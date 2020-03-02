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 Политика Украины
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Все про:отставка (2525) Арахамия (254) Слуга народа (695) Гончарук_Алексей (770)

 Думаю, Гончарук останется премьером, - глава фракции СН Арахамия

Руководитель депутатской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Алексей Гончарук сохранит за собой кресло главы правительства.

Об этом Арахамия заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"На премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько кандидатур на должность премьер-министра в настоящее время рассматривается.

На уточняющий вопрос, останется ли премьер-министром Гончарук, парламентарий сказал: "Думаю, что да. По крайней мере, на данный момент никакие заявления не поступали".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Гончарук и Ермак провели встречу в киевском ресторане, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра.

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.

Также на Цензор.НЕТ: Мы думаем над серьезным усилением правительства. Пока рано говорить, каким будет финальное решение, - Гончарук. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3178951
 
 
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«Немедленно арестовать Медведчука и Коломойского!»: Ярош выступил с заявлением
Общество 02-мар, 05:179 6 081 0

Руководитель Украинского добровольческой армии Дмитрий Ярош написал, что бы сделал на посту президента Украины.

"Не заглядывал бы в глаза Путину и послал бы его нахрен, вместе с его "минскими договоренностями"; сформировал бы добровольческую бригаду и направил бы ее на турецко-сирийский фронт", - написал он в Facebook.

"Закрыл бы все КПВВ, предварительно объявив об этом;

- прекратил бы, любые отношения с оккупированными территориями, кроме перехода кого-либо на украинскую сторону, принимаем всех, дальше спецслужбы разбираются "кто есть кто";

- арестовал бы, без права залога, пророссийских коллаборационистов и государственных преступников Медведчука, Рабиновича, Коломойского, Портнова, Лукаш, Трубу (организация государственного переворота и организованная группа);

- запретил бы деятельность антигосударственных политических партий, движений, организаций (ОПЗЖ, ОП, ПШ и т.п.);

- национализировал бы российско-имперские пропагандистские ресурсы: телеканалы, радиостанции, сайты, газеты (Интер, 112, Ньюз ван, ЗИК, наш, страна.юа, Вести и т.п.);

- изменил бы, в турборежиме, закон о гражданстве (ввел бы институт неграждан и запретил бы участвовать в выборах любому, кто против Украины); есть хороший прибалтийский - европейский образец;

- опять таки же, в турборежиме, принял бы законы "об оружии", "о национальной территориальной обороне", "о земле", "о развитии малого и среднего предпринимательства", "о политических партиях" и др;

- немедленно бы, реформировал и провел кадровые изменения в ВСУ и СБУ;

- не допустил бы, отмены или отрицательной ревизии законов "о люстрации" и "об амнистии";

- прекратил бы любую незаконную борьбу с политической оппозицией, встретился бы с женщинами-патриотами, и забрал бы свои "пасквили" на них, прекратив политические преследования".
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Арахамия - генератор случайных фраз, верить ему - себя не уважать.
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«Немедленно арестовать Медведчука и Коломойского!»: Ярош выступил с заявлением
Общество 02-мар, 05:179 6 081 0

Руководитель Украинского добровольческой армии Дмитрий Ярош написал, что бы сделал на посту президента Украины.

"Не заглядывал бы в глаза Путину и послал бы его нахрен, вместе с его "минскими договоренностями"; сформировал бы добровольческую бригаду и направил бы ее на турецко-сирийский фронт", - написал он в Facebook.

"Закрыл бы все КПВВ, предварительно объявив об этом;

- прекратил бы, любые отношения с оккупированными территориями, кроме перехода кого-либо на украинскую сторону, принимаем всех, дальше спецслужбы разбираются "кто есть кто";

- арестовал бы, без права залога, пророссийских коллаборационистов и государственных преступников Медведчука, Рабиновича, Коломойского, Портнова, Лукаш, Трубу (организация государственного переворота и организованная группа);

- запретил бы деятельность антигосударственных политических партий, движений, организаций (ОПЗЖ, ОП, ПШ и т.п.);

- национализировал бы российско-имперские пропагандистские ресурсы: телеканалы, радиостанции, сайты, газеты (Интер, 112, Ньюз ван, ЗИК, наш, страна.юа, Вести и т.п.);

- изменил бы, в турборежиме, закон о гражданстве (ввел бы институт неграждан и запретил бы участвовать в выборах любому, кто против Украины); есть хороший прибалтийский - европейский образец;

- опять таки же, в турборежиме, принял бы законы "об оружии", "о национальной территориальной обороне", "о земле", "о развитии малого и среднего предпринимательства", "о политических партиях" и др;

- немедленно бы, реформировал и провел кадровые изменения в ВСУ и СБУ;

- не допустил бы, отмены или отрицательной ревизии законов "о люстрации" и "об амнистии";

- прекратил бы любую незаконную борьбу с политической оппозицией, встретился бы с женщинами-патриотами, и забрал бы свои "пасквили" на них, прекратив политические преследования".
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Щось до цього п'ять років пан Ярош до такого не закликав, а тихенько працював радником у Муженка, на якому сотні, якщо не тисячі життів військових і добровольців, яких Муженко підставив в численних котлах і штучних халепах. А чим економічна політика Порошенка відрізнялась від Зє-економіки? Аж нічим. Яроша підмінили?
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Москаль, як же ж воняє гівно твоїх курячих мізків.
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Потому то он и не президент.
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}|{ОПA бабломойского сообщила, что заявление "по собственному" уже написано и в среду самокатчика уволят.
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Это - не зеленский. Кремлёвский подкидыш.
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Если Гончарук останется премьером то будет крах Украины, как независимого государства.
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абсолютно одинаково, кто будет протирать штаны на этой должности.
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А какая разница ? Гончарук 🤡🤢или какой другой клоуняра 🤡🤢-----💩💩💩💩
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Арахамия - генератор случайных фраз, верить ему - себя не уважать.
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Після слів про воду до Криму гівно він паскудне падлюче , що має якнайшвидше здохнути .
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Ні, скоріше він - рупор брєдових ідей, на втілення яких вже була підготовка, але достеменно реакція невідома. Він вкидає, а далі кукловоди дивляться: пройшло чи ні. Якщо пройшло - всі ресурси на реалізацію, якщо нє - обробка населення продовжується.
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Ваша версия вполне подходит, учитывая увлечение зелёных социологическими исследованиями - «мы просто слуги, а так захотел народ». Возможно, Арахамия просто болтливый дурак, оказавшийся волей случая, столь высоко и убирать его нужно вместе с дураком Гончаруком. В любом случае, такие персонажи не должны не то что избираться в Раду, не имеют право быть даже избирателями, люди без гражданской позиции, без принципов и морали, работающие не на государство Украина, а на определённую группу людей, которым нужно понравиться.
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Хорошо ,а например кто в этом шапито лучше ?
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А что тут думать, Гончарук ясно сказал что заявления писать не будет а по закону у него иммунитет еще полгода.
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Я лично - реалист. Вот Сытника также по закону уволить не могут, только по собственному желанию. Вот такой-то "юмор".
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Шобла, що зара біля корита про законність дій згадує лише тоді, коли це вигідно кукловодам. Зара кукловоди трішки поср@лися через те, чия ж рука повинна бути в дупі найвеличнішого. Тому тут ще не відомо: наплюють на закон чи будуть його дотримуватись. Все буде залежати від руки в дупі бубочки.
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Крышу свою долбани-АВАКЯНА.
И вс е будет в порядке.
Сам удивишься,сколько в Украине патриотов,которым АВАКЯН загадил мозги.
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Чувака на самокаті знімуть після розпродажу землі.
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Слухати Арахамію - себе не поважати. Він озвучує те, що йому хочеться. А хочеться йому виглядати рівним(дебілом, профаном) серед рівних. Якщо прийде хтось фаховіший за Гончарука то Арахамії хоч рота не відкривай.
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"Думаю, Гончарук останется премьером, - глава фракции СН Арахамия" - А ты не думай, малыш. Думаю, Гончарук останется премьером, - глава фракции СН Арахамия - Цензор.НЕТ 4980 Думать - это не твоё.
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Да чем ему там думать, мозгов то с гулькин хрен.
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Не чув його висловлювань стосовно Конституції , мені достатньо його слів про воду до Криму , щоб зненавидіти .
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Что коментировать, - год прошел и бедность еще осугубилась , борьба за доминант бедности успешно Продолжается.
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Что у тебя там усугубилось, глянь среднюю зарплату год назад и сейчас, можно гривне а еще лучше в валюте. И коммуналка может и не у всех а лично у меня уменьшилась значительно учитывая что топлю газом.
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Ох ты Наш газовый магнат, а у нас Уголь по 8 тыс за тону а их нужно 3,5 т.а субсидия на 0.2т , дрова по себестоимости Угля 3скл м.гривня поднялась и вместе с ней Цены. Может у тебя что то и Упало , - То радуйся.
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Да.....
А завтра відмінять закон про люстрацію і у владу повернуться одіозні ригі, тигіпко там...інші гниди... ними посилять уряд.
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Вы против решений ЕСПЧ?
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Украина проиграла апелляцию и обязана отменить закон о люстрации.
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Ага, не знал! Значит тот закон, прописанный командой рэформатора пэти изначально был туфтой, потому и люстрации небыло.
Яснопонятно.
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Что Арахамия, что Рабинович, что Бойко, что Кива, Королевска, Шуфрич... все они одного поля ягоды.
У нас в старе рулят клоуны.
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Враги Украины и народы, а не какие не клоуны! Когда уже до вас дойдёт, плуги?
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Там скоріше не клоуни, а шахраї і українофоби. Якщо ми обираєм їх у владу, то лохами і клоунами опиняємось скоріше ми - українці.
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Да пусть себе керует этот Самокат Самокатыч. Накерует может мозгов зебилам, чтобы думали в следующий перед голосованием. Хотя....
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Надо быть глупцами, чтобы сейчас менять премьер-министра. И вообще, панове порохоботы, не надейтесь, ни сейчас, ни в обозримом будущем. А нервным предлагаю скушать рошенку, может полегчает.
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Шоколад полезен для здоровья. Гугл в помощь. А вот боярку пить и блины с лопаты жрать доктор Гугл не рекомендует Думаю, Гончарук останется премьером, - глава фракции СН Арахамия - Цензор.НЕТ 1389
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ну дык...земля не продана-денех нет.
снять гончарука-мвф денех не даст,бо новая метла может по новому начать мести.нафига им такие сюрпризы? Думаю, Гончарук останется премьером, - глава фракции СН Арахамия - Цензор.НЕТ 3621
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Пекар пояснив, чому будь-який наступний уряд буде значно гіршим за нинішній
02.03.2020, 16:14 • 535 • 1

Думаю, Гончарук останется премьером, - глава фракции СН Арахамия - Цензор.НЕТ 9319
Уряд атакують із двох боків: росіяни й олігархи. Мета одна: завести своїх у наступний уряд. Все дуже цинічно.
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Що буде далі? Вирішуватиме одна людина. Велика влада означає велику відповідальність. Велика відповідальність означає бачення широкої картини та перспектив. Або ні.
Зрозуміло, що президент хоче зробити кроки назустріч росіянам (тоді вони напевне перестануть стріляти, але це не точно) й олігархам (у них телебачення, а воно потрібне для рейтингу, і це точно). Не виключено, президент вирішить, що варто піти назустріч цим важливим центрам впливу. Але тоді він сам втрачає вплив.
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Саме тому будь-який наступний уряд буде значно гіршим нинішнього.
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Валерій ПЕКАР
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Вже десять років кожен наступний уряд гірше за попередній. Була невеличка пауза, коли Патор був в/о, і знову пішов мародерський деребан. На скільки ще України вистачить?
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Індексації пенсій не буде

Хто хотів індексацію - треба було голосувати за "бариг". В тих все працювало, як годинник.

Думаю, Гончарук останется премьером, - глава фракции СН Арахамия - Цензор.НЕТ 2971

Проблема в тому, що Гончарук хоча і юрист, але мабуть не знає закони України, так як в останньому абзаці частині четвертої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" чітко вказано, що:
"Органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим - третім цієї частини, на найбільш вигідних умовах. Порядок такого перерахунку пенсії встановлюється правлінням Пенсійного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення."
...
Да, і Пенсійний фонд України вже давно заявив, що готовий до індексації і чекає лише рішення Уряду.
"Повинно бути відповідне розпорядження Кабміну стосовно цього, але його досі немає. ПФ вже подав всі розрахунки з Мінсоцполітики і воно повинно підготувати відповідний проект урядової постанови, в якому будуть прописані терміни і порядок перерахунку", - повідомила прес-секретар Пенсійного фонду Ганна Швець.
Володимир Компанієць
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Так у бариг була корупція, зарплати й пенсії росли і індексацію проводили. А самокатчики корупцію подолали, а платити зарплати й пенсії грошей не має.
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Політичні трупи і є політичні трупи. За яким критерієм серед них обирати....за ступеню гниття...? )))

Думаю, Гончарук останется премьером, - глава фракции СН Арахамия - Цензор.НЕТ 9473
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В 20-го мая будет год , а я от них устал как за пять лет . Турбо .
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думаю , что арахамию и слушать не будут! возомнил из себя вершителя судеб. пустушка из прислуги!
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Как-то плавно перешли от воплей:
"Порошенко, гад, везде строит дороги, больницы и школы, а в моем селе не строит!"
к воплям:
"Владимир Александрович! Помогите! не закрывайте наши школы и больницы!!!"
На колени, сукины дети, на колени! Выбрали? Отсасывайте....
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Лютi новини

1. - И где он так научился вести переговоры?
- Вот мне тоже интересно!
Пресс-секретарь ***** Дмитрий Пи...юков заявил, что все иностранные военные, за исключением чухонских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила".
Перевод: "почему п@здят только нас и перестали метелить иранцев?"
Турки уже воткрытую куражатся. Придумали слоган "Biz **** başladık" (Мы только начали). По всей видимости, это такой ответ на "Можем повторить".

Унижение Москвы продолжается.
Эрдоган уже "хочет Алеппо". Вчера Турция ракетами TRG-300 KAPLAN уничтожила завод военного назначения на юго-востоке Алеппо. Расположенная рядом с заводом российская система ПВО, не только не сбила ни одну турецкую ракету, но и была уничтожена как приложение к уничтоженному заводу.
Иранские наемники, воюющие на стороне Башара Асада, выпустили баллистическую ракету по объекту турецкой армии, расположенном на севере провинции Идлиб. Как утверждается, она была перехвачена развернутой на юге Турции системой ПРО и взорвалась в воздухе.

Эрдоган на глазах у всего мира выпорол ***** в особо циничной форме.
Эрдоган показал, что это - никакой не мировой гегемон, а просто карлик-гопник, который при наличии другой грубой силы просто обтекает.
Заголовки главных кремлевских пропагандистов и зловещее молчание *****, говорят, что ему меняют памперсы.

Разгром устроенный турками в Сирии показывает, что российская армия - это полное говно, находящееся на уровне "ацтеки против конкистадоров".
Всего одна страна НАТО - Турция, ставит раком всю небывалую мощь Москвы и показывает реальный уровень российской армии на примере утилизации ихтамнетов и асадитов в Сирии.
Российские пропагандисты засунули язык в жопу.
Молчат, как рыба об лед. Турецкие орудия их бьют днем ​​и ночью.
Москва застряла во второй мировой, а ход войны изменился. Турция уничтожает все конвои, всё русское железо, всё, что движется и колышется. Турция грамотно вложилась в оборону и показала, что РФ - фейковая "мощь".

Порошенко сто раз был прав, развивая беспилотники, высокоточное оружие и управляемые ракетные комплексы.

Письков анонсировал переговоры ***** с Эрдлганом в Москве.
А тем временем, Эрдоган создает позиции для переговоров о мире. Согласитесь, так легче договориться о мире, чем отползать на своей территории от линии разграничения и заглядывать в глаза людоеду в надежде на его милость.
Мир добывается в борьбе.

2. Янукович 2.0
Клоун "прославился". "The New York Times" откровенно сравнивает Зеленского с Януковичем, который преследует и пытается незаконно арестовать своего главного политического конкурента Порошенко.
Давайте не будем стеснятся, а будем называть вещи своими именами. Мы имеем режим ЗеБеня. Верной дорогой идут товарищи - на Ростов.

Я вам про что хочу сказать.
Надеюсь, все видели видео из театра, где Пороху аплодируют люди. Однако, видео прежде всего не про Пороха, а про его электорат. Про тонус сознания, про развитие и так далее.
Уникальное социальное явление. Казалось бы, на человека заведено десятки дел, и по идее, он должен ходить с кирпичами в штанах, ан нет -- он идет на концерт "Kozak system", где весело проводит время.
Замечу, что так себя вести может лишь уверенный в себе и своей правоте человек.
Для противников Порошенко отмечу, что так сыграть в один дубль невозможно.
Итак, что мы имеем?! Мы имеем единственного президента, которого ни за что пытаются засудить. Имеем единственного президента, которого приходят поддержать под госструктуры, которые шьют ему дело. Имеем единственного президента, которого приветствуют на всякого рода мероприятиях. Имеем единственного президента, за которого в случае чего могут отвесить п*.дюлины.
Так, что думай.те!

3. Хороводы вокруг кресла премьера.
Х*й я клал на шоу для опущенных дебилов с Гончаруком в главной роли.
Уволят - не уволят. "Какая разница"? Нужно быть дегенератом, чтобы верить, что подобные "перемены" дадут хоть какой-то результат, кроме стабильно х*евого.
Субсидии - нах*й, украинские телеканалы - нах*й, индексацию пенсий - нах*й, рост зарплат - нах*й.

Если Порошенко воровал, то почему на это всё хватало денег?
И если Зеленский не ворует, то почему на это денег не хватает?!
Как так получилось, что за пять лет правления Пороха в Украине было построено 230 новых заводов, в за год ЗЕ - ни одного?
Почему Порох из Давоса привез миллиардные инвестиции, а клоун - лишь карикатуры из мировых СМИ?
Почему Порох отвоевывал территории, а предатель - лишь сдает позиции?
Кто наживается на войне?

Быдло выбранный цирк во власти. "Хуже не будет… Нам нужны новые лица… Он научится… Липецкая фабрика…Иловайск... Дебальцево... Офшоры… Кум-прокурор… Мальдивы… Сделаем вас вместе!"
Проходит год, и как вам гастроли зелёного дурдома?!

Мажьте. Мажьте побольше.

P.S. Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
И.Лютый
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Якщо кіт в мішку Зєля виявивсь з московськими рогами, то це не означає, що Петро набагато кращий. Скоріше вони приблизно однакові. Дострокові. Українців вчергове пошили в дурні.
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Ох уж это твое безличное "Українців вчергове пошили в дурні"!!! Ваня, конкретнее пожалуйста: хто пошив?
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просто не спрашивайте арахнидию ни о чем. он такой же умственно отсталый как и гончарук.
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А який дурень візьме на себе відповідальність за розвал в економіці, що накрутили "професіонали" самокатчики?

В январе промышленное производство упало на 5,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. В частности, на 11,8% сократилось производство в энергетике, на 19,2% упала угледобыча, на 3% - добыча нефти и газа, на 1,5% - добыча металлических руд. На 10,3% уменьшилась продукция металлургии и на 10,5% - машиностроения; в частности, производство автомобилей и других транспортных средств упало на 15,5%. Фармацевтика показала падение на 14,7%, производство резиновых и пластмассовых изделий, прочей неметаллической минеральной продукции - на 7,6%, деревообработка, производство бумаги и полиграфия - на 2,3%. Промышленный спад наблюдается в 16 из 24 областей Украины, а также в Киеве.

Падение промышленного производства началось еще летом, сразу после инаугурации Владимира Зеленского. В июне оно сократилось на 2,3%, в июле - на 0,2%, в августе - на 1,7%, в сентябре - на 1,1%, в октябре - на 5%, в ноябре - на 7,5%, в декабре - на 7,7%, в целом по итогам года получилось падение на 1,8%. Факт тем более прискорбный, что в предыдущие три года промышленность росла: в 2016-м - на 2,8%, в 2017-м - на 0,4%, в 2018-м - на 1,6%.
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что это за соевый свиномыролюбный бред?
Ккак падение, не постисняюсь этого слоова промышленного производства влияет на чтото? ты бы еще про т.н. ввп написал бы.
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Менше нюхай не будеш ходити в зеленому бреду. Всі дані від клоунів з Головного управління статистики. На що впливає промислове виробництво і ВВП узнаєш в економічному університеті.
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Статистика. Там ще не вистачає збільшення зовнішнього боргу на 6млрд. дол.
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Доречі. Якщо не Тімошенко, то хочаб Саакашвілі.
Але це фантастика. Вовіку його зовнішнє управління цього НІКОЛИ не дозволить. А Вовік і сам не захоче. Бо поруч з Міхо Вовік буде виглядати справжнім клоуном.
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Вот ИДИОТЫ только это и могут предложит зелень и уголовников во власть
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Странно унас что дибилы закончились, без них ******* Зе никуда! Дибилы рулят.
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а мыролюбный винницкий свин фотает своих же соплеменников?
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Порошенко поговорив з Ердоганом та висловив свою підтримку у боротьбі з Путінсько-асадівськими військами.
А що зробив Зеленський?
Зателефонував до стратегічного партнера?
Ні.
Висловив співчуття загибелі турецьких військових?
НІ!
І не зробить цього. Бо хоче й далі заглядати в очі Путіну.
Розповідати про «мір» з головними терористами світу та шукати можливість прогнутися під агресора, що окупував частину країни.
А.Смолій

Думаю, Гончарук останется премьером, - глава фракции СН Арахамия - Цензор.НЕТ 3910 Думаю, Гончарук останется премьером, - глава фракции СН Арахамия - Цензор.НЕТ 4343

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Скільки це прийдешнє зебільне чіполіно буде ганьбити українську націю?
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Порохососы ответьте мне если за 5 лет восстановили армию за 5 лет почему Крым не вернули?
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НАБУ закрило справу про декларування недостовірної інформації Гонтаревої

А как срал на ТВ квартал 95 все БРЕХАЛИ по указке коломойского
брехливые деньги на крови не пахнут...для квартала 95
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Я как и говорил на русском языке не на российском языке так и буду говорить. Мне спать на порохоботов
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ну да - ну да Єрамк привіз вказівку від Пуйла зберігати Гончарука у перм"єрстві до години Х , коли дозволить Кремль, наразі ще рано - умовив Гончарука залитись сам особисто Єрмак на ресторанькій вечрі...
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А порохосята за чи проти зеклоуна -міністра !?
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