 У правительства есть четкая стратегия развития пенсионной системы, выплаты будут ежегодно расти для всех, - Соколовская. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщила в Facebook министр социальной политики Юлия Соколовская, информирует Цензор.НЕТ.
"Индексация пенсий будет! А вместе с ней - и новая стратегия роста пенсий, которую правительственная команда и депутатский корпус разработали по поручению президента Владимира Зеленского! Инициатива заключается в планомерном повышении выплат - уже к 2023 году размер средней пенсии вырастет на 1200 грн", - заявила глава ведомства.
По словам Юлии Соколовской, повышение будет осуществляться в несколько этапов. "Сначала старшие люди в возрасте от 80 лет. С учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 грн/мес, далее - от 78, еще через год - от 75 лет и т.д.", - отметила министр.
Она подчеркнула, что у правительства есть четкая стратегия развития пенсионной системы, в результате которой пенсия будет ежегодно расти для всех.
По словам министра, рост пенсий будет происходить в том числе за счет индексации: "Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет! Наше правительство запланировало это на сентябрь. В среднем, за счет индексации размер пенсии вырастет на 216 грн/мес в 2020 году".
"Кроме того, если парламент поддержит законопроект Минсоцполитики №2494, то уже начиная с этого месяца одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать еще одно пособие - на уход! Таким образом, мы увеличим выплаты для еще 100 тыс. наших пенсионеров, которые будут дополнительно ежемесячно получать по 670 грн", - добавила Юлия Соколовская.
Ага, спостерігається прискорений ріст темпів падіння.
Уже к 2023 году в рамках стратегии пенсионного обеспечения размер средней пенсии вырастет на 1200 грн.
при этом, Кабмин отложил индексацию пенсий на осень, - Минсоцполитики
т.е. украли у каждого пенсионера повышение пенсии за 7 месяцев - минимум.. те самые 1200-1500 грн суммарно, прироста. Если они вообще повысят с осени. И это только в 2020 году.
Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в января 2020 года увеличилась на 7,7% и составила 73,57 миллиарда гривен (с учетом электроэнергии).
кинете пару гривень перед виборами, як собаці кістку
Беларусь готова к "реальной интеграции" с Россией, но без "понуждения", - Лукашенко ІДИ ПАДЛО ІНТЕГРУЙСЯ З ****** І ТУТ НЕ СМЕРДИ.
и да 670 грн в месяц - на уход - это много... за них дааалеко можно уйти ))))
В марте ничего вообще, к выборам на палку колбасы
Через три года - тем, кто в реанимации.
Это габздец
В 19 году ни 1копейки не добавили, субсидии урезали.
Похоже до конца зеленой каденции или до путевки на ростов будем "кушать" очередные анонсы о планах, стратегиях, тактиках и прочую лапшу на уши.
Зебоби "нічєво нє абісчялі".
А эти толко для себя любимых эпоху бедности закончили и успокоились, не до нарида им нынче, у пуйла в глазах нужно мир искать.
А це, якось співпало.
Ну, типу, сиділа людина на гілці, і пиляла, пиляла, пиляля її, пять років, а потім фффффууууууййййакккк!!!!!!!!...
Источник: https://censor.net.ua/p3178941»
Тобто працював, чи числився, какая разніца...
Лечить бесполезно и поздно.
Игорь Валерьевич принимает поздравления за отставку Гончарука. Коломойский дожал. В среду Гончарук убрал людей Коломойского из Центрэнерго, а уже в пятницу президент объявил внеочередное заседание ВР, чтобы снести Кабмин.
Игорь Валерьевич пообещал спустить ситуацию с "Центрэнерго" на тормоза и попросил за это снести Гончарука - персонально, а вместе с ним и весь Кабмин.
Новый Кабмин будет состоять в равных долях из людей Коломойского, Ахметова и ОП.
А пока исполнять обязанности премьера будет человек Ахметова - Денис Шмыгаль.
Денис Ковалев
- Так, корова ж сдохла...
- парахабот! Парахабот!
Какая-никакая, а все экономия.А за счет экономии можно и себе любимым "зарплаты"
добавить...Ну до чего вумное правительство
Во-первых, вместо индексации пенсий уже сегодня обещают увеличить их даже не завтра, а хрен знает когда. Инфляция и рост средней заработной платы уже произошли в прошлом году, а индексацию обещают аж в сентябре, тогда как по закону обязаны её провести в марте.
Полгода - сосите палец.
Кстати, инфляция означает абсолютное снижение пенсии, а отставание роста пенсии от роста средней зарплаты - относительное снижение пенсии, то есть в этом случае пенсионеры живут всё хуже и хуже по отношению к работающим.
И что означает обещание роста средней пенсии к 2023 году "аж на 1200 грн"? Больше двух третьих от этого "роста" придется на индексацию (спасибо Порошенко и Гройсамну, что вообще осуществили пенсионную реформу, предусматривающую хоть какую-то индексацию), а индексация - это не рост пенсий, это замедление нищания пенсионеров. То есть, за предстоящие четыре года средняя пенсия будет расти в среднем гривен на 100 в год, и то не всем, а лишь пенсионерам "старшего пенсионного возраста". Пока дело дойдет до тех, кому сейчас, скажем, 65 лет, то пройдет лет десять.
Вот и весь "зе-рост".
Если быть оптимистом и предположить, что средняя зарплата в стране будет расти более-менее приличными темпами, то с таким "ростом" пенсий пенсионеры с каждым годом будут жить всё хуже и хуже по сравнению с работающими, и конца-края этом не видно.
Зе-команда - это просто сборище мошенников, которые "не лохи", а вот все остальные по их мнению - лохи.
Если будут идти" 7ми мыльными" шагами-не многие увидят счастливую старость.....а я надеялся на..... индексацию . Юляяя! Желаю тебе дожить до 80ти......
Пенсионеры-подавайте в суды на пенсионный фонд,это ваше право!