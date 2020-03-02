 За год более 40 человек скончались на КПВВ на Донбассе, - Минветеранов

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Представителями ОО "Пролеска" было зафиксировано нахождение на КПВВ бригад экстренной (скорой) помощи с автомобилем и медицинскими работниками, к которым могут обращаться лица, нуждаются в медицинской помощи на КПВВ "Станица Луганская" и в отдельные часы работы КПВВ в Донецкой области", — сказано в сообщении.

В министерстве информируют, что в 2018 году во время пересечения линии разграничения через КПВВ умерло более 50 человек, в 2019 году — более 40. Большинство из них были лицами пожилого возраста. Также нередко фиксировались случаи госпитализации в медицинские учреждения пациентов с КПВВ, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.

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"С начала вооруженного конфликта медицинская помощь на КПВВ предоставлялась благодаря гуманитарным организациям. В то же время вопрос обеспечения качественной медицинской помощи и доступа к медицинским услугам на линии разграничения является одним из главных приоритетов деятельности правительства Украины. Задача — обеспечить доступ к качественной медицине в соответствии с нормативами реагирования. Вопросы медицинского транспорта поднимался во время всех посещений КПВВ", — рассказал советник министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Артем Салихов.