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Все про:Греция (550) задержание (5605) МИД (5318) Мельничук Сергей (39)

 Прокурор в Греции 3 марта рассмотрит дело экс-командира "Айдара" Мельничука, - МИД

Прокурор греческого города Салоники 3 марта рассмотрит дело бывшего народного депутата 8 созыва, экс-командира "Айдара" Сергея Мельничука и примет решение о содержании его под стражей либо освобождении.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По состоянию на 14 час. 2 марта С.Мельничук переведен в Управление полиции г. Серрес. Начальник управления полиции заверил консула, что права С.Мельничук не нарушены, состояние здоровья удовлетворительное, наш гражданин обеспечен всем необходимым. 3 марта на 10 час. утра запланирована встреча с прокурором из г. Салоники, который рассмотрит дело задержанного и примет решение относительно меры пресечения о содержании под стражей либо освобождении", - отметил Погорельцев.

Он проинформировал, что сейчас украинский консул находится в управлении полиции вместе с переводчиком. В ближайшее время сюда должен прибыть адвокат с целью обсуждения вопросов завтрашней встречи с прокурором. Представители местной полиции сотрудничают с консулом по делу Мельничука.

Директор Департамента рассказал, что консульство Украины в Салониках предоставляет супруге и малолетнему ребенку задержанного необходимое содействие и помощь, в частности речь идет о размещении в гостинице, передвижении в городе Серрес, решении других неотложных вопросов.

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Мельничук был задержан Интерполом на греческой границе в воскресенье, о чем он сообщил в видео на странице в Facebook. По его словам, это было сделано по запросу России. В частности, Мельничук обратился с просьбой о предоставлении украинским посольством защитника и подчеркнул, что находился в отделении с беременной женой и с девятимесячным сыном.

Источник: https://censor.net.ua/n3178931
 
 
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Что мог сделать плохого раше Мельничук на территории Украины, неужели греческие лизоблюды не могли подумать...но это васалы раши.
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Идет к тому, что скоро и наш новый МИД будет такое же говорить прославляя Россию!
Ветерани конфлікту в Придністров'ї блокували будівлю уряду Молдови.
Вони вимагають відставки уряду та президента Ігоря Додона.
Ветерани перекрили рух транспорту і б'ють вікна у будівлі уряду, передає кореспондент "Інтерфаксу" з центру Кишинева.
Скандують "Геть Додона!", "Геть уряд", "Ми - народ, Додон - зрадник!", "Ми не відступимо!".Ми вимагаємо відправити у відставку міністра закордонних справ Ауреліу Чокоя, який заявив, що" Росія зупинила кровопролиття на Дністрі". Це ганебна заява. Козаки з Росії та російська армія воювали проти нас".
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_Греция окуел, что ли на?! Уберите свои грязные, вонючие, путлеровские лапы от украинскогго воина, твари! Прокурор в Греции 3 марта рассмотрит дело экс-командира "Айдара" Мельничука, - МИД - Цензор.НЕТ 4419
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Греки проросійські. Видадуть кацапам Мельничука, якщо наразі наше МЗС як завжди ганятиме прутня замість працювати.
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Что там делал мельничук с женой на седьмом месяце и девятимесячным ребенком?
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Терористи понесли рекордні втрати на Донбасі в лютому..похоже ,что Московия помогает своих отморозков больше мочить, а что ещё можно сказать,украинская армия только отводит и не наступает на своей земле,война какая то странная всё договорняке,как у гопников в под воротне.
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я не удивлюсь если ещё договорятся воду днепровскую в Крым подавать Прокурор в Греции 3 марта рассмотрит дело экс-командира "Айдара" Мельничука, - МИД - Цензор.НЕТ 4673
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Більше втопилося в Україні, ніж тих втрат
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_Отдали ЯО за туалетную бумагум и спасибо! У-ууу, мрази! И теперь каждая путлеровская ********** об Украину копыта вытирает!
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