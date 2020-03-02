EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Здоровье
  1117  17
Материалы по теме:
Все про:ВОЗ (155) Гебрейесус (11) COVID-19 (445)

 Более 130 стран еще не обнаружили случаи COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус

В более 130 стран еще не были выявлены случаи заражение коронавирусом нового типа (COVID-19).

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Более 130 стран еще не обнаружили случаи COVID-19. В некоторых странах зафиксированы первые случаи только вчера", - сообщил он.

При этом в некоторых странах зафиксированы случаи заражения групп людей, в которых передача вируса состоялась между членами семьи и при близких контактах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эвакуация украинцев из Ухани обошлась бюджету в 4,5 млн грн

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 88,9 тыс. При этом на Китай приходится 90% случаев.

Всего в мире зарегистрировано более 3060 летальных исходов.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Также читайте: Минздрав планирует завершить обсервацию в Новых Санжарах в четверг, - главный санврач Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3178946
 
 
 Топ комментарии
 
Гебрейсус, прихвостень крупного капитала, иди накуй, мразь! Подельник людоедов! Более 130 стран еще не обнаружили случаи COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 7583
 показать весь комментарий
 
«У вас на стройке несчастные случаи были? Будут.»
 показать весь комментарий
 
просто у них еще нет оборудования которым его можна обнаружить
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
просто у них еще нет оборудования которым его можна обнаружить
 показать весь комментарий
 
 
не у всіх..рашка,україна пішли шляхом 'списування на ГРЗ',ПІВНЧНА КОРЕЯ-шляхом розстрілів панікерів Понад 130 країн ще не виявили випадки COVID-19, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 2501
 показать весь комментарий
 
 
Гебрейсус, прихвостень крупного капитала, иди накуй, мразь! Подельник людоедов! Более 130 стран еще не обнаружили случаи COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 7583
 показать весь комментарий
 
 
«У вас на стройке несчастные случаи были? Будут.»
 показать весь комментарий
 
 
Они тоже только планируют закупить оборудование для выявления, когда закупят то возможно обнаружат. А так никак.
 показать весь комментарий
 
 
Це такі як Північна Корея, росія, Чад, Свазіленд, Україна, Габон і ще подібних до них 124
 показать весь комментарий
 
В действительности все не так как на самом деле Понад 130 країн ще не виявили випадки COVID-19, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 6244
 показать весь комментарий
 
Вот этого негра из ВОЗ пора убирать - он тупой
 показать весь комментарий
 
 
_Исполнительного директора недавно убрали. По официальному заявлению ФБР подавился насмерть, завтракая дома...
 показать весь комментарий
 
Что нового в Китае сегодня
https://www.youtube.com/watch?v=7CT2KQ5FcKE
 показать весь комментарий
 
Якось заздрісно-загрозливо все це прозвучало 🤔
 показать весь комментарий
 
скоро на экранах от этого ... цензура..:
в более чем 1000 городов мира не обнаружен короновирус!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗдоровье
 
 
 
 
 
 вверх