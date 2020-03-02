 Украина готова к возможному распространению коронавируса, планируем закупки тест-систем, - главный санврач Ляшко

Об этом заявил на заседании парламентского комитета по здоровью нации главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

По его словам, ведомство постоянно координирует подготовительные мероприятия с ВОЗ и минздравами других стран. Так, 2 марта запланирована скайп-конференция ВОЗ и министров здравоохранения ряда стран мира.

"Есть 12 тысяч инфекционных койкомест и 1500 врачей, обслуживающих их. Также постоянно меняются рекомендации ВОЗ относительно средств защиты. "Чумные костюмы" уже не нужны. Когда увидели, что нет табелей оснащения инфекционных больниц, то мы сделали план необходимого оборудования и запрос средств на Кабмин", - пояснил Ляшко.

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По словам чиновника, у всех семейных врачей есть нужные знания и они скоординированы с государственными службами, поэтому те, кто вернулся из-за границы и почувствовал слабость, должны обращаться к ним.

"Мы диагностируем по алгоритму. Тест-системы в регионы не направляем, потому что их потратят очень быстро. Тестируем только когда есть признаки коронавируса. В Украине есть 3000 тест-систем, мы использовали только 10. Готовим дальнейшие закупки", - добавил он.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

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