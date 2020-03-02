 Более 130 стран еще не обнаружили случаи COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Более 130 стран еще не обнаружили случаи COVID-19. В некоторых странах зафиксированы первые случаи только вчера", - сообщил он.

При этом в некоторых странах зафиксированы случаи заражения групп людей, в которых передача вируса состоялась между членами семьи и при близких контактах.

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По последним данным, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 88,9 тыс. При этом на Китай приходится 90% случаев.

Всего в мире зарегистрировано более 3060 летальных исходов.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

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