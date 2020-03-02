 С начала суток в зоне Операции объединенных сил 9 обстрелов, потерь нет

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.
"Сегодня, 02 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", — отметили в штабе.
"Противник вел огонь по населенному пункту Красногоровка из миномета калибра 120 мм. Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбито оконное стекло, осколками которого была ранена местная жительница. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь", — сказано в сообщении.
Российские наемники с начала суток 9 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 5 обстрелов:
- рядом с населенными пунктами Марьинка и Опытное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Красногоровки - из миномета калибра 120 мм враг выпустил 3 мины;
- в районе Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела.
- дважды вблизи Орехово;
- в районе Новотошковского - из миномета калибра 120 мм;
- неподалеку от Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника", — добавили в штабе.
9 год ·
Я понимаю, что в ОП сильно занятые люди, но российские солдаты зашли вглубь наших позиций, атаковали на тыловой дороге машину снабжения 46-й бригады, погиб наш Воин - противник воспользовался сокращением активности наших разведгрупп. Атака произошла там, где якобы прекратили стрелять, близ Станицы Луганской. Главнокомандующий обязан реагировать и делать выводы из таких трагедий, реакция должна быть немедленная, президент обязан высказать соболезнование погибшему за Украину. Это не коронавирус, это реальная угроза. Потому что только благодаря этой борьбе и этим жертвам украинская политика и свобода нашей страны ещё существуют. Президент не может прятаться от войны и жертв, потому что это его ответственность. Или безответственность. Но молчание означает, что Главнокомандующий вообще отсутствует на рабочем месте.
Убойный Bayraktar TB2 или беспилотник "зарешавший" в Идлибе
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель | Понедельник, 2 марта 2020, 14:01
Турецкие ударные беспилотники стали основной боевой и наиболее эффективной единицей в небе Идлиба.
Многие из вас могли наблюдать за тем как на протяжении всего февраля, по позициям сирийской армии Башара Асада наносились удары не только посредством артиллерии ВС Турции, но и с воздуха. Однако турецкая авиация была применена в провинции Идлиб впервые лишь вчера… Парадокс? Нет - ударные БПЛА Bayraktar TB2.
На протяжении всего этого времени турецкие войска активно применяли в провинции Идлиб ударные Bayraktar TB2, причём не только для нанесения непосредственно ударов по скоплениям живой силы и техники, но и осуществления целеуказания.
На момент проведения активных боевых действий в Ливии и провинции Идлиб в Сирии, на вооружении турецкой армии находилось, согласно открытым источникам, 104 ударных Bayraktar TB2. За время боевых действий в Ливии и Сирии потеряно около 10 беспилотников данного типа. В свою очередь, благодаря им были уничтожены десятки единиц техники и живой силы, что демонстрирует крайне высокий КПД применения данных аппаратов в условиях не только обильного наличия ПЗРК у противника, но и полноценных ЗРК и РЭБ.
Кстати, сирийские и российские РЭБ на Bayraktar TB2 практически не воздействуют. Это связано с тем, что данные БПЛА используют три канала управления: C-Band, в диапазоне от 3 до 8 ГГц; UHF-канал в диапазоне 400-470мГц, передающий координаты БПЛА с точностью до сантиметра; GPS-канал. И именно в режиме боевого применения данные БПЛА находились не в автоматизированном, а ручном режиме через C-band-канал, обеспечить выявление и подавление которого находящиеся на вооружении сирийской армии и РФ системы своевременно не могут.
Таким образом, БПЛА Bayraktar TB2 показал высокую надежность и сопротивляемость помехам РЭБ потенциального противника. Но и это ещё не всё.
Благодаря публикуемым сейчас материалам турецкой стороной об успешном нанесении ударов по скоплениям техники и живой силы САА Башара Асада можно сделать вывод, что Bayraktar TB2 применял практически во всех случаях полуактивную лазерную систему наведения, отличающуюся крайне высокой точностью.
Таким образом, в условиях серьезного насыщения провинции Идлиб вражескими системами ПЗРК и ЗРК, легкие ударные БПЛА Bayraktar TB2 устроили сирийским военным "пляски на углях" не только поражая цели имеющимися в их распоряжении боеприпасами, но и обеспечивая войска координатами размещения противника и наведения на цель.
По сути, в настоящее время, пока применение авиации ВВС Турции в Идлибе крайне опасно и нежелательно, именно небольшие Bayraktar TB2 "зарешали" по многим параметрам.
Уверен что обещание Зеленского закончить войну исполнится в течении недели.
https://petrimazepa.com/mentalno_zakonchit_voynu?fbclid=IwAR2lWSIVCYk2JfLBFVo-ZTXoPlAsIlbFv8x1jOHpEj2B5TaHRDfnzKleWSo