамы», а главное из-за обиды бени, что люди из его орбиты не получили этот госзаказ. В этом суть основных претензий.
И этот свидетель случайно теперь может уничтожить бабочку просто напросто раскрыв ложь
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открываем декларацию "героя" и смотрим барахлишко семейки - решение простое
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Скоро будет открыто уголовное дело и по Цензу . Вы тут уже договорились до него.
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