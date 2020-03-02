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 Общество, Здоровье
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Все про:Ляшко Виктор (25) COVID-19 (445)

 Украина готова к возможному распространению коронавируса, планируем закупки тест-систем, - главный санврач Ляшко

Украина пока не имеет ни одного подтвержденного случая коронавируса COVID-19, но система в целом готова к возможной вспышке.

Об этом заявил на заседании парламентского комитета по здоровью нации главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

По его словам, ведомство постоянно координирует подготовительные мероприятия с ВОЗ и минздравами других стран. Так, 2 марта запланирована скайп-конференция ВОЗ и министров здравоохранения ряда стран мира.

"Есть 12 тысяч инфекционных койкомест и 1500 врачей, обслуживающих их. Также постоянно меняются рекомендации ВОЗ относительно средств защиты. "Чумные костюмы" уже не нужны. Когда увидели, что нет табелей оснащения инфекционных больниц, то мы сделали план необходимого оборудования и запрос средств на Кабмин", - пояснил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав планирует завершить обсервацию в Новых Санжарах в четверг, - главный санврач Ляшко

По словам чиновника, у всех семейных врачей есть нужные знания и они скоординированы с государственными службами, поэтому те, кто вернулся из-за границы и почувствовал слабость, должны обращаться к ним.

"Мы диагностируем по алгоритму. Тест-системы в регионы не направляем, потому что их потратят очень быстро. Тестируем только когда есть признаки коронавируса. В Украине есть 3000 тест-систем, мы использовали только 10. Готовим дальнейшие закупки", - добавил он.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Также читайте: COVID-19: в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания, в мире выздоровели уже более 45 тыс. человек, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3178928
 
 
 Топ комментарии
 
Ну ось, тест-системы Лише ГОТУЮТЬСЯ!!!!!! закуповувати! Тобто, ніхто жааз не може визначити, чи є в Україні хворі. Це все, що потрібно знати про професійність зеленої влади.
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он сам себе противоричет готова и готовится 2 разных вещи
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Шо там в Сіріі, говорят куча русскіх сдохло?
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он сам себе противоричет готова и готовится 2 разных вещи
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Куча стран их производит. А почему Украина не может тест-системы сама произвести?
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Да какая разница - в словах готова и готовится - корень один!
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Ну ось, тест-системы Лише ГОТУЮТЬСЯ!!!!!! закуповувати! Тобто, ніхто жааз не може визначити, чи є в Україні хворі. Це все, що потрібно знати про професійність зеленої влади.
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900 с чем-то непроверенных систем из России завезли. Весь МОЗ такой, а не зеленая власть. Разруха, или Вы не слышали?
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тут уже о гробах нужно думать, готовиться!
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Украина готова к возможному распространению коронавируса, готовятся закупки тест-систем, - главный санврач Ляшко

Вот брешет же. Како-тако "готовятся" ? Скалецкая ещё месяц назад сказала, что мы полностью запакованы. И чудо-больницу в Санжарах видели.
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Ну как обычно, вирус в полном разгаре , а Украина только планирует что то делать...все через ж...
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Шо там в Сіріі, говорят куча русскіх сдохло?
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Класно вас туркі покрошілі. Русскіє рождаются что би стать удобрєнієм.
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брехня. Нет ни одного пруфа
Эрдоган исключил удары Турции по позициям РФ или Ирана в Сирии

асадовских положили. ровно как и асадовские протурецких.
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И кто-то верит, что у нас нет этой заразы, если она есть вокруг да около.
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Лучше той бабе без головного убора бахилу на голову напяльте. Пару на двоих - и на сэкономленные деньги лишние тест - системы докупите.
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Україна звичайно готова до розповсюдження вірусу, ви ж бо все ще тільки плануєте, а вірус працює. Украина готова к возможному распространению коронавируса, планируем закупки тест-систем, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5179
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Хто вгадає, в якої країни зелень збирається купувати тест-системи?
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А где овца-министр здравохранения? Интервью давать ей уже запретили?
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Если избиратели бараны то и овца министром пойдет!
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Ну как обычно, вирус в полном разгаре , а Украина только планирует что то делать...все через ж...
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Мрази и подонки зелёные, когда вы уже передохните, суки.
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Вся движуха последних месяцев, в нашей стране, мне напоминает кино в детстве (забыл название) чувака ведут на расстрел, а он истерически смеется. С нынешних ЗЕбильных клоунов не смеяться невозможно, но это смех сквозь слезы!
Украина готова к возможному распространению коронавируса, планируем закупки тест-систем, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8885
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10 человек протестировали а другие я так понял помрут от осложнений гриппа. Получается что короновирус найдут лишь тогда когда списать падеж на грипп не получиться!
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только планируете? а почему еще не закуплены и вы не готовы как вы своими *********** *********** во всех сми?
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Да уже давно понятно шо мы нехера не готовы...и я уверен на 73% шо вирус уже в Украине. А закупкой тестов надобыло заниматся еще 2 месяца назад...но молодые новые лица врут ...они тупо не знают что делать,и за шо хвататся...зекоМанда.
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И где оно изучало санитарную гигиену, а инфекционные заболевания? На шоу 95 го квартала?
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Зато Радуцкий под шумок скупил все маски 27 млн штук и продал в 4 цены в Китай .
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Та вы, суки, понос не в состоянии вылечить! Готовы они! Только ПЛАНИРУЮТ закупить тесты, но уже готовы! Между готовы и готовимся лежит пустыня Сахара.
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То вы не в состоянии мыслить, если есть карта ремонта дорог, то дороги у нас в отличном уже состоянии, у нас и пенсии уже на должном уровне, планируют, они все планируют, а раз планируют, значит уже все есть. Надо, просто, настроится на ихнею волну.
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