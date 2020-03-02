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 Гражданин Турции, подозреваемый в организации контрабанды 374 кг героина в страны ЕС, взят под стражу, - Офис генпрокурора

Прокуратура Закарпатской области сообщила о подозрении предполагаемому организатору контрабанды 374 кг героина в страны Европейского союза.

По версии следствия, гражданин Турции в ноябре 2019 года организовал транспортировку героина из Киева в страны ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора. Для прикрытия он использовал собственную фирму, которая оказывала посреднические услуги по экспорту промышленных товаров. Героин прятали в листы клееной фанеры.

По ходатайству прокурора прокуратуры Закарпатской области, указанное лицо взято под стражу на 60 суток без возможности внесения залога.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч.2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) УК Украины.

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Напомним, в ноябре 2019 года на пункте пропуска "Ужгород" в грузовом автомобиле со строительными материалами правоохранители обнаружили масштабную партию тяжелых наркотиков, скрытых в листах клееной фанеры. Общий вес изъятых наркотических средств составил 374 килограмма. По предварительной версии следственных органов безопасности, организовал наркотрафик иностранец - владелец киевской фирмы, специализирующейся на предоставлении посреднических услуг при продаже промышленных товаров за границу. Объявленного в розыск коммерсанта задержали в одном из южных регионов Украины, где он скрывался от правоохранителей.

2 марта 2020-го сотрудники Службы безопасности Украины установили и задержали организатора контрабанды героина в Евросоюз.

Источник: https://censor.net.ua/n3178937
 
 
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Гражданин Турции, почётный
https://www.youtube.com/watch?v=aHuKJF3496I
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В Украине запустили канал для оккупированных территорий.
Телеканал называется «Дом».
Дайте ссылку где смотреть, искал не нашёл, может в тырнете ещё не идёт.
А интересный должен быть канал.
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НИМА ССЫЛКИ , ТАМА ТОКА ПО ВЫСОКОЙЙ ЧАСТОТЕ . ЭФИРНО на окупированные территории русней.
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Одной из причин того, что жители территорий подконтрольных Украине не смогут видеть телеканал, является присутствие контента украинских медиагрупп.
Из-за авторских прав телеканалов на этот контент, невозможно транслировать телеканал в Интернете или через спутник.
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