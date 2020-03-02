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 Эвакуация украинцев из Ухани обошлась бюджету в 4,5 млн грн

На эвакуацию украинских и членов их семей из китайского города Ухань, которая состоялась 20 февраля, из бюджета Украины выделили 4,5 миллиона гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство инфраструктуры в ответ на запрос hromadske.

"... было выделено 4500 тыс. гривен (4,5 млн грн - ред.) для осуществления эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса 2019-nCoV на территории Китайской Народной Республики (г.. Ухань)", - говорится в документе .

Там уточнили, что средства ведомству выделили из резервного фонда бюджета в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 5 февраля.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/n3178942
 
 
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А шо ота дєвочка з собачкою?- Зеленський же рвав волосся на дупі і кричав що забере і її, і кобеля Мішу.
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наступним рейсом.... 4,5 ляма з пенсійного фонду вже виділили
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Ленка ревнует! Девочка эта это Ленка в молодости! Как говорит ***** девушка с низкой социальной ответственностью! Эвакуация украинцев из Ухани обошлась бюджету в 4,5 млн грн - Цензор.НЕТ 2224
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заберут, когда ленка захочет пошопиться в Китае
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Не дешёвые девушки типа Ленки шопятся только в Европе!
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Піар Зелі обійшовся державі в 4,5 млн гривень.
Ще і зіпсували річницю Майдану.
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Почему же ты сбежала в Украину в свое время, как ты утверждаешь?
Почему там не осталась?
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Бо я українська громадянка, довбню...
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хто, вони ? окупаційна влада ?
кажи, пришибейкувате.
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бухгалтера есть? посчитайте в пределах погрешности 25% плиз...
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транспортная логистика + организация санатория ...будет очень интересно цифры сравнить )))
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таких дорогих стриптизерш ще, з Китаю, ніхто не замовляв
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А поездка клована в Оман на сепаратные переговоры сколько?🤔
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А сколько нам налогоплательщикам обошёлся например Оман, или годовое бездарное правления клоуна а кто ответит?????
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самолетом сгонять туда обратно - 4.5 ляма .... ))))) Однако ...
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думаю, что если бы предложили турыстам 10-ую часть от этой суммы, что бы они скоротали свое время в Китае, то желающих вернуться и небыло бы.
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