 Думаю, Гончарук останется премьером, - глава фракции СН Арахамия

Об этом Арахамия заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"На премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько кандидатур на должность премьер-министра в настоящее время рассматривается.

На уточняющий вопрос, останется ли премьер-министром Гончарук, парламентарий сказал: "Думаю, что да. По крайней мере, на данный момент никакие заявления не поступали".

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Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра.

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.

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