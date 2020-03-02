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 Политика Украины, Экономика
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Все про:пенсионеры (665) пенсионная реформа (1088) пенсия (1886) Юлия Соколовская (26)

 У правительства есть четкая стратегия развития пенсионной системы, выплаты будут ежегодно расти для всех, - Соколовская. ИНФОГРАФИКА

Уже к 2023 году в рамках стратегии пенсионного обеспечения размер средней пенсии вырастет на 1200 грн.

Об этом сообщила в Facebook министр социальной политики Юлия Соколовская, информирует Цензор.НЕТ.

"Индексация пенсий будет! А вместе с ней - и новая стратегия роста пенсий, которую правительственная команда и депутатский корпус разработали по поручению президента Владимира Зеленского! Инициатива заключается в планомерном повышении выплат - уже к 2023 году размер средней пенсии вырастет на 1200 грн", - заявила глава ведомства.

По словам Юлии Соколовской, повышение будет осуществляться в несколько этапов. "Сначала старшие люди в возрасте от 80 лет. С учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 грн/мес, далее - от 78, еще через год - от 75 лет и т.д.", - отметила министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение об индексации пенсий еще в состоянии разработки, - Гончарук

Она подчеркнула, что у правительства есть четкая стратегия развития пенсионной системы, в результате которой пенсия будет ежегодно расти для всех.

По словам министра, рост пенсий будет происходить в том числе за счет индексации: "Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет! Наше правительство запланировало это на сентябрь. В среднем, за счет индексации размер пенсии вырастет на 216 грн/мес в 2020 году".

"Кроме того, если парламент поддержит законопроект Минсоцполитики №2494, то уже начиная с этого месяца одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать еще одно пособие - на уход! Таким образом, мы увеличим выплаты для еще 100 тыс. наших пенсионеров, которые будут дополнительно ежемесячно получать по 670 грн", - добавила Юлия Соколовская.

У правительства есть четкая стратегия развития пенсионной системы, выплаты будут ежегодно расти для всех, - Соколовская 01

Также читайте: Кабмин предлагает Раде доплачивать отдельным категориям пенсионеров по 500 грн за поздний выход на пенсию, - Гончарук

У правительства есть четкая стратегия развития пенсионной системы, выплаты будут ежегодно расти для всех, - Соколовская 02

Источник: https://censor.net.ua/n3178941
 
 
 Топ комментарии
 
та реально - эти клоуны - брехуны.

Уже к 2023 году в рамках стратегии пенсионного обеспечения размер средней пенсии вырастет на 1200 грн.

при этом, Кабмин отложил индексацию пенсий на осень, - Минсоцполитики
т.е. украли у каждого пенсионера повышение пенсии за 7 месяцев - минимум.. те самые 1200-1500 грн суммарно, прироста. Если они вообще повысят с осени. И это только в 2020 году.
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та знаємо ми вашу "стратегію"!
кинете пару гривень перед виборами, як собаці кістку
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У правительства есть четкая стратегия развития пенсионной системы, выплаты будут ежегодно расти для всех...

Ага, спостерігається прискорений ріст темпів падіння.
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думаю в сентябре мы по ЗЕ-Куманде поминки будем справлять ублюдочная квартальная сученная типа власть одни проститутки махтурбаторы дебилы и евхейской крови сидят на сентябрь индексация какого года дефочка ля ее заместительшу видели голышем с разрезом платья до астрала сзади на фуршете во а людям повысят может быть пенсию в сентябре на 263 гривны сравните их зарплату 300 тысяч в среднем..
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Зеленые падлы, где проиндексированные мартовские пенсии? Нарушаете законы государства. Гончарука нах в отставку. Он беспредельщик тупой и редкое рептилоидное брехло.
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Статьей 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрено, что пенсии должны индексироваться с 1 марта каждого года. Но там же указано, что размер, дата и порядок такого увеличения определяются в пределах бюджета Пенсионного фонда по решению Кабинета Министров Украины. То есть на реализацию указанной статьи Кабмин каждый год должен принимать дополнительное решение. В уряду є чітка стратегія розвитку пенсійної системи, виплати щороку ростимуть для всіх, - Соколовська - Цензор.НЕТ 1692
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та реально - эти клоуны - брехуны.

Уже к 2023 году в рамках стратегии пенсионного обеспечения размер средней пенсии вырастет на 1200 грн.

при этом, Кабмин отложил индексацию пенсий на осень, - Минсоцполитики
т.е. украли у каждого пенсионера повышение пенсии за 7 месяцев - минимум.. те самые 1200-1500 грн суммарно, прироста. Если они вообще повысят с осени. И это только в 2020 году.
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п.с. вот в 2023 году каааааак получат пЫнсионеры обещанные "мЕльены" от зебилов, да как выплатят комуналку - уффф! А пока - шарики да мурки - прячутся))

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в января 2020 года увеличилась на 7,7% и составила 73,57 миллиарда гривен (с учетом электроэнергии).
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та знаємо ми вашу "стратегію"!
кинете пару гривень перед виборами, як собаці кістку
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Как пенсионер, понимаю радость других пенсионеров.
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27.02.20 13:03
Беларусь готова к "реальной интеграции" с Россией, но без "понуждения", - Лукашенко ІДИ ПАДЛО ІНТЕГРУЙСЯ З ****** І ТУТ НЕ СМЕРДИ.
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При Порохе было повышение всем сейчас только кому больше 80 лет типа их мало!
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Где Вы такое читали ? Это у "слуг народа" только разговоры.
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чтоб вы себе так зарплаты повышали - вот мое скромное пожелание
и да 670 грн в месяц - на уход - это много... за них дааалеко можно уйти ))))
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Это по по 8 гривен в час при 8 часовом рабочем дне и 22 дневном рабочем месяце!
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На эти деньги можно легко уйти из жизни.
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Сначала выплаты за 80 , подождут пока вымрет половина , а тем кому 78 может и не доживет до 80 лет, а если плохо мрут , то тем помогут. Пенсию сейчас, если человек на пенсии , а не жебрак.
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А послє 95 его можно постєпєнно пєрєводить на болєє льогкую работу.
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Вы голосовали и теперь получите ответку и распишитесь . Я рад этому и вы это заслужили
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Ну, все правильно.
В марте ничего вообще, к выборам на палку колбасы
Через три года - тем, кто в реанимации.
Это габздец
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Вместо индексации с 1марта у них родилась "четкая стратегия".
В 19 году ни 1копейки не добавили, субсидии урезали.
Похоже до конца зеленой каденции или до путевки на ростов будем "кушать" очередные анонсы о планах, стратегиях, тактиках и прочую лапшу на уши.
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Четкая стратегия - это увеличение себе зарплат, премий, доплат всяких, создание новых ведомств и прочей хрени.
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У 2019 добавив Грося, як і обіцяв у 2018-му.
Зебоби "нічєво нє абісчялі".
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Грося добавлял.
А эти толко для себя любимых эпоху бедности закончили и успокоились, не до нарида им нынче, у пуйла в глазах нужно мир искать.
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Ось із цим я й вітаю кожного зебобіка. Вони приїхали саме туди, куди торік купили квитки.
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Нєнєнє. Він голосував не за це, а проти Порошенка !
А це, якось співпало.
Ну, типу, сиділа людина на гілці, і пиляла, пиляла, пиляля її, пять років, а потім фффффууууууййййакккк!!!!!!!!...
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Не-а. Ответ будет другой-А,что нам нужно кроме славы.
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Знаешь Митенька у меня был котенок который срал где попало так я когда видел кошачье гамно то постоянно тыкал его носом. Знаешь отучил. Интересно Митенька ты умней или нет моего котенка?
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А еврейским пенсионерам в Израиле помарает , так что надо называть вещи своими именами
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Хорошо что ЗЕ подписал договор с Израилем и платит пенсии евреям . Вы же за это голосовали ?
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Якщо врахувати, що в Ізраїлі мінімальна пенсія 1500 шекелів (1 шекель/7,1079 грн) переводимо на гривні це 10 661,85 грн. Якщо дві співробітниці, які разом працювали на рівну зарплату і заробили в Україні однакову мінімальну пенсію 1638 грн, то тій яка виїхала в Ізраїль Україна буде платити 10 661,85 грн, а яка залишилась в Україні буде виживати на 1638 грн.
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«Она подчеркнула, что у правительства есть четкая стратегия развития пенсионной системы, в результате которой пенсия будет ежегодно расти для всех.
Источник: https://censor.net.ua/p3178941»
Тобто працював, чи числився, какая разніца...
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Написано ясно к 2023 году. Стратегически мыслят, а нас уже не будет во власти, да многих и пенсионеров вообще. Не верил в инопланетян, напрасно. Они существуют.
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Тоді місцеві вибори "слуги" програють восени! Нічого обманювати знедолених!! Це початок їхнього кінця.
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Кресло сильно шатается у министерши, которая "отличилась" своим советом украинцам самим себе копить на пенсию. Как возможную замену Соколовской обсуждают кандидатуру Галины Третьяковой, главы профильного комитета Рады. Член фракции "Слуга народа" (№54 по списку партии).
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Кстати, а где эти зебилы? Где вы негодяи?
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Так литвин что то пукнул в этой ветке.
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Тебя в детстве слишком часто роняли.
Лечить бесполезно и поздно.
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Ну косой парами постов выше. Косит под порохобота.
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будут/ небольшой словарный запас у слуг народа Коломойского.
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В четверг, после встречи с ключевыми членами Зе-команды, президент поехал на переговоры к Игорю Коломойскому. В итоге кейс закрыли в пользу Коломойского.
Игорь Валерьевич принимает поздравления за отставку Гончарука. Коломойский дожал. В среду Гончарук убрал людей Коломойского из Центрэнерго, а уже в пятницу президент объявил внеочередное заседание ВР, чтобы снести Кабмин.

Игорь Валерьевич пообещал спустить ситуацию с "Центрэнерго" на тормоза и попросил за это снести Гончарука - персонально, а вместе с ним и весь Кабмин.
Новый Кабмин будет состоять в равных долях из людей Коломойского, Ахметова и ОП.
А пока исполнять обязанности премьера будет человек Ахметова - Денис Шмыгаль.

Денис Ковалев
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Стратегія чітка - залізти в кишені до кожного пенсіонера і витягти звідти по 1296 гривень. Саме стільки недоплати буде за півроку в кожного пенсіонера. Бачили очі, за кого голосували, а тепер їжте, хоч повилазьте.
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какме же они слуги, они враги народа
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-процент жиров в масле будет только увеличиваться!
- Так, корова ж сдохла...
- парахабот! Парахабот!
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Пані міністерка, новий рік в Україні починається з січня місяця, а не з вересня.Памятаю як раньше Наталія Королєвська регіаналка обітцяла 400 євро пенсію, думаю зараз вона цього не памятає. Всі Ви бєздарі і брехуни,шо регіанали,шо зелені.
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Очередное пи...больство. Извиняюсь, слов нет, только матерные.
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За 3 года на 1.200. Аху...еть! А цены на товары первой необходимости и на продукты во сколько взлетят? Не говоря про коммуналку, где через каждых три месяца цифры "незаметно" увеличиваются.
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1 марта прошло, програма "четкого " ********* украинского народа в действии..."папиредник" тоже четкие програмы рисовал на будущее,да украинский народ решил иначе
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Ну пусть теперь украинский народ и не скигле. Наголосувал ЖРите!
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...А там может пенсионеры от вируса подохнут , да и естественная убыль не маленькая...
Какая-никакая, а все экономия.А за счет экономии можно и себе любимым "зарплаты"
добавить...Ну до чего вумное правительство
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На Востоке говорят-Сколько не говори халва, а во рту слаще не станет.
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Как бы эта масса роста не задавила пенсионеров. Правда, последние привыкли - растут пенсии растут цены и тарифы.
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Если вдуматься в предложенные цифры - имеем убожество.
Во-первых, вместо индексации пенсий уже сегодня обещают увеличить их даже не завтра, а хрен знает когда. Инфляция и рост средней заработной платы уже произошли в прошлом году, а индексацию обещают аж в сентябре, тогда как по закону обязаны её провести в марте.
Полгода - сосите палец.
Кстати, инфляция означает абсолютное снижение пенсии, а отставание роста пенсии от роста средней зарплаты - относительное снижение пенсии, то есть в этом случае пенсионеры живут всё хуже и хуже по отношению к работающим.
И что означает обещание роста средней пенсии к 2023 году "аж на 1200 грн"? Больше двух третьих от этого "роста" придется на индексацию (спасибо Порошенко и Гройсамну, что вообще осуществили пенсионную реформу, предусматривающую хоть какую-то индексацию), а индексация - это не рост пенсий, это замедление нищания пенсионеров. То есть, за предстоящие четыре года средняя пенсия будет расти в среднем гривен на 100 в год, и то не всем, а лишь пенсионерам "старшего пенсионного возраста". Пока дело дойдет до тех, кому сейчас, скажем, 65 лет, то пройдет лет десять.
Вот и весь "зе-рост".
Если быть оптимистом и предположить, что средняя зарплата в стране будет расти более-менее приличными темпами, то с таким "ростом" пенсий пенсионеры с каждым годом будут жить всё хуже и хуже по сравнению с работающими, и конца-края этом не видно.
Зе-команда - это просто сборище мошенников, которые "не лохи", а вот все остальные по их мнению - лохи.
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На згадку про "баригу", пів вареничка та зубажіння В уряду є чітка стратегія розвитку пенсійної системи, виплати щороку ростимуть для всіх, - Соколовська - Цензор.НЕТ 6836
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Правительство объявило войну самым слабым и беззащитным-пенсионерам.Скоро Гончарука можно будет поздравить с победой.Враг(пенсионеры)будет уничтожен!
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Індексація повинна була відбутись з березня, для всіх пенсионерів... А що розповідає ця лядя??? І що ще з економікою відбудеться за півроку???
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В сраку себе засунь свою стратегию, курва Зелёная. Вы когда начнёте законы соблюдать, мрази.
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Дурепа Соколовская а как насчет 1 марта никто не отменял или у дуры тормоз Дебилка конченная В уряду є чітка стратегія розвитку пенсійної системи, виплати щороку ростимуть для всіх, - Соколовська - Цензор.НЕТ 789
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Дурепа Соколовская меньше надо курить дурь В уряду є чітка стратегія розвитку пенсійної системи, виплати щороку ростимуть для всіх, - Соколовська - Цензор.НЕТ 1144
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"По словам Юлии Соколовской, повышение будет осуществляться в несколько этапов. "Сначала старшие люди в возрасте от 80 лет. С учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 грн/мес, далее - от 78, еще через год - от 75 лет и т.д.", - отметила министр"
Если будут идти" 7ми мыльными" шагами-не многие увидят счастливую старость.....а я надеялся на..... индексацию В уряду є чітка стратегія розвитку пенсійної системи, виплати щороку ростимуть для всіх, - Соколовська - Цензор.НЕТ 5976. Юляяя! Желаю тебе дожить до 80ти......
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Гениальная стратегия !!!!!! ВЯЛИКИЕ экономисты !!!!! Индексация -это не повышение пенсии !!!!!! А с учетом инфляции эти цифры что они приводят , переходят в отрицательные !!!!! ДЕБИЛЫ или нас за дураков принимают !!!!!
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Зебобіки, альо! Як вам цей малюночок?
В уряду є чітка стратегія розвитку пенсійної системи, виплати щороку ростимуть для всіх, - Соколовська - Цензор.НЕТ 9497
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Це не стратегія ,а совкове уьо...ничество. Індексація або вона є або її немає, незрозуміло навіщо я платив соціальні внески. Таким чином ніякий дурень з тіні заробітну плату виводить не буде. Не Індексація, алише дешевий піар за рахунок основної маси пенсіонерів. Ганьба.
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пенсы, почти все, получатели субсидий... дать сейчас то проедят и потратят на лекарство за время летнего отсутствия отопления т.к. субсидия не положена; а осенью "надбавочка" позволит урезать субсидии и "увеличение" все-равно пойдет на коммуналку... п.д.р.ги
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Боже мой! Как я жду очередные 2,58 грн и 52 коп. Даже не могу придумать, как потратить.
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МОЗ і короновірус обіср_лись по вуха і з індексацією пенсій така сама історія. Собі зарплати з вересня не,не.
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Злодій і мафіозі Хряк під час війни пенсії індексував, а холуї народу наші пенсії вкрали. То поверніть мафіозі Хряка, а самі ідіть геть всім вашим шапіто з клоуном на чолі.
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Економіку підняти в країні у нової влади - кишка тонка,а ось вкрасти у самого незахищеного - пенсіонера,це запросто! ГАНЬБА ТАКІЙ ВЛАДІ! В уряду є чітка стратегія розвитку пенсійної системи, виплати щороку ростимуть для всіх, - Соколовська - Цензор.НЕТ 9762
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******!убейтесь об стену! где сегодняшняя индексация пенсий,предусмотренная законом?
Пенсионеры-подавайте в суды на пенсионный фонд,это ваше право!
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Чергові міфікомуністів---комунізм на горизонті. А чим ближче до горизонта, тим дальше він віддаляється. МЕРЗОТНИКІ І БРЕХУНИ--чому немає підвищення пенсії з першого березня. ?
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"У правительства есть четкая стратегия развития пенсионной системы, выплаты будут ежегодно расти для всех" - за счёт сокращения численности пенсионеров. - Естественная убыль среди украинских пенсионеров составляет около 700 тысяч человек в год потому, что - 83% украинских пенсионеров получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума. Это подтверждала и мама Рима перед выборами, агитируя за сыночка - Он не может смотреть как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки. У нас пенсию получит, а лекарства не может купить. Что изменилось за 9 месяцев, что Зеленский родил? Голубые "реформировали", шоколадные "реформировали", теперь зелёные "реформируют". Почему реформы в кавычках, потому, что реформы делают чтобы стало лучше, а если становится хуже, то это геноцид, а не реформы. Что можно ожидать от больных на голову реформаторов? В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС. Кадры в "Слугу народа" по психушкам собирали.
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