 Думаю, Гончарук останется премьером, - глава фракции СН Арахамия

Об этом Арахамия заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"На премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько кандидатур на должность премьер-министра в настоящее время рассматривается.
На уточняющий вопрос, останется ли премьер-министром Гончарук, парламентарий сказал: "Думаю, что да. По крайней мере, на данный момент никакие заявления не поступали".
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Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра.
28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.
В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.
29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.
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Общество 02-мар, 05:179 6 081 0
Руководитель Украинского добровольческой армии Дмитрий Ярош написал, что бы сделал на посту президента Украины.
"Не заглядывал бы в глаза Путину и послал бы его нахрен, вместе с его "минскими договоренностями"; сформировал бы добровольческую бригаду и направил бы ее на турецко-сирийский фронт", - написал он в Facebook.
"Закрыл бы все КПВВ, предварительно объявив об этом;
- прекратил бы, любые отношения с оккупированными территориями, кроме перехода кого-либо на украинскую сторону, принимаем всех, дальше спецслужбы разбираются "кто есть кто";
- арестовал бы, без права залога, пророссийских коллаборационистов и государственных преступников Медведчука, Рабиновича, Коломойского, Портнова, Лукаш, Трубу (организация государственного переворота и организованная группа);
- запретил бы деятельность антигосударственных политических партий, движений, организаций (ОПЗЖ, ОП, ПШ и т.п.);
- национализировал бы российско-имперские пропагандистские ресурсы: телеканалы, радиостанции, сайты, газеты (Интер, 112, Ньюз ван, ЗИК, наш, страна.юа, Вести и т.п.);
- изменил бы, в турборежиме, закон о гражданстве (ввел бы институт неграждан и запретил бы участвовать в выборах любому, кто против Украины); есть хороший прибалтийский - европейский образец;
- опять таки же, в турборежиме, принял бы законы "об оружии", "о национальной территориальной обороне", "о земле", "о развитии малого и среднего предпринимательства", "о политических партиях" и др;
- немедленно бы, реформировал и провел кадровые изменения в ВСУ и СБУ;
- не допустил бы, отмены или отрицательной ревизии законов "о люстрации" и "об амнистии";
- прекратил бы любую незаконную борьбу с политической оппозицией, встретился бы с женщинами-патриотами, и забрал бы свои "пасквили" на них, прекратив политические преследования".
И вс е будет в порядке.
Сам удивишься,сколько в Украине патриотов,которым АВАКЯН загадил мозги.
А завтра відмінять закон про люстрацію і у владу повернуться одіозні ригі, тигіпко там...інші гниди... ними посилять уряд.
Яснопонятно.
У нас в старе рулят клоуны.
снять гончарука-мвф денех не даст,бо новая метла может по новому начать мести.нафига им такие сюрпризы?
02.03.2020, 16:14 • 535 • 1
Уряд атакують із двох боків: росіяни й олігархи. Мета одна: завести своїх у наступний уряд. Все дуже цинічно.
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Що буде далі? Вирішуватиме одна людина. Велика влада означає велику відповідальність. Велика відповідальність означає бачення широкої картини та перспектив. Або ні.
Зрозуміло, що президент хоче зробити кроки назустріч росіянам (тоді вони напевне перестануть стріляти, але це не точно) й олігархам (у них телебачення, а воно потрібне для рейтингу, і це точно). Не виключено, президент вирішить, що варто піти назустріч цим важливим центрам впливу. Але тоді він сам втрачає вплив.
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Саме тому будь-який наступний уряд буде значно гіршим нинішнього.
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Валерій ПЕКАР
Хто хотів індексацію - треба було голосувати за "бариг". В тих все працювало, як годинник.
Проблема в тому, що Гончарук хоча і юрист, але мабуть не знає закони України, так як в останньому абзаці частині четвертої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" чітко вказано, що:
"Органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим - третім цієї частини, на найбільш вигідних умовах. Порядок такого перерахунку пенсії встановлюється правлінням Пенсійного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення."
...
Да, і Пенсійний фонд України вже давно заявив, що готовий до індексації і чекає лише рішення Уряду.
"Повинно бути відповідне розпорядження Кабміну стосовно цього, але його досі немає. ПФ вже подав всі розрахунки з Мінсоцполітики і воно повинно підготувати відповідний проект урядової постанови, в якому будуть прописані терміни і порядок перерахунку", - повідомила прес-секретар Пенсійного фонду Ганна Швець.
Володимир Компанієць
"Порошенко, гад, везде строит дороги, больницы и школы, а в моем селе не строит!"
к воплям:
"Владимир Александрович! Помогите! не закрывайте наши школы и больницы!!!"
На колени, сукины дети, на колени! Выбрали? Отсасывайте....
1. - И где он так научился вести переговоры?
- Вот мне тоже интересно!
Пресс-секретарь ***** Дмитрий Пи...юков заявил, что все иностранные военные, за исключением чухонских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила".
Перевод: "почему п@здят только нас и перестали метелить иранцев?"
Турки уже воткрытую куражатся. Придумали слоган "Biz **** başladık" (Мы только начали). По всей видимости, это такой ответ на "Можем повторить".
Унижение Москвы продолжается.
Эрдоган уже "хочет Алеппо". Вчера Турция ракетами TRG-300 KAPLAN уничтожила завод военного назначения на юго-востоке Алеппо. Расположенная рядом с заводом российская система ПВО, не только не сбила ни одну турецкую ракету, но и была уничтожена как приложение к уничтоженному заводу.
Иранские наемники, воюющие на стороне Башара Асада, выпустили баллистическую ракету по объекту турецкой армии, расположенном на севере провинции Идлиб. Как утверждается, она была перехвачена развернутой на юге Турции системой ПРО и взорвалась в воздухе.
Эрдоган на глазах у всего мира выпорол ***** в особо циничной форме.
Эрдоган показал, что это - никакой не мировой гегемон, а просто карлик-гопник, который при наличии другой грубой силы просто обтекает.
Заголовки главных кремлевских пропагандистов и зловещее молчание *****, говорят, что ему меняют памперсы.
Разгром устроенный турками в Сирии показывает, что российская армия - это полное говно, находящееся на уровне "ацтеки против конкистадоров".
Всего одна страна НАТО - Турция, ставит раком всю небывалую мощь Москвы и показывает реальный уровень российской армии на примере утилизации ихтамнетов и асадитов в Сирии.
Российские пропагандисты засунули язык в жопу.
Молчат, как рыба об лед. Турецкие орудия их бьют днем и ночью.
Москва застряла во второй мировой, а ход войны изменился. Турция уничтожает все конвои, всё русское железо, всё, что движется и колышется. Турция грамотно вложилась в оборону и показала, что РФ - фейковая "мощь".
Порошенко сто раз был прав, развивая беспилотники, высокоточное оружие и управляемые ракетные комплексы.
Письков анонсировал переговоры ***** с Эрдлганом в Москве.
А тем временем, Эрдоган создает позиции для переговоров о мире. Согласитесь, так легче договориться о мире, чем отползать на своей территории от линии разграничения и заглядывать в глаза людоеду в надежде на его милость.
Мир добывается в борьбе.
2. Янукович 2.0
Клоун "прославился". "The New York Times" откровенно сравнивает Зеленского с Януковичем, который преследует и пытается незаконно арестовать своего главного политического конкурента Порошенко.
Давайте не будем стеснятся, а будем называть вещи своими именами. Мы имеем режим ЗеБеня. Верной дорогой идут товарищи - на Ростов.
Я вам про что хочу сказать.
Надеюсь, все видели видео из театра, где Пороху аплодируют люди. Однако, видео прежде всего не про Пороха, а про его электорат. Про тонус сознания, про развитие и так далее.
Уникальное социальное явление. Казалось бы, на человека заведено десятки дел, и по идее, он должен ходить с кирпичами в штанах, ан нет -- он идет на концерт "Kozak system", где весело проводит время.
Замечу, что так себя вести может лишь уверенный в себе и своей правоте человек.
Для противников Порошенко отмечу, что так сыграть в один дубль невозможно.
Итак, что мы имеем?! Мы имеем единственного президента, которого ни за что пытаются засудить. Имеем единственного президента, которого приходят поддержать под госструктуры, которые шьют ему дело. Имеем единственного президента, которого приветствуют на всякого рода мероприятиях. Имеем единственного президента, за которого в случае чего могут отвесить п*.дюлины.
Так, что думай.те!
3. Хороводы вокруг кресла премьера.
Х*й я клал на шоу для опущенных дебилов с Гончаруком в главной роли.
Уволят - не уволят. "Какая разница"? Нужно быть дегенератом, чтобы верить, что подобные "перемены" дадут хоть какой-то результат, кроме стабильно х*евого.
Субсидии - нах*й, украинские телеканалы - нах*й, индексацию пенсий - нах*й, рост зарплат - нах*й.
Если Порошенко воровал, то почему на это всё хватало денег?
И если Зеленский не ворует, то почему на это денег не хватает?!
Как так получилось, что за пять лет правления Пороха в Украине было построено 230 новых заводов, в за год ЗЕ - ни одного?
Почему Порох из Давоса привез миллиардные инвестиции, а клоун - лишь карикатуры из мировых СМИ?
Почему Порох отвоевывал территории, а предатель - лишь сдает позиции?
Кто наживается на войне?
Быдло выбранный цирк во власти. "Хуже не будет… Нам нужны новые лица… Он научится… Липецкая фабрика…Иловайск... Дебальцево... Офшоры… Кум-прокурор… Мальдивы… Сделаем вас вместе!"
Проходит год, и как вам гастроли зелёного дурдома?!
Мажьте. Мажьте побольше.
P.S. Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
И.Лютый
В январе промышленное производство упало на 5,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. В частности, на 11,8% сократилось производство в энергетике, на 19,2% упала угледобыча, на 3% - добыча нефти и газа, на 1,5% - добыча металлических руд. На 10,3% уменьшилась продукция металлургии и на 10,5% - машиностроения; в частности, производство автомобилей и других транспортных средств упало на 15,5%. Фармацевтика показала падение на 14,7%, производство резиновых и пластмассовых изделий, прочей неметаллической минеральной продукции - на 7,6%, деревообработка, производство бумаги и полиграфия - на 2,3%. Промышленный спад наблюдается в 16 из 24 областей Украины, а также в Киеве.
Падение промышленного производства началось еще летом, сразу после инаугурации Владимира Зеленского. В июне оно сократилось на 2,3%, в июле - на 0,2%, в августе - на 1,7%, в сентябре - на 1,1%, в октябре - на 5%, в ноябре - на 7,5%, в декабре - на 7,7%, в целом по итогам года получилось падение на 1,8%. Факт тем более прискорбный, что в предыдущие три года промышленность росла: в 2016-м - на 2,8%, в 2017-м - на 0,4%, в 2018-м - на 1,6%.
Ккак падение, не постисняюсь этого слоова промышленного производства влияет на чтото? ты бы еще про т.н. ввп написал бы.
Але це фантастика. Вовіку його зовнішнє управління цього НІКОЛИ не дозволить. А Вовік і сам не захоче. Бо поруч з Міхо Вовік буде виглядати справжнім клоуном.
А що зробив Зеленський?
Зателефонував до стратегічного партнера?
Ні.
Висловив співчуття загибелі турецьких військових?
НІ!
І не зробить цього. Бо хоче й далі заглядати в очі Путіну.
Розповідати про «мір» з головними терористами світу та шукати можливість прогнутися під агресора, що окупував частину країни.
А.Смолій
А как срал на ТВ квартал 95 все БРЕХАЛИ по указке коломойского
брехливые деньги на крови не пахнут...для квартала 95